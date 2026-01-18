Trong khuôn khổ vòng 15 Saudi Pro League, Al Nassr tiếp đón Al Shabab trong bối cảnh chịu nhiều áp lực sau ba trận thua liên tiếp. Dù Cristiano Ronaldo thi đấu khá mờ nhạt, đội chủ nhà vẫn khởi đầu như mơ.

Tình huống Ronaldo giật gót cho Felix băng xuống căng ngang khiến Saad Balobaid phản lưới nhà - Ảnh: Al Nassr

Ngay phút thứ 2, Al Nassr đã có bàn mở tỷ số đầy may mắn khi Saad Balobaid lúng túng phản lưới nhà sau pha áp sát quyết liệt. Chỉ sáu phút sau, sân Al Awwal Park như nổ tung khi Kingsley Coman ghi bàn nhân đôi cách biệt bằng pha “xe đạp chổng ngược” ngoạn mục.

Tuy nhiên, Al Shabab nhanh chóng lấy lại thế trận. Phút 31, Mohamed Simakan mắc sai lầm nghiêm trọng, đưa bóng về lưới nhà, giúp đội khách rút ngắn tỷ số.

Tình huống ghi bàn đẹp mắt của Kingsley Coman - Ảnh: Al Nassr

Sang hiệp hai, Al Shabab tiếp tục gây sức ép và được đền đáp ở phút 53, khi Carlos dứt điểm chính xác, gỡ hòa 2-2.

Bước ngoặt đến ở phút 67, khi Vincent Sierro nhận thẻ vàng thứ hai và bị truất quyền thi đấu. Chơi hơn người, Al Nassr gia tăng sức ép và đến phút 76, Abdulrahman Ghareeb ghi bàn quyết định, ấn định chiến thắng 3-2.

Ronaldo và các đồng đội thắng trận giải tỏa - Ảnh: Al Nassr

Kết quả này giúp Al Nassr chấm dứt chuỗi ba trận toàn thua, vươn lên vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng với 34 điểm, kém đội đầu bảng Al Ittihad bốn điểm, qua đó tiếp tục nuôi hy vọng bám đuổi cuộc đua vô địch.

Ghi bàn

Al Nassr: Yaslam (2' phản lưới), Coman (8'), Ghareeb (76')

Al Shabab: Simakan (31' phản lưới), Carlos (53')

Thẻ đỏ: Sierro (67')

Đội hình xuất phát

Al Nassr: Bento; Al Ghannam, Simakan, Martinez, Boushal; Al Khaibari, Wesley, Angelo, Coman; Felix, Ronaldo

Al Shabab: Grohe; Al Thani, Brownhill, Hoedt, Yaslam; Adli, Sierro, Hernandez, Al Hammami; Carrasco, Carlos