Xem trọn vẹn Vòng Chung kết U23 châu Á 2026 trên TV360 tại https://tv360.vn

G 4cC1IXIAE11uU.jpg
U23 Hàn Quốc giành chiến thắng kịch tính - Ảnh: Hiroyuki Sato

Đội hình ra sân

U23 Australia: Hall; Pall, Rawlins, Majekodunmi, Simmons, Valadon, Agosti, Dukuly, Jovanovic, Drew, Macallister.

U23 Hàn Quốc: Seong-Min, Geon-Hee, Seok-Hwan, Hyun-Ong, Huyn-Seo, Min-Ha, Min-Jun, Ga-On, Dong-Jin, Seon-Jin, Yong-Hak.

Bàn thắng: Ga-On 21', Min-Ha 88' - Jovanovic 51'

18/01/2026 | 00:45

Kết thúc

G 4cNyuXIAAckD6.jpg
Giành vé bán kết, U23 Hàn Quốc sẽ chạm trán U23 Nhật Bản - Ảnh: KFA
Thu gọn
18/01/2026 | 00:21

90'+2

Min-Ha có cơ hội ghi thêm bàn thắng khi băng xuống tốc độ đối mặt thủ môn. Tiếc rằng, cú đá cuối cùng quá "hiền".

Thu gọn
18/01/2026 | 00:18

88'

Bàn thắng (2-1, Min-Ha): Bắt nguồn từ quả phạt góc bên cánh phải, Min-Ha lao vào đánh đầu cận thành tung lưới U23 Australia, nâng tỷ số lên 2-1.

dsajdiw292.jpg
G 4cEmvXgAA9jeR.jpg
Niềm vui của Shin Min-Ha và đồng đội - Ảnh: Hiroyuki Sato

Thu gọn
18/01/2026 | 00:06

78'

Younis vừa vào sân có cơ hội dứt điểm về phía khung thành U23 Hàn Quốc nhưng bóng đi thiếu chính xác.

Thu gọn
18/01/2026 | 00:04

73'

Từ giữa hiệp hai, đôi bên bắt đầu chơi bóng có phần thận trọng hơn, vì chỉ cần sơ xảy có thể bị thủng lưới.

Thu gọn
17/01/2026 | 23:50

61'

Sau khi có bàn gỡ hòa, U23 Australia thi đấu hưng phấn và nhiều phen uy hiếp cầu môn đối thủ.

Thu gọn
17/01/2026 | 23:42

51'

Bàn thắng (1-1, Jovanovic): Drew chuyền thông minh cho Jovanovic phá bẫy việt vị băng xuống vượt qua cả thủ môn U23 Hàn Quốc rồi đưa bóng vào lưới ở góc hẹp, quân bình tỷ số 1-1.

dsdsd33rf.jpg
4rfg34rr3rf.jpg
Jovanovic gỡ hòa cho U23 Australia - Ảnh: AFC
Thu gọn
17/01/2026 | 23:22

Kết thúc hiệp 1

G 4NEGMXAAAw80W.jpg
45 phút đầu khép lại với tỷ số 1-0 nghiêng về U23 Hàn Quốc - Ảnh: KFA
Thu gọn
17/01/2026 | 23:11

38'

Macallister bị truy cản trong vòng cấm và trọng tài cho U23 Australia hưởng phạt đền. Tuy nhiên, sau khi xem kỹ đoạn băng quay chậm VAR, vị vua áo đen người Trung Quốc đã hủy quyết định.

Thu gọn
17/01/2026 | 23:06

31'

Sau khi bị dẫn bàn, các cầu thủ U23 Australia đẩy cao đội hình dồn ép đối thủ. Tuy vậy, hàng thủ Hàn Quốc đang thi đấu chắc chắn và kỷ luật.

Thu gọn
17/01/2026 | 22:53

23'

U23 Australia lập tức đưa ra câu trả lời, với pha dứt điểm sấm sét của Simmons đưa bóng bay sạt cột dọc.

Thu gọn
17/01/2026 | 22:52

21'

Bàn thắng (1-0, Ga-On): Bắt nguồn từ đường chuyền dài chính xác của đồng đội, Ga-On phá bẫy việt vị băng xuống tâng bóng điệu nghệ qua đầu thủ môn U23 Australia mở tỷ số trận đấu.

222222rrrrr.jpg
sas8s8s8s8.jpg
Ga-On ăn mừng bàn mở tỷ số - Ảnh: AFC
Thu gọn
17/01/2026 | 22:50

18'

Dong-Jin thử vận may với pha tạc đạn tầm xa nhưng chưa thể gây khó cho thủ môn Hall.

Thu gọn
17/01/2026 | 22:43

13'

Hai đội đang tạo ra thế trận đôi công cực kỳ hấp dẫn, với những đường chuyền dài vượt tuyến tận dụng tốc độ của các tiền đạo.

1aaddddddd.jpg
Trận cầu diễn ra hấp dẫn - Ảnh: AFC
Thu gọn
17/01/2026 | 22:35

5'

Ga-On lao xuống tốc độ trong lúc thủ môn Hall đã rời xa khung thành. Tiếc rằng, cú đá chếch bên cánh trái đưa bóng ra ngoài.

Thu gọn
17/01/2026 | 22:34

4'

Drew ngả người volley ngoài tuyến hai nhưng chưa thể gây khó cho thủ môn U23 Hàn Quốc.

á222dd22.jpg
Hai đội nhập cuộc tốc độ - Ảnh: AFC
Thu gọn
17/01/2026 | 22:31

22h30

Trận đấu bắt đầu.

Thu gọn
17/01/2026 | 22:17

22h

G 38ZgkWQAAv2xn.jpg
Đội hình ra sân U23 Hàn Quốc - Ảnh: AFC
G 38ZgiXIAA_k1p.jpg
Đội hình ra sân U23 Australia - Ảnh: AFC
Thu gọn
17/01/2026 | 14:03

20h30

G 0A1lhWUAAuuaI1.jpg
G 0BADgWcAAmXEH.jpg
Cầu thủ U23 Australia tập luyện trước trận - Ảnh: Socceroos
Thu gọn
17/01/2026 | 14:02

20h

G 0IraaWwAE3z9Z.jpg
Hai đội được đánh giá cân sức ngang tài - Ảnh: Socceroos
Thu gọn