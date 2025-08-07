Ở set 1, dù khởi đầu không tốt, nhưng các cô gái Việt Nam nhanh chóng lấy lại thế trận nhờ khả năng phòng thủ chắc chắn và sự tinh tế của chuyền hai Khánh Huyền, khép lại set đầu với tỉ số 25-15.
Sang set 2 tiếp tục là màn thể hiện áp đảo, khi U21 Indonesia liên tục mắc lỗi và không thể chống đỡ sức tấn công của Đặng Thị Hồng cùng đồng đội. Tỉ số 25-16 giúp Việt Nam dẫn trước 2-0.
Set 3 chứng kiến sự vùng lên của Indonesia, nhưng U21 Việt Nam vẫn giữ được bản lĩnh ở thời điểm quyết định, kết thúc set với chiến thắng 25-18. Thắng 3-0, thầy trò HLV Nguyễn Trọng Linh ghi dấu ấn lịch sử trong lần đầu dự giải U21 thế giới.
|Đội bóng
|SET 1
|SET 2
|SET 3
|SET 4
|SET 5
|U21 Indonesia
|15
|16
|18
|U21 Việt Nam
|25
|25
|25
25-18
Tình huống chắn bóng lỗi của U21 Indonesia giúp U21 Việt Nam có match-point để khép lại trận đấu. U21 Việt Nam có màn ra quân như mơ tại giải U21 thế giới 2025.
21-17
Đặng Thị Hồng ghi điểm may mắn khi phát bóng chạm mép lưới rồi rơi xuống sân U21 Indonesia. Ngay sau đó Đặng Thị Hồng tiếp có thêm điểm ace.
16-16
Vẫn là Đặng Thị Hồng với cú mash ở vị trí số 4, bóng đi chéo sân đầy uy lực.
12-14
Pha bóng dài nhất kể từ đầu trận được Đặng Thị Hồng kết thúc bằng pha bỏ nhỏ tinh tế.
11-14
Lần đầu tiên U21 Việt Nam bị đối thủ bên kia lưới dẫn trước với cách biệt 3 điểm.
9-11
HLV Nguyễn Trọng Linh quyết định xin hội ý lần một trong set 3 sau khi để U21 Indonesia dẫn trước 2 điểm.
8-8
Phương Quỳnh tấn công trên lưới chạm tay chắn U21 Indonesia, san bằng điểm số 8-8 cho U21 Việt Nam.
5-7
U21 Indonesia tạo cách biệt 2 điểm nhiều hơn so với U21 Việt Nam sau pha bỏ nhỏ tinh tế.
SET 3: 3-3
Như Anh đập bóng bạt chắn U21 Indonesia, san bằng điểm số 3-3 cho U21 Việt Nam.
25-16
VĐV U21 Indonesia phát bóng không qua lưới, U21 Việt Nam có điểm set-point để dẫn trước đội chủ nhà 2-0 ở trận ra quân giải bóng chuyền nữ U21 thế giới 2025.
20-14
Quỳnh Hương đập bóng lọt chắn đối phương, U21 Việt Nam lên điểm số thứ 20.
16-11
Phường Quỳnh đập bóng ở vị trí số 2 đập tay chắn U21 Indonesia rồi lăn trên lưới trước khi rơi ra ngoài sân.
13-7
Như Anh phát bóng khó chịu khiến VĐV U21 Indonesia đỡ hỏng bước một. Cách biệt về điểm số được gia tăng lên thành con số 6 rồi.
9-6
Như Anh đập bóng bạt chắn U21 Indonesia giúp U21 Việt Nam tạo cách biệt 3 điểm trong set 2.
SET 2: 3-2
Bích Huệ đập bóng chính xác ở vị trí số 2 giúp U21 Việt Nam vượt lên dẫn 3-2.
25-15
Phương Quỳnh xử lý thông minh khi bỏ nhỏ vào khoảng trống giữa sân, đem về điểm set-point để khép lại set 1 với thắng lợi cách biệt.
20-12
U21 Việt Nam đang chơi thăng hoa và duy trì chuỗi lên điểm, tạo cách biệt lên con số 8 với đội chủ nhà.
16-12
Vẫn là Đặng Thị Hồng với pha đập bóng chéo sân chính xác ở vị trí số 4. Ngay sau đó Hồng bỏ nhỏ tinh tế khiến ban huấn luyện U21 Indonesia phải xin hội ý lần một trong set 1.
11-8
Đặng Thị Hồng có pha chắn đôi chính xác cùng đồng đội, giúp ĐT U21 Việt Nam tạo cách biệt 3 điểm đối với U21 Indonesia.
5-3
U21 Indonesia có sự khởi đầu thuận lợi và ghi liền 3 điểm. Tuy nhiên, U21 Việt Nam nhanh chóng đáp trả khi có chuỗi lên liền 5 điểm.
19h00 - SET 1
Trận đấu giữa chủ nhà U21 Indonesia và U21 Việt Nam chính thức được bắt đầu.
18h40
VĐV hai đội bước ra sân khởi động trước trận đấu.
Nhận định trước trận
Trận ra quân giữa U21 Việt Nam và chủ nhà U21 Indonesia tại giải U21 thế giới 2025 hứa hẹn sẽ rất căng thẳng và hấp dẫn. Với lợi thế sân nhà, Indonesia chắc chắn sẽ nhập cuộc đầy tự tin, cùng sự cổ vũ cuồng nhiệt từ khán giả.
Tuy nhiên, U21 Việt Nam cũng không hề kém cạnh khi sở hữu đội hình đồng đều, trẻ trung và giàu khát khao thể hiện. Dưới sự dẫn dắt của đội trưởng Đặng Thị Hồng và HLV Nguyễn Trọng Linh, U21 Việt Nam đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng về chiến thuật và thể lực.
Dù không đặt nặng áp lực thành tích, tinh thần chiến đấu và khả năng tận dụng cơ hội sẽ là yếu tố then chốt. Đây sẽ là bài test quan trọng cho hành trình chinh phục đấu trường thế giới của các cô gái trẻ Việt Nam.