Ở set 1, dù khởi đầu không tốt, nhưng các cô gái Việt Nam nhanh chóng lấy lại thế trận nhờ khả năng phòng thủ chắc chắn và sự tinh tế của chuyền hai Khánh Huyền, khép lại set đầu với tỉ số 25-15.

Bóng chuyền nữ U21 Việt Nam ra quân như mơ tại giải U21 thế giới

Sang set 2 tiếp tục là màn thể hiện áp đảo, khi U21 Indonesia liên tục mắc lỗi và không thể chống đỡ sức tấn công của Đặng Thị Hồng cùng đồng đội. Tỉ số 25-16 giúp Việt Nam dẫn trước 2-0.

Set 3 chứng kiến sự vùng lên của Indonesia, nhưng U21 Việt Nam vẫn giữ được bản lĩnh ở thời điểm quyết định, kết thúc set với chiến thắng 25-18. Thắng 3-0, thầy trò HLV Nguyễn Trọng Linh ghi dấu ấn lịch sử trong lần đầu dự giải U21 thế giới.

Đội bóng SET 1 SET 2 SET 3 SET 4 SET 5 U21 Indonesia 15 16 18 U21 Việt Nam 25 25 25