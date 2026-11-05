Real Madrid ngược dòng thắng nghẹt thở chủ nhà AEK Athens 3-2 ở Champions League, nhờ siêu phẩm của Federico Valverde được ghi trong thời gian bù giờ.

AEK Athens vốn chơi rất tốt trên sân nhà ở các cúp châu Âu, nhưng cuộc tiếp đón Real Madrid, đội 15 lần vô địch Champions League, là bài kiểm tra khắc nghiệt cho thực lực của họ.

Dù vậy, chủ nhà không hề bị choáng ngợp và tạo ra cơ hội rõ rệt đầu tiên. Lovro Majer băng xuống cánh trái rồi trả ngược cho Mijat Gacinovic, người tung cú sút chìm bị Thibaut Courtois dùng chân cản phá.

Valverde giúp Real Madrid thắng nghẹt thở. Ảnh: RMCF

Sức ép đầu trận của đội bóng Hy Lạp rồi cũng được đền đáp: Aboubakary Koita ngoặt bóng chân phải loại Marc Cucurella, tung cú sút chân trái trong vòng cấm như đại bác hạ Courtois.

Cựu tiền đạo Real Madrid, Luka Jovic, suýt nhân đôi cách biệt với cú sút chìm buộc Courtois một lần nữa phải trổ tài.

Sau gần nửa giờ thi đấu, Real Madrid có cơ hội gỡ hòa. Từ pha phạt góc, Vinicius Junior đặt lòng để Jude Bellingham chạm bóng đổi hướng vào góc lưới nhưng bị xác định việt vị.

Ít lâu sau, đội khách cũng có bàn thắng. Từ pha căng ngang của Cucurella, Bellingham di chuyển trong vòng cấm thực hiện cú đánh gót tinh tế gỡ hòa 1-1, trong lần thứ 60 anh ra sân tại Champions League.

Bàn gỡ khiến AEK chao đảo. Đầu hiệp 2, đội chủ nhà tiếp tục bị dồn ép và phải nhờ đến pha lăn xả cản phá của Lazaros Rota trong khu vực 5,5 m để ngăn Cucurella ghi bàn trong tư thế không ai kèm.

Sau đó, Kylian Mbappe suýt ghi bàn khi cú cứa lòng từ rìa vòng cấm đưa bóng chệch cột trong gang tấc. Tiền đạo người Pháp lại thử vận may từ cự ly tương tự, nhưng cú sút căng bị Alberto Brignoli cản phá.

Dù chịu sức ép dữ dội, đội bóng Hy Lạp vẫn kiên định với cách chơi và được đền đáp cho nỗ lực phòng ngự ở thời điểm trận đấu còn 15 phút.

Stavros Pilios, người cũng ghi bàn vào lưới Manchester City ở lượt trận thứ 3, dâng cao từ vị trí hậu vệ biên rồi dứt điểm gọn gàng từ đường trả ngược của Koita.

Niềm vui ấy kéo dài chưa đầy 3 phút. Mbappe lại ghi bàn như thường lệ khi có mặt ở cột xa để đệm bóng từ đường chuyền của Denzel Dumfries, qua đó “nổ súng” trong trận Champions League thứ 6 liên tiếp.

Real Madrid dồn lên tìm bàn quyết định trong những phút cuối và suýt thành công khi cú dứt điểm của Mbappe được Brignoli đẩy chạm xà ngang.

Cuối cùng, sức ép cũng mang lại kết quả ở thời gian bù giờ. Sau nỗ lực cắt bóng của Camavinga, Brahim Diaz nhả bóng lại để Valverde tung cú sút từ khoảng 23 m găm thẳng vào lưới.

Kết quả này giúp đội quân của Jose Mourinho nối dài chuỗi trận thắng lên con 7. Đồng thời, “Los Blancos” toàn thắng cả 4 trận Champions League mùa này.

Trong khi nỗi thất vọng của AEK càng thêm chồng chất khi Koita nhận thẻ đỏ cuối trận vì phản ứng với trọng tài.

Thông tin trận đấu AEK vs Real Madrid:

Ghi bàn:

AEK Athens: Koita 12’, Pilo 75’.

Real Madrid: Bellingham 32’, Mbappe 78’, Valverde 90’+2.

Đội hình xuất phát:

AEK Athens (4-4-2): Brignoli; Rota, Moukoudi, Relvas, Pilo; Koita, Arriaga, Kairinen, Majer; Jovic, Gacinovic.

Real Madrid (4-2-3-1): Courtois; Dumfries, Militao, Rudiger, Cucurellla; Camavinga, Bernardo Silva; Diomande, Bellingham, Vinicius; Mbappe.