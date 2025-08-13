Nhẫn đính hôn đắt giá

Sau 9 năm gắn bó và có với nhau năm người con – cùng khối tài sản khổng lồ hàng trăm triệu euro – việc Cristiano Ronaldo và Georgina Rodriguez quyết định kết hôn không khiến ai bất ngờ.

Chiếc nhẫn đính hôn đắt đỏ mà Ronaldo tặng Georgina. Ảnh: Instagram

Điều gây chú ý chính là viên kim cương khổng lồ trên nhẫn đính hôn mà nữ influencer (người có ảnh hưởng) nổi tiếng nhất thế giới khoe với 68,3 triệu người theo dõi trên Instagram.

“Em đồng ý. Ở kiếp này và mọi kiếp sau”, cô viết hồi đầu tuần này từ Riyadh, thủ đô Saudi Arabia, kèm bức ảnh bàn tay đặt lên tay chồng sắp cưới.

Georgina khoe món trang sức với viên kim cương cắt hình bầu dục gắn trên nhẫn, được các chuyên gia ước tính trị giá khoảng 5-6 triệu euro (khoảng 153-183 tỷ đồng).

Về phía ngôi sao bóng đá người Bồ Đào Nha, anh chưa đăng tải gì liên quan trên Instagram cá nhân, nơi anh có 662 triệu người theo dõi – con số cao nhất thế giới.

Bài đăng nhanh chóng nhận được làn sóng chúc mừng. Tiền đạo đang khoác áo CLB Al Nassr và Georgina, bên nhau từ năm 2016, từng nhiều lần nhắc tới kế hoạch cưới, đặc biệt trong chương trình thực tế I Am Georgina trên Netflix.

Cuộc đời Georgina hoàn toàn thay đổi từ lần đầu gặp Ronaldo. Ảnh: Instagram

Tin đồn về đám cưới từng xuất hiện nhiều lần, nhưng đến nay cả hai mới chính thức công bố, mà chưa tiết lộ thời gian hay địa điểm.

Siêu sao và nàng lọ lem

Cuối tháng 5, Georgina từng gọi mình là “vợ” của Ronaldo trong một cuộc phỏng vấn với Vogue phiên bản Anh, do chính anh thực hiện.

“Tôi rất tự hào là vợ Ronaldo và là mẹ của các con chúng tôi. Không có bất kỳ vấn đề gì trong điều đó”, cô nói.

Georgina cũng chia sẻ về việc xây dựng tên tuổi riêng qua chương trình thực tế, hợp tác thương hiệu và các dự án cá nhân.

Cả hai gặp nhau năm 2016 khi Georgina làm việc tại một cửa hàng Gucci ở Madrid. Cô sinh tại Argentina nhưng lớn lên ở Jaca, Huesca (Tây Ban Nha). Một câu chuyện về nàng lọ lem thời hiện đại.

Tình yêu của họ là siêu sao triệu phú và lọ lem. Ảnh: EFE

“Ngay lần đầu nắm tay, tôi cảm thấy một sự bình yên và năng lượng khó tả, như thể đã quen nhau cả đời”, cô kể.

Trước khi nổi tiếng, Georgina học múa, sau này thử sức ca hát, tham gia The Mask Singer và trình diễn tại Liên hoan San Remo.

Họ có 5 người con: Cristiano Ronaldo Jr. (14 tuổi, sinh trước khi gặp Georgina), cặp song sinh Mateo và Eva Maria (8 tuổi, sinh năm 2017 nhờ mang thai hộ), Alana Martina (7 tuổi) và Bella Esmeralda (2 tuổi, sinh đôi nhưng anh trai song sinh đã mất lúc chào đời).

“Điều quan trọng nhất là các con lớn lên trong môi trường lành mạnh, yêu thương, biết trân trọng những gì mình có và trở thành người tốt”, Georgina hạnh phúc.