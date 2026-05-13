Trận derby Al Nassr gặp Al Hilal ở vòng 33 Saudi Pro League đã trở thành một buổi tối đầy cảm xúc và thất vọng với Cristiano Ronaldo. Một chiến thắng sẽ giúp đội bóng của anh đăng quang vô địch, nhưng một sai lầm tai hại đã khiến hy vọng này tan vỡ.

Tình huống mắc lỗi hết sức nghiệp dư của thủ môn Bento khi thời gian chỉ còn tính bằng giây (Ảnh chụp màn hình)

Trước sự chứng kiến của các CĐV, trong đó có cô bạn gái Georgina Rodriguez, Ronaldo đã không thể giúp đội nhà hoàn thành mục tiêu.

Mặc dù Al Nassr có bàn thắng mở tỷ số nhờ pha dứt điểm của trung vệ Simakan từ quả phạt góc, nhưng Ronaldo và các đồng đội không thể duy trì lợi thế. Anh bỏ lỡ các cơ hội đáng tiếc, bao gồm cú sút xa bị thủ môn Bono cản phá và một pha đá vọt xà.

Nỗi thất vọng của Ronaldo khi đội nhà tuột chiến thắng ở những giây cuối cùng (Ảnh chụp màn hình)

Dù được HLV Jorge Jesus rút ra ở phút 83 để tập trung cho hàng thủ bảo vệ tỷ số, Ronaldo vẫn khích lệ các đồng đội và CĐV nhà.

Tuy nhiên, điều không thể ngờ tới đã xảy ra ở phút 90+8. Một quả ném biên dài của Al Hilal tưởng chừng đã bị thủ môn Bento đấm ra an toàn, nhưng bóng lại bật tay và vào lưới nhà, khiến Al Nassr đánh rơi chiến thắng.

Sau ít phút chết lặng ở cabin, CR7 bỏ vào đường hầm trước các đồng đội (Ảnh chụp màn hình)

Ronaldo, ngồi trên ghế dự bị, không giấu nổi sự thất vọng, lặng người khi nhìn thấy chiến thắng vụt khỏi tầm tay. Dù vẫn hơn Al Hilal 5 điểm, Al Nassr sẽ phải chờ đến vòng cuối (21/5) gặp Damac để định đoạt ngôi vô địch Saudi Pro League.