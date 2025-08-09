Thông tin trận đấu bóng chuyền nữ Việt Nam vs Indonesia
Thời gian: 16h00, hôm nay 9/8/2025
Giải đấu: SEA V.League 2025 - Chặng 2
Địa điểm: Nhà thi đấu tỉnh Ninh Bình
Trực tiếp: On Sports, On Sports, ON, VietNamNet.vn
|Đội bóng
|SET 1
|SET 2
|SET 3
|SET 4
|SET 5
|Việt Nam
|25
|25
|25
|Indonesia
|20
|19
|20
*Liên tục cập nhật...
25-20
Lại là Như Quỳnh là người ghi điểm match-point, khép lại trận đấu với chiến thắng 3-0 dành cho ĐT Việt Nam. Vào lúc 19h ngày mai (10/8), Thanh Thúy và các đồng đội bước vào trận đấu được xem là chung kết với đại kình địch Thái Lan.
22-15
Như Quỳnh đem về điểm số thứ 22, chiến thắng trong set 3 và chung cuộc đang ở rất gần đội chủ nhà.
19-13
Nguyễn Thị Phương chặn đứng mạch lên điểm của ĐT Indonesia.
18-13
ĐT Việt Nam để các cô gái Indonesia tạo chuỗi lên liền 4 điểm. Ngay lập tức HLV Nguyễn Tuấn Kiệt xin hội ý chiến thuật.
17-9
Pha bóng giằng co hấp dẫn khi hai đội thể hiện khả năng phòng thủ tuyệt vời. Tiếc rằng không có điểm số cho ĐT Việt Nam.
13-5
Dù cất giữ một số trụ cột nhưng ĐT Việt Nam vẫn đang thi đấu thăng hoa trong set 3.
7-2
Đội bóng xứ Vạn đảo vẫn chưa thể cắt chuỗi lên điểm của ĐT Việt Nam dù vừa hội ý xong.
SET 3: 4-2
Giống như ở trận gặp Philippines trong ngày hôm qua, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt quyết định cho hai trụ cột Bích Tuyền và Thanh Thúy nghỉ dưỡng sức trong set 3. Cũng dễ hiểu khi ĐT Việt Nam sẽ chạm trán đại kình địch Thái Lan ở trận đấu quyết định vào tối ngày mai (10/8).
25-19
Hai pha chắn bóng tốt liên tiếp của ĐT Việt Nam để kết thúc set 2 với điểm số 25-19.
20-14
Nguyễn Thị Trinh đánh bóng về phía cuối sân khiến đối thủ hoàn toàn bất ngờ.
17-12
Như Quỳnh chắn đôi cùng Thanh Thúy đem về 1 điểm block cho ĐT Việt Nam. Cách biệt được tăng lên 5 điểm.
11-10
Bích Tuyền đập bóng uy lực khiến cho libero Indonesia không thể đỡ bóng thành công.
7-7
Set 2 đang diễn ra giằng co, hấp dẫn khi hai đội thay nhau giành điểm.
SET 2: 4-2
Nguyễn Thị Phương đánh bóng chạm tay chắn Indonesia đi ra ngoài sân. ĐT Việt Nam vượt lên dẫn trước 4-2.
25-20
Bích Tuyền đập bóng chính xác về phía góc sân, khép lại set 1 với điểm số 25-20 dành cho ĐT Việt Nam.
18-12
ĐT Việt Nam duy trì khoảng cách 6 điểm nhiều hơn so với đội bóng xứ Vạn đảo.
13-9
Bích Thủy bỏ nhỏ tinh tế giúp ĐT Việt Nam tạo cách biệt 4 điểm.
10-8
Thanh Thúy đập bóng bất thành ở vị trí số 4, ngay lập tức Bích Tuyền tiếp ứng với cú smash cắm sàn không cho Indonesia cơ hội.
7-4
VĐV Indonesia bắt bước một lỗi tạo cơ hội để đội trưởng Thanh Thúy ghi điểm một chạm rất nhanh.
16h00 - SET 1
Trận đấu chính thức được bắt đầu, ĐT Việt Nam là những người phát bóng trước. Thanh Thúy ghi điểm số đầu tiên cho đội chủ nhà.
15h55
Hai đội tuyển thực hiện nghi lễ cử quốc ca trước trận đấu.
15h45
VĐV hai đội tuyển Việt Nam và Indonesia ra sân khởi động trước trận đấu.
Nhận định trước trận đấu
Chặng 2 SEA V.League 2025 hứa hẹn nóng bỏng với màn tái đấu giữa tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam và Indonesia. Sau chiến thắng thuyết phục ở chặng một, các cô gái Việt Nam bước vào trận này với phong độ ổn định, lối chơi biến hóa, hàng chắn kín kẽ và những pha tấn công biên đầy uy lực.
Những mũi nhọn như Bích Tuyền, Thanh Thúy, Bích Thủy… tiếp tục là chỗ dựa vững vàng, sẵn sàng tạo nên sức ép lớn ngay từ những pha bóng đầu tiên.
Bên kia lưới, Indonesia vẫn là đối thủ khó chịu với sức bật ấn tượng, tốc độ cao và khả năng phản công nguy hiểm. Đây sẽ là bài test không dễ dàng cho hàng phòng ngự và khả năng bắt bước một của Việt Nam. Nếu duy trì được sự tập trung và chơi đúng phong độ, thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt hoàn toàn có thể khép lại trận đấu trong 3 set.