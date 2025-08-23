Trận chung kết Siêu cúp Ả Rập Saudi tối 23/8 (giờ Việt Nam) giữa Al Nassr và Al Ahli diễn ra nghẹt thở và chỉ được định đoạt trên loạt luân lưu.

Sau 90 phút hòa 2-2, Al Ahli xuất sắc giành chiến thắng 5-3 trên chấm 11m, chính thức lên ngôi vô địch. Đây tiếp tục là nỗi buồn với Cristiano Ronaldo khi anh vẫn chưa có danh hiệu chính thức nào cùng Al Nassr.

Ronaldo vẫn chưa thể giải cơn khát danh hiệu - Ảnh: ESPN

Trận đấu diễn ra hấp dẫn với thế trận đôi công. Phút 41, Ronaldo mở tỷ số từ chấm phạt đền, nhưng chỉ ít phút sau Kessié gỡ hòa 1-1 cho Al Ahli.

Sang hiệp hai, Brozović tận dụng sai lầm của đối thủ nâng tỷ số 2-1 cho Al Nassr ở phút 82, song Ibanez kịp gỡ hòa 2-2 bằng pha đánh đầu phút 89.

Bước vào loạt luân lưu, Al Ahli thực hiện thành công cả 5 lượt, trong khi Al Nassr chỉ ghi được 3 bàn, qua đó chấp nhận nhìn đối thủ nâng cúp.

Ghi bàn:

Al Nassr: Ronaldo (41', pen), Brozovic (83')

Ahli: Kessie (45'+7), Ibanez (89')

Đội hình xuất phát Al Nassr vs Al Ahli

Al Nassr (4-4-1-1): Bento; Yahya, Boushal, Simakan, Martinez, Wesley; Coman, Alkhaibari, Brozovic, Felix; Ronaldo

Al Ahli (4-2-3-1): Mendy; Abdulrahman, Demiral, Ibanez, Dams; Kessie, Millot; Mahrez, Al Buraikan, Galeno; Toney