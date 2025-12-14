|Đội/SET
|SET 1
|SET 2
|SET 3
|SET 4
|SET 5
|Việt Nam
|25
|25
|25
|Philippines
|17
|14
|17
25-17
Pha đập bóng chạm lưới đi ra ngoài sân của Nitura bên phía Philippines giúp ĐT Việt Nam có match-point. Thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt giành tấm vé đầu tiên vào chung kết bóng chuyền nữ, gặp đội thắng ở cặp đấu giữa chủ nhà Thái Lan và Indonesia.
Trận chung kết tranh HCV SEA Games 33 sẽ diễn ra vào chiều mai (15/12).
22-16
Thanh Thúy đánh bóng bạt chắn đi ra ngoài sân, sau đó đến lượt Lê Thanh Thúy block thành công. ĐT Philippines lập tức xin hội ý chiến thuật.
17-13
Pha đập lách chắn đưa bóng đi ra ngoài sân của Thanh Thúy, nữ Philippines thu hẹp khoảng cách xuống còn 4 điểm.
14-8
ĐT Việt Nam vẫn duy trì chuỗi lên điểm và tạo cách biệt ngày càng lớn, trong khi các cô gái Philippines không còn giữ được tinh thần và sự chính xác cần thiết.
SET 3
Pha bóng giằng co hấp dẫn giữa đôi bên và được kết thúc bởi cú đập bóng không qua lưới của chủ công bên phía Philippines. Điểm số là 3-3.
25-14
Vẫn là đội trưởng Thanh Thúy tỏa sáng với pha đập bóng cắm sàn, không cho nữ Philippines cơ hội hóa giải, đem về set point cho Việt Nam.
21-13
Kim Thanh có hai pha ghi điểm từ những tình huống tấn công trên lưới chính xác. Cơ hội cho Philippines lật ngược thế cờ trong set 2 là gần như không còn.
19-11
Bích Thủy di chuyển ra vị trí số 2 rồi đập bóng lách chắn khiến Philippines không thể chống đỡ. Sau đó vẫn là Bích Thủy block thành công.
11-8
Chơi có phần mờ nhạt ở đầu set 2, Như Quỳnh vừa lên tiếng với cú mash chéo sân cực mạnh, giúp ĐT Việt Nam tạo cách biệt 3 điểm nhiều hơn.
7-7
Giống như set 1, quãng đầu set set diễn ra giằng co hấp dẫn. Trọng tài vừa bắt lỗi chạm lưới của Thanh Thúy, nhưng ngay tức khắc 4T đòi lại 1 điểm cho Việt Nam.
SET 2
Trần Thị Thanh Thúy có hai pha đập bóng sau vạch 3 mét ghi điểm liên tiếp.
25-17
Đội trưởng Thanh Thúy kết thúc pha bóng giằng co bằng cú đập bóng rất mạnh vào giữa sân, trước khi đồng đội block thành công để khép lại set 1 với tỷ số điểm 25-17.
21-15
Như Quỳnh có hai pha phát bóng cực kỳ khó chịu, đem về 2 điểm ace cho ĐT Việt Nam. Cách biệt ngày càng gia tăng sau khi Thanh Thúy đem về điểm số thứ 21.
17-15
Thanh Thúy vừa có pha đập bóng tốt ở vị trí số 4 khiến đối thủ đỡ hỏng, ĐT Việt Nam tạo ra cách biệt 2 điểm nhiều hơn các cô gái Philippines.
11-10
Ngay sau khi đội trưởng Thanh Thúy đập bóng uy lực vào vị trí số 1 của đối phương, Kiều Trinh chắn bóng thành công giúp ĐT Việt Nam duy trì thế dẫn trước.
12-14
Nữ Philippines có hai điểm block liên tiếp, sau đó họ tiếp tục chuỗi lên 3 điểm liên tiếp.
3-3
Ngay sau khi Như Quỳnh đập bóng ghi điểm ở vị trí số 4, hàng chắn của Việt Nam block không thành công.
SET 1
Trận đấu bắt đầu, Việt Nam là đội giao bóng trước. Và điểm số đầu tiên thuộc về đội bóng của chúng ta với pha bỏ nhỏ đưa bóng ra ngoài sân của Philippines.
12h20
VĐV hai đội tuyển Việt Nam vs Philippines đã sẵn sàng cho trận bán kết bóng chuyền nữ SEA Games 33.
11h50
Trần Thị Thanh Thúy và đồng đội ra sân khởi động chuẩn bị cho trận bán kết với các cô gái Philippines.
Nhận định trước trận
Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đang thể hiện phong độ ấn tượng tại SEA Games 33 khi lần lượt thắng đậm Myanmar, Malaysia và vượt qua Indonesia gọn gàng sau ba set.
Các trụ cột như Trần Thị Thanh Thúy, Trần Thị Bích Thủy hay Vi Thị Như Quỳnh đều đạt điểm rơi phong độ, tạo nền tảng vững chắc cho mục tiêu tối thiểu là tấm HCB.
Ở trận bán kết, Việt Nam sẽ chạm trán Philippines – đội bóng vẫn trung thành với bộ khung quen thuộc từng chinh chiến tại AVC Nations Cup và SEA V.League.
Đội trưởng Jia De Guzman cùng đối chuyền Alyssa Solomon tiếp tục là hai mũi nhọn đáng gờm của Alas Pilipinas, trong bối cảnh các phụ công chưa đạt hiệu suất cao. Nếu duy trì sự ổn định và áp lực tấn công, tuyển Việt Nam có nhiều cơ hội tiến sâu.