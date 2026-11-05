Kết quả bóng đá hôm nay

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UEFA CHAMPIONS LEAGUE 2026/27 – VÒNG PHÂN HẠNG

05/11  00:45

 AEK Athens 2-3 Real Madrid

TV360
Fenerbahce 3-2 Liverpool

TV360

05/11  03:00

 Dortmund 2-1 Real Betis

TV360, On Sports
FC Porto 4-1 Napoli

TV360, On Sports News
PSV Eindhoven 1-2 Club Brugge

TV360, On Sports +
RB Leipzig 2-3 Man City

TV360, On Football
Lens 1-9 Como

TV360
Slavia Praha 1-2 Arsenal

TV360
Viking 4-1 Sabah Baku

TV360

UEFA EUROPA LEAGUE 2026/27 – VÒNG PHÂN HẠNG

04/11  22:30

 Rennes 0-0 Olympiacos

TV360

AFC CHAMPIONS LEAGUE 2026/27 – VÒNG PHÂN HẠNG

04/11   17:00

 Pohang 3-3 Gamba Osaka

TV360

04/11   19:15

 Buriram 0-0 Kashima Antlers

TV360

AFC CHAMPIONS LEAGUE 2 2026/27 – VÒNG BẢNG

04/11   14:45

Melbourne Victory 1-2 Persib Bandung

04/11   17:00

 FC Seoul 3-0 Thể Công

TV360

04/11   20:45

Arkadag 1-0 Gol Gohar

04/11   23:00

Al Kuwait 2-3 Nasaf Qarshi

Al Rayyan 2-0 Al Nahda

Al Wahda 1-2 Al Khalidiyah

05/11   01:15

Al Muharraq 0-3 Al Jazira

Al Taawon 3-1 Al Faisaly Amman

Kết quả bóng đá hôm nay được cập nhật liên tục, nhanh chóng và chính xác từ các giải đấu trong nước và quốc tế như V.League, Ngoại hạng Anh, Champions League, La Liga, Serie A, Bundesliga và Ligue 1.

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