Trận chung kết Siêu cúp Ả Rập Saudi tối 23/8 (giờ Việt Nam) giữa Al Nassr và Al Ahli diễn ra nghẹt thở và chỉ được định đoạt trên loạt luân lưu.
Sau 90 phút hòa 2-2, Al Ahli xuất sắc giành chiến thắng 5-3 trên chấm 11m, chính thức lên ngôi vô địch. Đây tiếp tục là nỗi buồn với Cristiano Ronaldo khi anh vẫn chưa có danh hiệu chính thức nào cùng Al Nassr.
Trận đấu diễn ra hấp dẫn với thế trận đôi công. Phút 41, Ronaldo mở tỷ số từ chấm phạt đền, nhưng chỉ ít phút sau Kessié gỡ hòa 1-1 cho Al Ahli.
Sang hiệp hai, Brozović tận dụng sai lầm của đối thủ nâng tỷ số 2-1 cho Al Nassr ở phút 82, song Ibanez kịp gỡ hòa 2-2 bằng pha đánh đầu phút 89.
Bước vào loạt luân lưu, Al Ahli thực hiện thành công cả 5 lượt, trong khi Al Nassr chỉ ghi được 3 bàn, qua đó chấp nhận nhìn đối thủ nâng cúp.
Ghi bàn:
Al Nassr: Ronaldo (41', pen), Brozovic (83')
Ahli: Kessie (45'+7), Ibanez (89')
Đội hình xuất phát Al Nassr vs Al Ahli
Al Nassr (4-4-1-1): Bento; Yahya, Boushal, Simakan, Martinez, Wesley; Coman, Alkhaibari, Brozovic, Felix; Ronaldo
Al Ahli (4-2-3-1): Mendy; Abdulrahman, Demiral, Ibanez, Dams; Kessie, Millot; Mahrez, Al Buraikan, Galeno; Toney
LUÂN LƯU
Hòa 2-2 trong 90 phút chính thức, hai đội buộc phải giải quyết thắng thua ở loạt luân lưu 11m cân não.
Loạt đá đầu tiên: Tony (Al Ahli) đá thành công 1-1 Ronaldo (Al Nassr) đá thành công.
Loạt đá thứ 2: Kessie (Al Ahli) đá thành công 2-2 Brozovic (Al Nassr) đá thành công.
Loạt đá thứ 3: Mahrez (Al Ahli) đá thành công 3-3 Felix (Al Nassr) đá thành công.
Loạt đá thứ 4: Al-Buraikan (Al Ahli) đá thành công 4-3 Al-Khaibari (Al Nassr) đá bị Mendy cản phá.
Loạt đá thứ 5: Galeno (Al Ahli) đá thành công 5-3. Al Nassr không có cơ hội đá quả cuối cùng.
Như vậy, Al Nassr và Ronaldo một lần nữa hụt danh hiệu lớn. Trong khi Al Ahli có chức vô địch Siêu cúp Saudi Arabia.
90'
Hiệp hai có 5 phút bù giờ.
88'
Al Ahli gỡ hòa 2-2
Từ quả đá phạt góc của Al Ahli, thủ môn Bento băng ra đấm hụt bóng để cầu thủ Al Ahli đánh đầu tung lưới Al Nassr. Tỷ số là 2-2.
73'
Brozovic lập công, Al Nassr dẫn 2-1
Brozovic đoạt bóng từ chân Kessie trước khi thực hiện pha cứa lòng về góc xa đánh bại thủ môn Mendy lần thứ hai.
69'
Felix có liên tiếp hai pha xử lý khéo léo loại bỏ hai cầu thủ Ah Ahli, tiếc rằng đường chuyền quyết định cho đồng đội bên cánh phải lại quá nhẹ.
56'
Ronaldo có pha xử lý tinh tế mở ra cơ hội cho Coman băng lên, tiếc rằng đường căng ngang sang cho đồng đội của cựu cầu thủ Bayern Munich lại không thành công.
52'
Ronaldo vung chân dứt điểm khá căng đưa bóng về góc gần buộc thủ môn Mendy phải đấm bóng ra.
50'
Những phút đầu hiệp hai, Ronaldo và các đồng đội chủ động gây sức ép để tìm kiếm cơ hội ghi bàn tái lập thế dẫn trước.
Hiệp 2
Hiệp hai trận chung kết Siêu cup Saudi Arabia được bắt đầu.
Hết hiệp 1
Hiệp một khép lại với tỷ số hòa 1-1.
45'+7
Kessie gỡ hòa 1-1 cho Al Ahli
Nhận bóng từ đồng đội bên cánh trái vào, cựu tiền vệ Barca - Kessie thực hiện pha cứa lòng đưa bóng khẽ chạm chân hậu vệ Al Nassr làm đổi hướng trước khi găm đúng góc thấp.
45'
Lưới của Al Nassr bị rung lên sau pha đánh đầu cận thành của Toney. Tuy nhiên, trọng tài biên căng cờ báo việt vị. VAR cũng xác định lỗi của cựu tiền đạo Ngoại hạng Anh.
41'
Ronaldo mở tỷ số cho Al Nassr
Trọng tài thổi phạt đền cho Al Nassr sau khi cầu thủ Al Ahli để tay chạm bóng trong vòng cấm đội nhà. VAR vào cuộc và vẫn có penalty cho Al Nassr. Trên chấm 11m, Ronaldo sút bóng rất căng vào chính giữa khung thành, đánh bại thủ môn Mendy.
35'
Trận chung kết Siêu cúp Saudi Arabia đang diễn ra với thế trận giằng co, Al Nassr là những người nhỉnh hơn về thời lượng kiểm soát bóng.
22'
Ronaldo suýt ghi siêu phẩm với pha dứt điểm kiểu "xe đạp chổng ngược" trong thế quay lưng về phía khung thành Al Ahli. Tiếc rằng bóng đi không quá khó với thủ môn Mendy.
16'
Ngay sau tình huống mười mươi mà Tony nửa chuyền nửa dứt điểm bỏ lỡ cơ hội làm rung mành lưới Al Nassr. Al Nassr lập tức đáp trả nhưng Wesley lại cứa lòng đưa bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc.
10'
Trận đấy đang diễn ra khá cởi mở nhưng chưa có nhiều cơ hội được cầu thủ đôi bên tạo ra.
3'
Tình huống nguy hiểm đầu tiên được Mahrez bên phía Al Ahli. May cho Al Nassr khi một cầu thủ áo vàng kịp thời ngăn chặn.
19h05
Trọng tài chính thổi còi cho trận đấu được bắt đầu.
18h55
Tổ trọng tài dẫn cầu thủ hai đội bước ra sân làm thủ tục trước trận đấu.
18h45
18h40
Nhận định trước trận
Al Nassr đang quyết tâm khép lại chuỗi hai mùa trắng tay, kể từ lần gần nhất đăng quang vào mùa 2022/23. Ở bán kết Siêu cúp Saudi Arabia, họ phải chạm trán Al-Ittihad - đội bóng vừa vô địch cả Saudi Pro League lẫn King Cup.
Mọi chuyện trở nên khó khăn hơn khi Sadio Mane nhận thẻ đỏ ngay hiệp một và chắc chắn vắng mặt ở chung kết. Dù vậy, Al Nassr vẫn chơi đầy bản lĩnh, lấn át đối thủ và giành chiến thắng 2-1.
Trong khi đó, Al Ahli có hành trình dễ thở hơn nhiều. Bị Al Qadsiah dẫn bàn sớm, họ lập tức ghi 4 bàn trong hiệp một rồi kết thúc trận đấu với thắng lợi 5-1, qua đó lần đầu trở lại chung kết kể từ năm 2016.
Với dàn lực lượng mạnh và phong độ tốt từ loạt giao hữu đầu mùa, Al Ahli hứa hẹn sẽ tạo ra thách thức lớn. Tuy nhiên, khát khao vô địch đang khiến Al Nassr trở thành đối thủ cực kỳ khó lường.
Thông tin lực lượng
Al Nassr: Không có sự phục vụ của Sadio Mane do án treo giò.
Al Ahli: Có đầy đủ lực lượng.