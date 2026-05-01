Trận đấu quyết định giữa Al Nassr và Al Hilal diễn ra đầy kịch tính. Al Nassr cần chiến thắng để lên ngôi vô địch, trong khi Al Hilal cũng phải thắng để duy trì hy vọng.
Al Hilal chơi chủ động dù phải đá sân khách, nhưng không thể tận dụng cơ hội sớm. Phút 4, Benzema bỏ lỡ cú sút trúng người thủ môn Bento. Đến phút 18, bàn thắng của Benzema bị từ chối vì việt vị.
Trong khi đó, Al Nassr tận dụng tốt cơ hội. Phút 37, trung vệ Simakan ghi bàn từ quả phạt góc để mở tỷ số. Sau đó, Ronaldo có cú sút nguy hiểm nhưng bị Bono cản phá. Al Hilal suýt gỡ hòa vào phút 85 nhưng Milinkovic-Savic không thể đánh bại Bento.
Cuối trận, phút 90+8, thủ môn Bento vô tình đấm bóng vào lưới nhà sau pha ném biên dài của đối phương, khiến trận đấu kết thúc với tỷ số 1-1.
Dù hòa, Ronaldo và đồng đội vẫn giữ khoảng cách 5 điểm, nhưng Al Hilal còn 1 trận đá bù và có thể rút ngắn cách biệt còn 2 điểm. Chức vô địch Saudi Pro League 2025/26 sẽ được quyết định ở vòng cuối vào ngày 21/5.
Ghi bàn:
Al Nassr: Mohamed Simakan (37')
Al Hilal: Bentos (90'+8)
Đội hình thi đấu
Al Nassr (4-4-2): Bento; Mohamed Simakan, Martinez, Al-Amri, Ali Al-Hassan (Saad Al Nasser 55'); Brozovic (Nader Abdullah Al-Sharari 72'), Nawaf Bu Washl (Sultan Alganham 83'), Coman (Ayman Yahya 72'); Mane, Ronaldo (Abdullah Al-Hamddan 83'), Felix
Al Hilal (4-4-2): Bono; Al-Harbi (Yusuf Akçiçek 77'), Akcicek, Tambakti (Ali Lajami 69'), Hernandez; Milinkovic-Savic, Kanno, Malcom (Murad Al-Hawsawi 87'), Neves, Al-Dawsari (Sultan Ahmed Mandash 69'); Benzema (Marcos Leonardo 69')
90'+9
Trận đấu kết thúc với tỷ số hòa đầy tiếc nuối đối với Al Nassr. Ronaldo và các đồng đội vẫn chưa thể giành chức vô địch Saudi Pro League mùa này.
90'+8
Thủ môn Bento phản lưới nhà khó hiểu
Khi thời gian trận đấu chỉ còn đếm bằng giây, xuất phát từ pha ném biên mạnh của cầu thủ Al Hilal, Bento lao ra định bắt gọn trái bóng nhưng do tác động vô tình của người đồng đội Inigo Martinez khiến thủ thành của Al Nassr để tuột trái bóng rồi bay vào khung thành. Cả SVĐ Al-Awwal Park và Ronaldo như chết lặng ngoài sân. Al Hilal có được bàn gỡ may mắn để thắp lên hi vọng lật ngược tình thế ở hai trận đấu cuối.
90'+3
Trận đấu bỗng nhiên căng thẳng sau tình huống Al Nassr được hưởng quả ném biên. Một số thành viên ban huấn luyện đôi bên đã có những tranh cãi, trọng tài đã phải rút ra 1 thẻ đỏ cho một thành viên của Al Nassr.
90'
Hiệp hai có tới 8 phút bù giờ.
86'
CĐV của Al Nassr trải qua một phen thót tim khi Milinkovic-Savic phá bẫy việt vị băng lên dứt điểm đưa bóng trúng người thủ môn Bento.
83'
HLV Jorge Jesus quyết định rút Ronaldo ra nghỉ để nhường chỗ cho Abdullah Al-Hamddan.
78'
Đang là một thế trận giằng co và đầy toan tính của Al Nassr, trong khi Al Hilal không thể gây ra sức ép đủ lớn lên phần sân của đội chủ nhà.
69'
HLV Simone Inzaghi của Al Hilal thay liền ba cầu thủ, trong đó có Benzema và Salem Al-Dawsari chơi mờ nhạ đều bị rút ra.
62'
Benzema và các đồng đội vẫn hoàn toàn bế tắc trong việc tìm kiếm cơ hội đem về bàn gỡ hòa 1-1 vào lưới Al Nassr.
52'
Dù dẫn trước nhưng Al Nassr vẫn duy trì thế trận tấn công ở đầu hiệp hai, Ronaldo vừa có cú dứt điểm nhưng bị hàng thủ Al Hilal chặn đứng.
48'
Felix có pha thoát xuống đáy biên rồi đẩy bóng ra để Ronaldo dứt điểm một chạm đưa bóng đi hơi cao so với khung thành của Al Hilal.
46'
Hiệp hai trận đấu bắt đầu.
45'+5
Hiệp một khép lại với tỷ số 1-0 tạm nghiêng về phía chủ nhà Al Nassr.
45'+2
Coman bỏ lỡ khó tin
Coman pressing tầm cao và bắt bài đường chuyền ngang của hậu vệ Al Hilal, quá đáng tiếc cho cựu ngôi sao Bayern Munich và Al Nassr khi pha đặt lòng trong thế đối mặt với thủ môn Bono lại bị cột dọc từ chối bàn thắng.
40'
Ronaldo hụt siêu phẩm
Nhận bóng từ chân đồng đội, Ronaldo tung cú sút đẹp mắt từ ngoài vòng cấm nhưng thủ môn Bono của Al Hilal xuất sắc cản phá.
37'
Mohamed Simakan mở tỷ số cho Al Nassr
Xuất phát từ tình huống đá phạt góc của Marcelo Brozovic, trung vệ Mohamed Simakan chớp cơ hội từ pha lộn xộn trong vòng cấm để dứt điểm tung lưới Al Hilal.
27'
Trận đấu đang bị "xẻ nhỏ" bởi những pha va chạm của cầu thủ đôi bên. Trong vòng chưa đầy 10 phút, đội chủ nhà Al Nassr đã phải nhận 2 thẻ vàng, trong khi Al Hilal cũng bị một thẻ cùng màu.
17'
Mane đột phá từ cánh trái rồi đẩy bóng ra cho Joao Felix dứt điểm đưa bóng chạm người một cầu thủ Al Hilal rồi đi hết đường biên ngang.
Ngay lập tức Al Hilal đáp trả mạnh mẽ, Benzema bật cao đánh đầu tung lưới Al Nassr nhưng trọng tài biên căng cờ báo việt vị đối với Milinković-Savić, VAR cũng xác định điều đó.
14'
Trận đấu đang trôi đi với những diễn biến khá tẻ nhạt, tốc độ chậm nên không có nhiều cơ hội được tạo ra.
7'
Al Nassr đáp trả, dù vậy tình huống băng lên dứt điểm đưa bóng đi chệch khung thành của Ronaldo cũng không phải tiếc nuối khi CR7 rơi vào thế việt vị.
4'
Tính chất quan trọng của trận cầu 6 điểm khiến hai đội nhập cuộc khá thận trọng. Cơ hội đầu tiên thuộc về đội khách Al Hilal, tuy nhiên Benzema lại dứt điểm không thắng được thủ môn Bento trong ph đối mặt.
01h00
Trọng tài chính Donatas Rumsas thổi còi cho trận đấu được bắt đầu.
00h57
Tổ trọng tài dẫn cầu thủ hai đội bước ra sân làm thủ tục trước trận đấu.
Nhận định trước trận
Al Nassr bước vào trận đại chiến với Al Hilal trong tư thế đội dẫn đầu Saudi Pro League. Sau 32 trận, đoàn quân của HLV Jorge Jesus có 82 điểm, với 27 chiến thắng, 1 trận hòa và 4 thất bại. Đặc biệt, Al Nassr chơi rất ấn tượng trên sân nhà Al Awwal Park khi thắng 14/15 trận, tạo điểm tựa lớn trước màn so tài mang tính quyết định mùa giải.
Ở vòng gần nhất, Al Nassr đánh bại Al Shabab 4-2 nhờ cú hat-trick của Joao Felix và bàn thắng của Cristiano Ronaldo. Kết quả này giúp họ nhanh chóng lấy lại tinh thần sau thất bại trước Al Qadsiah.
Tuy nhiên, Al Hilal cũng đang có phong độ đáng gờm. Đội bóng của HLV Simone Inzaghi xếp thứ hai với 77 điểm, kém Al Nassr 5 điểm nhưng đá ít hơn 1 trận. Cuối tuần qua, Al Hilal còn đánh bại Al Kholood 2-1 để vô địch King Cup, qua đó tiếp thêm tự tin cho trận “chung kết” Saudi Pro League.
Thông tin lực lượng
Al Nassr: Kingsley Coman bỏ ngỏ khả năng ra sân, trong khi Raghed Najjar và Sami Al Najei vẫn dưỡng thương.
Al Hilal: Thiếu vắng Kalidou Koulibaly vì chấn thương.