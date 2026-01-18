Kết quả bóng đá hôm nay

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

TRỰC TIẾP

 

VCK U23 CHÂU Á 2026 - VÒNG TỨ KẾT

 

17/01  
18:30

U23 Uzbekistan 0-0 U23 Trung Quốc (pen 2-4)

VTV5, VTV Cần Thơ, TV360

17/01  
22:30

U23 Hàn Quốc 2-0 U23 Australia

VTV5, VTV Cần Thơ, TV360

NGOẠI HẠNG ANH 2025/26 – VÒNG 22

17/01

19:30

Manchester Utd 2-0 Manchester City

FPT Play

17/01

22:00

Chelsea 2-0 Brentford

FPT Play

Liverpool - Burnley

FPT Play

Leeds 1-0 Fulham

FPT Play

Sunderland 2-1 Crystal Palace

FPT Play

Tottenham 1-2 West Ham

FPT Play

18/01

00:30

Nottingham Forest 0-0 Arsenal

FPT Play

VĐQG TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 20

17/01

20:00

Real Madrid 2-0 Levante

SCTV 15

17/01

22:15

Mallorca 3-2 Ath.Bilbao

SCTV 15

18/01

00:30

Osasuna 3-2 Real Oviedo

SCTV 22

18/01

03:00

Real Betis 2-0 Villarreal

SCTV 15

VĐQG ITALIA 2025/26 – VÒNG 21

17/01

21:00

Udinese 0-1 Inter Milan

ON FOOTBALL

18/01

00:00

Napoli 1-0 Sassuolo

ON FOOTBALL

18/01

02:45

Cagliari 1-0 Juventus

ON FOOTBALL

VĐQG ĐỨC 2025/26 – VÒNG 18

17/01

21:30

Dortmund 3-2 St. Pauli

TV 360

Hamburg 0-0 M’gladbach

TV 360

Hoffenheim 1-0 Leverkusen

TV 360

Koln 2-1 Mainz

TV 360

Wolfsburg 1-1 Heidenheim

TV 360

18/01

00:30

RB Leipzig 1-5 Bayern Munich

TV 360

VĐQG PHÁP 2025/26 – VÒNG 18

17/01

23:00

Lens 1-0 Auxerre

ON SPORTS NEWS

18/01

01:00

Toulouse 5-1 Nice

ON SPORTS NEWS

18/01

03:05

Angers 2-5 Marseille

ON SPORTS NEWS

AFCON 2025 – TRANH HẠNG BA

17/01

23:00

Ai Cập 0-0 Nigeria (pen 2-4)

Xem trọn vẹn Vòng Chung kết U23 châu Á 2026 trên TV360 tại https://tv360.vn 