Bảng thành tích của đoàn Việt Nam ngày 14/12:
HCV (5): Trịnh Thu Vinh - Nguyễn Thùy Trang - Triệu Thị Hoa Hồng (Bắn súng, 10m súng ngắn hơi đồng đội nữ); Trịnh Thu Vinh (Bắn súng, 10m súng ngắn hơi cá nhân); Nguyễn Thị Diệu Ly - Hoàng Thị Mỹ Tâm - Đinh Thị Hương - Nguyễn Thị Thu (Karate, kumite đồng đội nữ); Trần Hoàng Khôi (Bowling, cá nhân); Phạm Thanh Bảo (Bơi, 200m ếch);
HCB (5): Cầu mây (đồng đội nữ); Nguyễn Thùy Trang (Bắn súng, 10m súng ngắn hơi cá nhân); Nguyễn Anh Minh (Golf, cá nhân nam); Trần Hưng Nguyên - Jeremie Loic Nino Lương - Nguyễn Viết Tường - Trần Văn Nguyễn Quốc (Bơi, 4x100m tự do nam); Nguyễn Anh Tú - Đinh Anh Hoàng - Nguyễn Đức Tuân (Bóng bàn, đồng đội nam)
HCĐ (7): Quàng Thị Tâm (Cử tạ, 58kg), Nguyệt Thị Thật (Đường trường, đua xe), Lê Chúc An (Golf, cá nhân nữ); Nguyễn Đức Toàn (Cử tạ, 71kg); Nguyễn Khả Nhi - Võ Thị Mỹ Tiên - Phạm Thị Vân - Nguyễn Thuý Hiền (Bơi, 4x200m tự do nữ); Nguyễn Thành Ngưng (Điền kinh, đị bộ 20km); Bùi Thị Thu Hà (Điền kinh, marathon).
Bóng bàn Việt Nam có HCB
Đinh Anh Hoàng thua 7-11 ở set 4, qua đó thua chung cuộc 1-3 trước Yew En Koen Pang. ĐT bóng bàn nam Việt Nam thua tiếc nuối với tỷ số 2-3 và nhận tấm HCB. Dù vây, đây cũng là thành tích đáng khen, bởi sau 8 năm chúng ta mới vào đến chung kết nội dung đồng đội nam.
Bóng bàn
Trận đánh đơn thứ 5 chung kết đồng đội nam vẫn diễn ra kịch tính khi Anh Hoàng thua 9-11 trước Yew En Koen Pang ở set thứ 3. Anh bị dẫn 2-1 và buộc phải thắng ở set 4 để thắp lên hi vọng lên ngược thế cờ.
Bóng bàn
Anh Tú thua 10-12 ở set thứ 3 qua đó thua 1-3 trước Quek Yong Izaac. Singapore cân bằng tỷ số 2-2, chung kết đồng đội nam phải thi đấu trận đánh đơn thứ 4. Đinh Anh Hoàng gặp Yew En Koen Pang - người đã thua Anh Tú ở trận đầu tiên.
Bóng bàn
Ở trận đánh đơn thứ 4, Anh Tú sau khi để thua 9-11, 6-11 trước Quek Yong Izaac, tay vợt Việt Nam thắp lên hi vọng bằng việc thắng 11-8 trong set 3.
Bóng bàn
Nguyễn Đức Tuân thắng ngược Josh Chua Shao Han với tỷ số 3-1 (8-11, 11-6, 11-9 và 11-8) giúp ĐT bóng bàn Việt Nam vượt lên dẫn trước Singapore 3-1. Nếu ở trận đánh đơn thứ 4, Anh Tú vượt qua Quek Yong Izaac - người đã thắng Đinh Anh Hoàng thì chúng ta có tấm HCV.
Bóng bàn
Ở trận đánh đơn thứ 3, Nguyễn Đức Tuân bị dẫn 1-0 (11-8) trong set 1, anh chiếm lợi thế trong set 2 khi dẫn đối thủ 9-5 bằng một cú đánh khiến Josh Chua Shao Han hoàn toàn bất ngờ. Từ pha bóng đó, đại diện của Singapore bị ngã xuống sân nằm ôm chân đau đớn.
Trận chung kết nội dung đồng đội nam vì vậy bị gián đoạn để các nhân viên y tế chăm sóc cho Shao Han bị chấn thương. Và sau gần 10 gián đoạn, Shao Han quyết định tiếp tục thi đấu chứ không bỏ cuộc.
Bóng bàn
Anh Tú giành chiến thắng ngược dòng 3-1 trước Yew En Koen Pang ở trận đấu tiên phong, giúp các đồng đội thêm tự tin ở các trận đánh đơn sau đó, nội dung chung kết đồng đội nam. Đinh Anh Hoàng Đinh Anh Hoàng để thua 0-3 trước Quek Yong Izaac ở trận đánh đơn thứ 2.
Bóng bàn
Sau khi để thua 14-16 trước tay vợt Singapore, Anh Tú gỡ hòa 1-1 bằng việc thắng set 2 với điểm số 10-8.
Bóng bàn thi đấu chung kết
Trận chung kết đồng đội nam giữa hai đội tuyển Việt Nam và Singapore được bắt đầu. Nguyễn Anh Tú là người được ban huấn luyện chọn đánh trận mở màn và anh có sự khởi đầu thuận lợi trước đối thủ.
Bóng bàn
ĐT bóng bàn Việt Nam chuẩn bị bước vào chung kết đồng đội nam với đối thủ Sinapore, với thể thức 5 trận thắng 3. Sau 8 năm chúng ta mới góp mặt ở chung kết đồng đội nam.
Ngay tước đó, trong trận chung kết đồng đội nữ, chủ nhà Thái Lan giành chiến thắng nghẹt thở 3-2 trước Singapore để giành HCV.
Điền kinh có thêm 2 HCĐ
Nguyễn Thành Ngưng về đích thứ 3 và có được tấm HCĐ nội dung đị bộ 20km. Bùi Thị Thu Hà cũng có được HCĐ nội dung marathon nữ, với thành tích 2 giờ 54 phút 49.
Phạm Thanh Bảo nhận HCV bơi 200m ếch
Điền kinh
Ở nội dung marathon nam, Hoàng Nguyên Thanh không nằm trong tốp huy chương. Anh chỉ cán đích thứ 4, rất lâu sau khi tốp 3 hoàn thành cuộc đua.
Bơi giành HCB bơi tiếp sức 4x100m
Ở chung kết bơi tiếp sức 4x100m tự do nam, 4 kình ngư của Việt Nam gồm: Trần Hưng Nguyên, Jeremie Loic Nino Lương, Nguyễn Viết Tường và Trần Văn Nguyễn Quốc đã xuất sắc cán đích thứ hai, với thành tích 3 phút 20 giây 01 để giành HCB rất đáng khen. Đội bơi của Singapore bảo vệ thành công tấm HCV và còn phá kỷ lục SEA Games của chính mình. Trong khi Malaysia có HCĐ.
Điền kinh
Ở nội dung đi bộ 20km, Nguyễn Thanh Phúc đã bỏ cuộc sau hơn nửa chặng đường. Cô bị choáng và cần chăm sóc y tế. Như vậy, nội dung 20km đi bộ nữ chỉ còn Thái Thị Kim Ngân tranh tài.
Bơi có HCĐ đáng khen
Đội bơi tiếp sức 4x200m tự do nữ, 4 kình ngư của Việt Nam gồm Nguyễn Khả Nhi, Võ Thị Mỹ Tiên, Phạm Thị Vân, Nguyễn Thuý Hiền đã thi đấu đầy nỗ lực. Đặc biệt, thần đồng sinh năm 2009 Thúy Hiền đã có cú nước rút ngoạn mục để vượt qua kình ngư Singapore, cán đích thứ 3 và giành tấm HCĐ. HCV thuộc về đội bơi của Thái Lan, đội của Philippines có được HCB.
Phạm Thanh Bảo bảo vệ thành công HCV 200m ếch
Kình ngư Phạm Thanh Bảo xuất sắc cán đích đầu tiên và bảo vệ thành công tấm HCV ở chung kết nội dung 200m ếch nam, với thành tích 2 phút 12 giây 81. HCB và HCĐ đều thuộc về các VĐV của Singapore.
Cách đây hai ngày, kình ngư có biệt danh "Hoàng tử ếch" của Việt Nam cũng đã bảo vệ thành công tấm HCV ở nội dung 100m ếch sở trường.
Cử tạ có HCĐ
Đô cử Nguyễn Đức Toàn đạt tổng cử 305kg, qua đó giành HCĐ hạng cân 71kg nam. Với tổng cử 347kg, VĐV của Thái Lan giành HCV, đồng thời phá luôn kỷ lục thế giới do chính anh xác lập trước đó. Đại diện của Philippines có HCB.
Bóng chuyền
ĐT bóng chuyền nam Việt Nam giành chiến thắng 3-0 trước Singapore. Đây là trận thắng thứ hai liên tiếp để giữ ngôi đầu bảng.
Bơi
Nguyễn Thúy Hiền chỉ cán đích ở vị trí thứ 6 với thành tích 25 giây 70, ở chung kết nội dung 50m bơi tự do nữ. Trong khi ở chung kết nội dung 50m bơi bướm nam, Jeremie Loic Nino Luong cũng không lọt vào top có HC khi cán đích ở vị trí thứ 5, với thành tích 24 giây 16.
Bóng đá nữ Việt Nam vào chung kết
Tuyển bóng đá nữ Việt Nam có chiến thắng áp đảo 5-0 trước các cô gái Indonesia để giành tấm vé đầu tiên vào chung kết. Đối thủ của thầy trò HLV Mai Đức Chung là đội thắng ở cặp đấu giữa chủ nhà Thái Lan và Philippines. Click vào link bên dưới để xem chi tiết.
Bowling giành HCV cho Việt Nam
Xuất sắc vượt qua đối thủ chủ nhà Thái Lan, VĐV sinh năm 2009 Trần Hoàng Khôi giành tấm HCV về cho bowling Việt Nam tại SEA Games 33. Đây là tấm HCV đầu tiên của bowling Việt Nam tại đấu trường SEA Games.
Golf có 1 HCB + 1 HCĐ
Golfer Nguyễn Anh Minh xuất sắc giành HCB nội dung cá nhân nam, trong khi Lê Chúc An giành tấm HCĐ nội dung cá nhân nữ.
Xe đạp
Cua-rơ Nguyễn Thị Thật cán đích thứ 3 nội dung đua xe đạp đường trường, qua đó giành HCĐ. Tay đua Juthatip Maneephan của chủ nhà Thái Lan giành HCV và HCB thuộc về Mohamad Zubir của Malaysia.
Cử tạ có HCĐ
Đô cử Quàng Thị Tâm xếp thứ 3 chung kết hạng cân 58 kg với mức tổng cử 215kg, qua đó có tấm HCĐ. HCV thuộc về VĐV chủ nhà Thái Lan, đại diện Indonesia có HCB.
Bóng bàn
ĐT bóng bàn Việt Nam xuất sắc đánh bại đối thủ Malaysia để giành quyền vào chung kết nội dung đồng đội nam. ĐT Việt Nam đã đòi lại món nợ khi thua liên tiếp ở hai kỳ SEA Games gần đây. Đối thủ ở trận tranh HCV của Việt Nam là Singapore - đội đã thắng Thái Lan ở cặp bán kết.
Karate Việt Nam thắng Thái Lan, giành HCV
Ở chung kết nội dung kumite đồng đội nữ, ĐT karate Việt Nam gồm Nguyễn Thị Diệu Ly, Hoàng Thị Mỹ Tâm, Nguyễn Thị Thu và Đinh Thị Hương xuất sắc đánh bại Thái Lan với tỷ số 2-0, qua đó giành HCV.
Trước đó, đồng đội nam Việt Nam đã thất bại trước đối thủ Malaysia ở bán kết.
Cử tạ
Đô cử Nguyễn Minh Trí thất bại ở cả ba lần thi, phần cử đẩy hạng cân 65kg. Do đó đại diện của Việt Nam không còn cơ hội tranh chấp huy chương. Trước đó, VĐV của Việt Nam cùng với đại diện của Indonesia là Eko Yuri Irawan dẫn đầu ở phần cử giật với mức tạ 138kg.
Bóng chuyền nữ vào chung kết
ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam dễ dàng vượt qua nữ Philippines sau 3 set với tỷ số 25-17, 25-14 và 25-17 để giành tấm vé đầu tiên vào chung kết bóng chuyền nữ. Đối thủ của Thanh Thúy và các đồng đội ở trận tranh HCV là đội thắng ở cặp bán kết giữa chủ nhà Thái Lan và Indonesia. Click vào link bên dưới để xem chi tiết.
Bóng chuyền
Đội trưởng Thanh Thúy kết thúc pha bóng giằng co bằng cú đập bóng rất mạnh vào giữa sân, trước khi đồng đội block thành công để khép lại set 1 với tỷ số điểm 25-17.
Bóng chuyền
Trận bán kết 1 môn bóng chuyền nữ giữa Việt Nam và Philippines chuẩn bị được bắt đầu. Mời quý độc giả click vào đường link bên dưới để theo dõi trực tiếp.
Bắn súng Việt Nam giành chiến thắng kép
Xạ thủ Trịnh Thu Vinh vượt qua người đồng đội Nguyễn Thùy Trang khi đạt tổng số điểm 242,7 để đoạt tấm HCV quý giá, đồng thời phá kỷ lục SEA Games. Với 141,7 điểm, Thùy Trang có được tấm HCB.
Video Thu Vinh trả lời phỏng vấn sau khi giành HCV (nguồn: SN)
Bắn súng
Ở chung kết nội dung 10m súng ngắn hơi cá nhân nữ, Việt Nam chắc chắn có 1 HCV và 1 HCB khi Trịnh Thu Vinh và Nguyễn Thùy Trang là hai xạ thủ trụ lại cuối cùng, bước vào bắn loạt quyết định tranh HCV. Đây sẽ là một chiến thắng kép của bắn súng Việt Nam.
Bắn súng
Xem video loạt bắn đầu tiên chung kết 10m súng ngắn hơi cá nhân nữ (nguồn: SN)
Bắn súng
Hai xạ thủ Trịnh Thu Vinh và Nguyễn Thùy Trang bắt đầu thi chung kết nội dung 10m súng ngắn hơi cá nhân nữa.
Bắn súng Việt Nam giành HCV, phá kỷ lục SEA Games
Bộ ba xạ thủ gồm Trịnh Thu Vinh - Nguyễn Thùy Trang - Triệu Thị Hoa Hồng xuất sắc giành tấm HCV ở nội dung 10m súng ngắn hơi đồng đội nữ, với thành tích 1.711 điểm. Không những vậy, các cô gái Việt Nam còn phá kỷ lục SEA Games. Bên cạnh đó, Thùy Trang và Thu Vinh xuất sắc dẫn đầu vòng loại và tiến vào loạt bắn chung kết (8 VĐV) diễn ra lúc 11h45 hôm nay.
HCB thuộc về chủ nhà Thái Lan, đội Malaysia giành HCĐ.
Cầu mây hụt HCV
Sau khi thua 0-2 ở regu thứ nhất, ĐT cầu mây Việt Nam tiếp tục thua 0-2 ở regu thứ hai trước chủ nhà Thái Lan trong trận chung kết đồng đội nữ. Đây cũng là tấm HC đầu tiên của ĐT cầu mây và là HC đầu tiên trong ngày hôm nay của đoàn Việt Nam.
Wushu
Niềm hi vọng vàng Dương Thúy Vy vừa hoàn thành bài thi ở vòng loại nội dung kiếm thuật với số điểm khá cao 9,670. Thúy Vi xếp thứ 3 sau hai VĐV Indonesia và Singapore. Trong khi Nguyễn Thị Hiền chỉ có được 9,046 điểm.
Cầu mây
Ở trận đấu đầu tiên nội dung đồng đội nữ, Việt Nam để thua tiếc nuối sau hai set với cùng tỷ số 13-15. Đáng chú ý trong set 2, có thời điểm chúng ta dẫn trước chủ nhà Thái Lan tới 3 điểm nhưng bị thua ngược đáng tiếc.
ĐT Việt Nam sẽ phải thi đấu nỗ lực ở trận đấu thứ hai để thắp lên hi vọng giành tấm HCV nội dung này.
Bơi
Kình ngư Jeremie Loic Nino Lương giành quyền vào chung kết nội dung 50m bơi bướm dành cho nam.
Cầu mây Việt Nam tranh HCV với Thái Lan
Cầu mây Việt Nam đang thi đấu chung kết, tranh HCV với chủ nhà Thái Lan ở nội dung đồng đội nữ. Đúng như dự đoán, hai kỳ phùng địch thủ tạo ra trận đấu hấp dẫn ngay từ set 1. Tiếc rằng các cô gái Việt Nam thua 13-15 trong set 1.
Bơi
Kinh ngư Nguyễn Thúy Hiền vào chung kết nội dung 50m tự do nữ, đại diện của Việt Nam đứng thứ 7/8 VĐV tại vòng loại.
Lịch thi đấu của đoàn thể thao Việt Nam hôm nay 14/12
Video tổng hợp các nội dung điền kinh Việt Nam trong ngày 13/12
