Bảng xếp hạng UEFA Champions League 2026/27 - VietNamNet cập nhật sớm và chính xác bảng xếp hạng bóng đá UEFA Champions League mùa giải 2026/27, nhanh và đầy đủ.

Bảng xếp hạng UEFA Champions League 2026/27

Loạt trận rạng sáng 4/11 chứng kiến nhiều biến động trên bảng xếp hạng Champions League 2026/27, với tâm điểm là chiến thắng ngược dòng 3-2 của MU trước AS Roma tại Old Trafford.

Ba điểm quý giá giúp Quỷ đỏ vươn lên vị trí thứ 17 với 6 điểm sau 4 trận, tiếp tục nuôi hy vọng giành vé vào vòng knock-out. Ngược lại, Roma rơi xuống thứ 19 với 4 điểm.

Cunha lập cú đúp cuối trận giúp MU ngược dòng khó tin hạ Roma 3-2 - Ảnh: MUFC

Ở nhóm đầu, PSG khẳng định sức mạnh bằng chiến thắng hủy diệt Villarreal 6-0, duy trì thành tích toàn thắng sau 4 lượt trận, ghi 20 bàn và dẫn đầu với 12 điểm.

Barcelona vươn lên thứ hai với 9 điểm sau trận thắng Aston Villa 3-0. Bayern Munich cũng gây ấn tượng khi đánh bại Atletico Madrid 2-0, đứng thứ tám với 8 điểm.