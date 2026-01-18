|
Kết quả bóng đá hôm nay
|
NGÀY GIỜ
|
TRẬN ĐẤU
|
TRỰC TIẾP
|
|
VCK U23 CHÂU Á 2026 - VÒNG TỨ KẾT
|
|
17/01
|
U23 Uzbekistan 0-0 U23 Trung Quốc (pen 2-4)
|
VTV5, VTV Cần Thơ, TV360
|
17/01
|
U23 Hàn Quốc 2-0 U23 Australia
|
VTV5, VTV Cần Thơ, TV360
|
NGOẠI HẠNG ANH 2025/26 – VÒNG 22
|
17/01
19:30
|
Manchester Utd 2-0 Manchester City
|
FPT Play
|
17/01
22:00
|
Chelsea 2-0 Brentford
|
FPT Play
|
Liverpool - Burnley
|
FPT Play
|
Leeds 1-0 Fulham
|
FPT Play
|
Sunderland 2-1 Crystal Palace
|
FPT Play
|
Tottenham 1-2 West Ham
|
FPT Play
|
18/01
00:30
|
Nottingham Forest 0-0 Arsenal
|
FPT Play
|
VĐQG TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 20
|
17/01
20:00
|
Real Madrid 2-0 Levante
|
SCTV 15
|
17/01
22:15
|
Mallorca 3-2 Ath.Bilbao
|
SCTV 15
|
18/01
00:30
|
Osasuna 3-2 Real Oviedo
|
SCTV 22
|
18/01
03:00
|
Real Betis 2-0 Villarreal
|
SCTV 15
|
VĐQG ITALIA 2025/26 – VÒNG 21
|
17/01
21:00
|
Udinese 0-1 Inter Milan
|
ON FOOTBALL
|
18/01
00:00
|
Napoli 1-0 Sassuolo
|
ON FOOTBALL
|
18/01
02:45
|
Cagliari 1-0 Juventus
|
ON FOOTBALL
|
VĐQG ĐỨC 2025/26 – VÒNG 18
|
17/01
21:30
|
Dortmund 3-2 St. Pauli
|
TV 360
|
Hamburg 0-0 M’gladbach
|
TV 360
|
Hoffenheim 1-0 Leverkusen
|
TV 360
|
Koln 2-1 Mainz
|
TV 360
|
Wolfsburg 1-1 Heidenheim
|
TV 360
|
18/01
00:30
|
RB Leipzig 1-5 Bayern Munich
|
TV 360
|
VĐQG PHÁP 2025/26 – VÒNG 18
|
17/01
23:00
|
Lens 1-0 Auxerre
|
ON SPORTS NEWS
|
18/01
01:00
|
Toulouse 5-1 Nice
|
ON SPORTS NEWS
|
18/01
03:05
|
Angers 2-5 Marseille
|
ON SPORTS NEWS
|
AFCON 2025 – TRANH HẠNG BA
|
17/01
23:00
|
Ai Cập 0-0 Nigeria (pen 2-4)
Xem trọn vẹn Vòng Chung kết U23 châu Á 2026 trên TV360 tại https://tv360.vn