Pha đập bóng chạm lưới đi ra ngoài sân của Nitura bên phía Philippines giúp ĐT Việt Nam có match-point. Thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt giành tấm vé đầu tiên vào chung kết bóng chuyền nữ, gặp đội thắng ở cặp đấu giữa chủ nhà Thái Lan và Indonesia.

Trận chung kết tranh HCV SEA Games 33 sẽ diễn ra vào chiều mai (15/12).