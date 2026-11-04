Cunha lập đại công giúp MU thắng ngược 3-2 AS Roma ở vòng phân hạng Champions League, nhưng sau đó vẫn không khỏi hậm hực vì bị Carrick đuổi thẳng vào đường hầm.

Cuối cùng thì MU cũng đã chấm dứt được chuỗi 9 trận liên tiếp không biết thắng trên mọi đấu trường, bằng màn ngược dòng tại Old Trafford trước AS Roma ở Cúp C1, vào rạng sáng nay (4/11). Matheus Cunha là người hùng giúp ‘Quỷ đỏ’ và Carrick tạm vượt qua nỗi thống khổ bủa vây ở mùa giải năm nay.

Cunha làm người hùng giải cứu MU và Carrick sau chuỗi trận bết bát. Ảnh: MUFC

Ban đầu, những tưởng sẽ là một thảm họa khác của đoàn quân Carrick, khi họ để đối phương dẫn chóng vánh 2 bàn trong hiệp 1. Tuy nhiên, Quỷ đỏ đã thay đổi tình thế trong hiệp 2, mà bắt đầu từ việc Cunha kiếm được quả phạt đền và được đội trưởng Bruno Fernandes thực hiện (lần 2) thành công vào phút 58.

Đến phút 83, chính Cunha quân bình 2-2 cho MU và ghi bàn kết liễu AS Roma chỉ 3 phút sau đó. Quá phấn khích, ngôi sao người Brazil cởi áo ăn mừng cùng CĐV nhà khiến phải nhận 1 thẻ vàng.

Cunha hẳn phải hối hận, khi bị trọng tài rút thẻ vàng lần 2 bởi pha phạm lỗi với Leonardo Balerdi của Roma, dẫn đến bị truất quyền thi đấu (phút 90+1).

Tuy nhiên, ngôi sao Brazil không khỏi hậm hực khi bị ông thầy yêu cầu rời sân lúc tan trận

Dù vậy, Cunha không đi thẳng vào phòng thay đồ mà vẫn ở lại theo dõi hết trận đấu và lúc tan trận đi vào sân để ăn mừng cùng đồng đội.

Tuy nhiên, anh đã bị HLV Michael Carrick cản lại, yêu cầu phải vào ngay phòng thay đồ. Điều đó khiến Cunha không khỏi bực bội, nhất là anh vừa làm người hùng ‘cứu’ ông thầy của mình.

Sở dĩ Carrick có hành động trên, không phải vì tức giận Cunha bị thẻ đỏ, mà lo ngại học trò sẽ chịu hình phạt nặng hơn từ UEFA, nếu còn nán lại trên sân.

Theo Điều 12 của Luật thi đấu IFAB, cầu thủ bị truất quyền thi đấu phải rời khỏi khu vực sân và khu kỹ thuật, đi vào phòng thay đồ hoặc lên khu vực dành cho khán giả. Cunha đã không thực hiện đúng quy định.