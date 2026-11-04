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Bảng xếp hạng UEFA Champions League 2026/27
Loạt trận rạng sáng 4/11 chứng kiến nhiều biến động trên bảng xếp hạng Champions League 2026/27, với tâm điểm là chiến thắng ngược dòng 3-2 của MU trước AS Roma tại Old Trafford.
Ba điểm quý giá giúp Quỷ đỏ vươn lên vị trí thứ 17 với 6 điểm sau 4 trận, tiếp tục nuôi hy vọng giành vé vào vòng knock-out. Ngược lại, Roma rơi xuống thứ 19 với 4 điểm.
Ở nhóm đầu, PSG khẳng định sức mạnh bằng chiến thắng hủy diệt Villarreal 6-0, duy trì thành tích toàn thắng sau 4 lượt trận, ghi 20 bàn và dẫn đầu với 12 điểm.
Barcelona vươn lên thứ hai với 9 điểm sau trận thắng Aston Villa 3-0. Bayern Munich cũng gây ấn tượng khi đánh bại Atletico Madrid 2-0, đứng thứ tám với 8 điểm.
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