Ngay phút thứ 6, Arribas mở tỷ số cho Almeria, nhưng Ronaldo nhanh chóng tỏa sáng để gỡ hòa cho Al Nassr ở phút 17.

Phút 39, chân sút 40 tuổi thực hiện thành công quả phạt đền, giúp Al Nassr dẫn 2-1. Tuy nhiên, chỉ 4 phút sau, Embarba đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát.

Ronaldo không đủ giúp Al Nassr tránh khỏi thất bại - Ảnh: Al Nassr

Bước sang hiệp 2, Almeria gia tăng sức ép và ở phút 61, Embarba hoàn tất cú đúp, ấn định thắng lợi 3-2. Ronaldo rời sân ngay đầu hiệp 2, khiến Al Nassr thiếu mũi nhọn chủ lực để tìm bàn gỡ.

Đây là thất bại đáng tiếc với đội bóng Saudi Arabia, khi họ đã có lợi thế dẫn bàn nhưng không thể duy trì.

Trong khi đó, Almeria cho thấy sự sắc bén trong khâu dứt điểm và bản lĩnh khi đối đầu với đối thủ mạnh hơn về danh tiếng.

Đội hình xuất phát Almeria vs Al Nassr

Almeria: Fernandez, Luna, Chumi, Munoz, Centelles, Clua Oya, Lopy, Arribas, Leo Baptistao, Embarba, Lazaro

Al Nassr: Al Aqidi, Boushal, Al Amri, Martinez, Yahya, Wesley, Brozovic, Angelo, Joao Felix, Ronaldo, Mane