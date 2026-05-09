Al Hilal một lần nữa chứng minh bản lĩnh của ông lớn bóng đá Saudi Arabia khi ngược dòng đánh bại Al Kholood 2-1 trong trận chung kết King’s Cup. Dù sớm nhận “gáo nước lạnh”, đội bóng của HLV Simone Inzaghi vẫn biết cách đứng dậy nhờ đẳng cấp của dàn sao đắt giá.

Ngay phút thứ 4, Al Kholood bất ngờ mở tỷ số. Từ đường chuyền thuận lợi của Hattan Bahbri, Ramiro Enrique tận dụng cơ hội để dứt điểm tung lưới Al Hilal, khiến hàng thủ đội bóng áo xanh không kịp trở tay.

Al Hilal tạo cú hích tinh thần lớn trước đại chiến Al Nassr - Ảnh: DAZN Football

Bị dẫn bàn sớm, Al Hilal lập tức đẩy cao đội hình. Malcom, Sergej Milinkovic-Savic và các đồng đội liên tục tạo sức ép, buộc thủ môn Juan Cozzani phải hoạt động vất vả. Sau nhiều nỗ lực, Al Hilal có bàn gỡ ở phút 42 khi Nasser Al Dawsari dứt điểm chính xác trong vòng cấm.

Chưa dừng lại ở đó, phút 45+2, Karim Benzema để lại dấu ấn với đường kiến tạo cho Theo Hernandez ghi bàn, giúp Al Hilal lật ngược thế trận trước giờ nghỉ.

Sang hiệp hai, Al Kholood nỗ lực tìm bàn gỡ nhưng vấp phải hàng phòng ngự chơi kỷ luật của Al Hilal. Ruben Neves và Hassan Al Tambakti chỉ huy tuyến dưới chắc chắn, hóa giải nhiều pha lên bóng nguy hiểm. Dù Theo Hernandez phải rời sân vì chấn thương ở phút 83, Al Hilal vẫn bảo toàn thành công lợi thế.

Chiến thắng này giúp Al Hilal đăng quang King’s Cup, đồng thời tạo cú hích tinh thần cực lớn trước trận đại chiến với Al Nassr tại Saudi Pro League, vào ngày 13/5 tới. Nếu Al Nassr thắng, Ronaldo sẽ chính thức vô địch sớm cùng đội nhà. Nhưng nếu Al Hilal ca khúc khải hoàn, cuộc đua ngôi vương sẽ tiếp tục nóng đến vòng cuối.