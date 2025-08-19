Trận bán kết Siêu cúp Saudi giữa Al Nassr và Al Ittihad diễn ra cực kỳ căng thẳng và kịch tính. Ngay phút đầu, thủ môn Bento suýt khiến đội nhà ôm hận khi mắc sai lầm, nhưng Sadio Mane lập công chuộc lỗi bằng cú vô lê cháy lưới, mở tỷ số cho Al Nassr.

Ronaldo thi đấu hết mình trên sân - Ảnh: Al Nassr

Tuy nhiên, lợi thế này chỉ tồn tại trong thời gian ngắn, bởi Steven Bergwijn kịp thời gỡ hòa 1-1 cho Al Ittihad sau pha phản công sắc bén.

Bước ngoặt đến ở phút 25, khi Mane nhận thẻ đỏ trực tiếp, đẩy Al Nassr vào thế thiếu người ngay từ giữa hiệp một.

Dù gặp bất lợi, Al Nassr vẫn không hề nao núng. Ronaldo có cú sút phạt nguy hiểm vọt xà, trong khi hàng công với Coman và các đồng đội liên tục khuấy đảo khung thành đối phương.

Tình huống có thể dứt điểm ghi bàn nhưng Ronaldo quyết định kiến tạo cho người đàn em ở ĐTQG Bồ Đào Nha Felix ghi bàn quyết định trận đấu - Ảnh chụp màn hình

Sang hiệp hai, Al Ittihad tăng tốc và Benzema suýt tận dụng sai lầm để dứt điểm, nhưng Bento xuất sắc cứu thua cho Al Nassr.

Cao trào đến ở phút 61, Ronaldo ghi dấu ấn đậm nét với pha phá bẫy việt vị rồi kiến tạo "dọn cỗ" cho Joao Felix dễ dàng nâng tỷ số lên 2-1. VAR sau đó công nhận bàn thắng hợp lệ.

Felix tiếp tục gây sóng gió với cú sút dội cột dọc ở cuối trận, còn Ronaldo cũng bị từ chối bàn thắng trong pha đá bồi.

CR7 và các đồng đội đoạt vé vào chung kết Siêu cúp Saudi - Ảnh: Al Nassr

Chung cuộc, Al Nassr kiên cường bảo toàn chiến thắng 2-1, hiên ngang vào chung kết dù chỉ còn 10 người, trong đó Ronaldo và Felix là những ngôi sao sáng nhất trận đấu.

Đối thủ của Al Nassr ở trận tranh cúp vô địch là đội thắng ở cặp bán kết giữa Al Qadisiyah và Al Ahli, được xác định vào tối mai (20/8).

Ghi bàn:

Al Nassr: Mane (10'), Felix (61')

Al Ittihad: Bergwijn (16')

Thẻ đỏ: Mane (25')

Đội hình xuất phát:

Al Nassr: Bento, Boushal, Simakan, Inigo Martinez, Ayman, Khaibari, Brozovic, Coman, Felix, Mane, Ronaldo.

Al Ittihad: Hameed Al-Shanqiti, Muhannad Al-Shanqiti, Al-Mosa, Danilo, Mitaj, Aouar, Fabinho, Kante, Diaby, Benzema, Bergwijn.