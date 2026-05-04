Al Nassr đã gây thất vọng khi để thua 1-3 trước Al Qadsiah trong trận đấu mà họ bộc lộ nhiều vấn đề ở cả tấn công lẫn phòng ngự. Đội chủ nhà nhập cuộc tốt hơn và sớm có bàn mở tỷ số ở phút 24, khi Bonsu Baah treo bóng chính xác để Al Shamat dứt điểm tung lưới.

Bị dẫn bàn, Al Nassr nhanh chóng đáp trả. Phút 39, Marcelo Brozovic có đường căng ngang thuận lợi để Joao Felix dứt điểm gọn gàng, gỡ hòa 1-1. Tuy nhiên, đó cũng là điểm sáng hiếm hoi của đội khách trong trận đấu này.

Ronaldo có ngày thi đấu vô duyên, sự tỏa sáng của Felix là không đủ giúp Al Nassr có điểm - Ảnh: CLB

Cristiano Ronaldo có không ít cơ hội nhưng đều bỏ lỡ đáng tiếc. Đáng chú ý nhất là cú dứt điểm kỹ thuật ở phút 37 đưa bóng dội xà ngang. Sự vô duyên của siêu sao người Bồ Đào Nha khiến Al Nassr không thể tạo lợi thế.

Trong khi hàng công thiếu hiệu quả, hàng thủ Al Nassr lại chơi thiếu chắc chắn. Phút 55, Quinones dễ dàng thoát xuống rồi kiến tạo cho Al Juwayr ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1. Đến phút 78, chính Quinones ghi tên mình lên bảng tỷ số, ấn định chiến thắng 3-1 cho Al Qadsiah.

Thất bại này khiến Al Nassr tiếp tục gặp bất lợi trong cuộc đua vô địch khi vẫn kém Al Hilal 5 điểm, trong khi đối thủ còn thi đấu ít hơn một trận và còn cuộc đối đấu trực tiếp với Al Nassr.

Ghi bàn

Al Qadsiah: Al Shamat 24', Al Juwayr 55', Quinones 78'

Al Nassr: Felix 39'

Đội hình xuất phát:

Al Qadsiah: Casteels, Al Shamat, Thakri, Nacho, Alvarez, Nandez, Otavio, Al Juwayr, Bonsu Baah, Quinones, Al Salem

Al Nassr: Bento, Bu Washl, Simakan, Al Amri, Martinez, Al Khaibari, Brozovic, Coman, Gabriel, Felix, Ronaldo