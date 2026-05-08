Al Nassr tiến thêm một bước dài trong cuộc đua vô địch Saudi Pro League sau chiến thắng 4-2 trên sân của Al Shabab. Joao Felix và Cristiano Ronaldo trở thành hai nhân vật nổi bật nhất, giúp đoàn quân của HLV Jorge Jesus chỉ còn cách danh hiệu đầu tiên kể từ mùa 2018/19 đúng một chiến thắng.

Joao Felix chói sáng với cú hat-trick - Ảnh: Al Nassr

Al Nassr nhập cuộc đầy hứng khởi và sớm tạo ra khác biệt. Ngay phút thứ 3, Sadio Mane thoát xuống bên cánh trái trước khi kiến tạo để Joao Felix xoay người dứt điểm đẹp mắt, mở tỷ số cho đội khách.

Chỉ 7 phút sau, tiền vệ người Bồ Đào Nha tiếp tục ghi dấu ấn với pha băng cắt chính xác ở cột xa sau quả tạt của Ghareeb, nâng tỷ số lên 2-0.

Dù bị dẫn sớm, Al Shabab không dễ buông xuôi. Phút 31, Yannick Carrasco tận dụng sai lầm nơi hàng thủ Al Nassr để rút ngắn cách biệt. Sang hiệp hai, đội chủ nhà gia tăng sức ép, buộc thủ môn Bento nhiều lần trổ tài cứu thua.

Ronaldo có bàn thắng thứ 971 trong sự nghiệp - Ảnh: Al Nassr

Trong thời điểm khó khăn, Al Nassr lại tung đòn quyết định. Phút 75, Mane tiếp tục khuấy đảo cánh trái rồi căng ngang để Cristiano Ronaldo đệm bóng cận thành, ghi bàn thắng thứ 971 trong sự nghiệp.

Al Bulayhi sau đó rút ngắn tỷ số cho Al Shabab, nhưng Joao Felix khép lại trận đấu bằng cú đá phạt đền thành công ở phút bù giờ, hoàn tất hat-trick và ấn định chiến thắng 4-2.

Với 82 điểm, Al Nassr hơn Al Hilal 5 điểm và có cơ hội đăng quang sớm nếu đánh bại chính đối thủ này ở vòng tới.

Ghi bàn

Al Shabab: Carrasco 30', Al Bulayhi 80'

Al Nassr: Felix 3', 10', 90+8' (penalty), Ronaldo 75'

Đội hình thi đấu

Al Shabab: Marcelo Grohe, Al Thani, Hoedt, Al Bulayhi, Balobaid, Sierro, Azaizeh, Brownhill, Adli, Al Hammami, Carrasco

Al Nassr: Bento, Al Ghannam, Al Amri, Martinez, Yahya, Ghareeb, Al Khaibari, Brozovic, Mane, Joao Felix, Ronaldo