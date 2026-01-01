Xem trọn vẹn Vòng Chung kết U23 châu Á 2026 trên TV360 tại https://tv360.vn
Đội hình ra sân
U23 Australia: Hall; Pall, Rawlins, Majekodunmi, Simmons, Valadon, Agosti, Dukuly, Jovanovic, Drew, Macallister.
U23 Hàn Quốc: Seong-Min, Geon-Hee, Seok-Hwan, Hyun-Ong, Huyn-Seo, Min-Ha, Min-Jun, Ga-On, Dong-Jin, Seon-Jin, Yong-Hak.
Bàn thắng: Ga-On 21', Min-Ha 88' - Jovanovic 51'
Kết thúc
90'+2
Min-Ha có cơ hội ghi thêm bàn thắng khi băng xuống tốc độ đối mặt thủ môn. Tiếc rằng, cú đá cuối cùng quá "hiền".
88'
Bàn thắng (2-1, Min-Ha): Bắt nguồn từ quả phạt góc bên cánh phải, Min-Ha lao vào đánh đầu cận thành tung lưới U23 Australia, nâng tỷ số lên 2-1.
78'
Younis vừa vào sân có cơ hội dứt điểm về phía khung thành U23 Hàn Quốc nhưng bóng đi thiếu chính xác.
73'
Từ giữa hiệp hai, đôi bên bắt đầu chơi bóng có phần thận trọng hơn, vì chỉ cần sơ xảy có thể bị thủng lưới.
61'
Sau khi có bàn gỡ hòa, U23 Australia thi đấu hưng phấn và nhiều phen uy hiếp cầu môn đối thủ.
51'
Bàn thắng (1-1, Jovanovic): Drew chuyền thông minh cho Jovanovic phá bẫy việt vị băng xuống vượt qua cả thủ môn U23 Hàn Quốc rồi đưa bóng vào lưới ở góc hẹp, quân bình tỷ số 1-1.
Kết thúc hiệp 1
38'
Macallister bị truy cản trong vòng cấm và trọng tài cho U23 Australia hưởng phạt đền. Tuy nhiên, sau khi xem kỹ đoạn băng quay chậm VAR, vị vua áo đen người Trung Quốc đã hủy quyết định.
31'
Sau khi bị dẫn bàn, các cầu thủ U23 Australia đẩy cao đội hình dồn ép đối thủ. Tuy vậy, hàng thủ Hàn Quốc đang thi đấu chắc chắn và kỷ luật.
23'
U23 Australia lập tức đưa ra câu trả lời, với pha dứt điểm sấm sét của Simmons đưa bóng bay sạt cột dọc.
21'
Bàn thắng (1-0, Ga-On): Bắt nguồn từ đường chuyền dài chính xác của đồng đội, Ga-On phá bẫy việt vị băng xuống tâng bóng điệu nghệ qua đầu thủ môn U23 Australia mở tỷ số trận đấu.
18'
Dong-Jin thử vận may với pha tạc đạn tầm xa nhưng chưa thể gây khó cho thủ môn Hall.
13'
Hai đội đang tạo ra thế trận đôi công cực kỳ hấp dẫn, với những đường chuyền dài vượt tuyến tận dụng tốc độ của các tiền đạo.
5'
Ga-On lao xuống tốc độ trong lúc thủ môn Hall đã rời xa khung thành. Tiếc rằng, cú đá chếch bên cánh trái đưa bóng ra ngoài.
4'
Drew ngả người volley ngoài tuyến hai nhưng chưa thể gây khó cho thủ môn U23 Hàn Quốc.
22h30
Trận đấu bắt đầu.