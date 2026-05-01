Trận đấu quyết định giữa Al Nassr và Al Hilal diễn ra đầy kịch tính. Al Nassr cần chiến thắng để lên ngôi vô địch, trong khi Al Hilal cũng phải thắng để duy trì hy vọng.

Al Hilal chơi chủ động dù phải đá sân khách, nhưng không thể tận dụng cơ hội sớm. Phút 4, Benzema bỏ lỡ cú sút trúng người thủ môn Bento. Đến phút 18, bàn thắng của Benzema bị từ chối vì việt vị.

Ranh giới giữa người hùng và tội đồ quá mong manh khi Bento giữ sách lưới gần hết trận đến khi mắc sai lầm chết người

Trong khi đó, Al Nassr tận dụng tốt cơ hội. Phút 37, trung vệ Simakan ghi bàn từ quả phạt góc để mở tỷ số. Sau đó, Ronaldo có cú sút nguy hiểm nhưng bị Bono cản phá. Al Hilal suýt gỡ hòa vào phút 85 nhưng Milinkovic-Savic không thể đánh bại Bento.

Cuối trận, phút 90+8, thủ môn Bento vô tình đấm bóng vào lưới nhà sau pha ném biên dài của đối phương, khiến trận đấu kết thúc với tỷ số 1-1.

Dù hòa, Ronaldo và đồng đội vẫn giữ khoảng cách 5 điểm, nhưng Al Hilal còn 1 trận đá bù và có thể rút ngắn cách biệt còn 2 điểm. Chức vô địch Saudi Pro League 2025/26 sẽ được quyết định ở vòng cuối vào ngày 21/5.

Ghi bàn:

Al Nassr: Mohamed Simakan (37')

Al Hilal: Bentos (90'+8)

Đội hình thi đấu

Al Nassr (4-4-2): Bento; Mohamed Simakan, Martinez, Al-Amri, Ali Al-Hassan (Saad Al Nasser 55'); Brozovic (Nader Abdullah Al-Sharari 72'), Nawaf Bu Washl (Sultan Alganham 83'), Coman (Ayman Yahya 72'); Mane, Ronaldo (Abdullah Al-Hamddan 83'), Felix

Al Hilal (4-4-2): Bono; Al-Harbi (Yusuf Akçiçek 77'), Akcicek, Tambakti (Ali Lajami 69'), Hernandez; Milinkovic-Savic, Kanno, Malcom (Murad Al-Hawsawi 87'), Neves, Al-Dawsari (Sultan Ahmed Mandash 69'); Benzema (Marcos Leonardo 69')