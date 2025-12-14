Ở trận đánh đơn thứ 3, Nguyễn Đức Tuân bị dẫn 1-0 (11-8) trong set 1, anh chiếm lợi thế trong set 2 khi dẫn đối thủ 9-5 bằng một cú đánh khiến Josh Chua Shao Han hoàn toàn bất ngờ. Từ pha bóng đó, đại diện của Singapore bị ngã xuống sân nằm ôm chân đau đớn.

Trận chung kết nội dung đồng đội nam vì vậy bị gián đoạn để các nhân viên y tế chăm sóc cho Shao Han bị chấn thương. Và sau gần 10 gián đoạn, Shao Han quyết định tiếp tục thi đấu chứ không bỏ cuộc.