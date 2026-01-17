Đội hình ra sân
MU: Lammens; Dalot, Maguire, Martinez, Shaw; Casemiro, Mainoo, Dorgu, Mbeumo, Fernandes, Amad.
Man City: Donnarumma, Lewis, Khusanov, Alleyne, Ake, Rodri, Bernardo, Semenyo, Foden, Doku, Haaland.
Bàn thắng: Mbeumo 65', Dorgu 76'
Kết thúc
90'+2
Cunha dọn cỗ cho Mason Mount đưa bóng vào lưới Man City. Tuy nhiên, VAR sau đó xác nhận, tiền đạo Brazil rơi vào thế việt vị.
90'
Amad Diallo băng xuống loại bỏ Nathan Ake nhưng cú đá cuối cùng bằng chân phải lại tìm đến trúng cột dọc.
86'
Các cầu thủ Man City xuống tinh thần nên tấn công rời rạc.
80'
Lão tướng Casemiro rời sân nhường chỗ cho Ugarte.
76'
Bàn thắng (2-0, Patrick Dorgu): Cunha đi bóng đầy nỗ lực bên cánh phải rồi căng ngang vào trong để Dorgu lao lên đá bồi cận thành tung lưới Man City.
70'
Người hùng Mbeumo rời sân nhường chỗ cho Matheus Cunha.
65'
Bàn thắng (1-0, Bryan Mbeumo): MU phản công thần tốc. Bruno đẩy trái bóng vừa đà băng xuống của Mbeumo. Tiền đạo người Cameroon kết thúc chân trái nhằm góc xa mở tỷ số cho Quỷ đỏ.
63'
Thêm một lần Donnarumma làm nản lòng chân sút MU, sau pha bắt volley của Mbeumo.
57'
Amad rẽ vào từ cánh phải rồi cứa lòng chân trái sở trường buộc Donnarumma phải bay người cứu thua. Casemiro lao vào dứt điểm bồi cũng bị thủ môn người Italia cản phá.
53'
Haaland có cơ hội mở tỷ số nhưng cú đá bằng chân phải bị Lisandro chặn lại.
46'
Ngay đầu hiệp 2, O'Reilly và Cherki được tung vào sân.
Kết thúc hiệp 1
40'
Bruno Fernandes lẻn xuống loại bỏ Donnarumma rồi đưa bóng vào lưới. Tiếc rằng, tiền vệ người Bồ Đào Nha lại rơi vào thế việt vị.
36'
Sau tình huống dàn xếp phạt góc của Man City. Ayllene lắc đầu vào góc xa nhưng thủ môn Lammens xuất sắc bay người cứu thua.
32'
Amad Diallo vừa lẻn xuống vượt qua thủ môn Donnarumma rồi đưa bóng vào lưới trống. Tuy nhiên, trọng tài biên đã phất cờ báo việt vị.
31'
Mbeumo đang gặp khó khăn trong vai trò tiền đạo cắm. Rodri vừa mắc sai lầm bên phần sân nhà nhưng Bruno Fernandes không thể tận dụng cơ hội.
21'
Bruno Fernandes phất đường chuyền dài từ cánh phải vào trong cho Dorgu hãm một nhịp rồi dứt điểm ngay, buộc thủ thành Donnarumma phải trổ tài.
17'
Trận đấu đang rất "nóng". Luke Shaw nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi với Rodri.
14'
Semenyo tạt vào từ cánh phải cho Bernardo Silva lao vào đánh đầu đưa bóng qua xà.
11'
Diogo Dalot nhận thẻ vàng đầu tiên của trận đấu, do phạm lỗi nguy hiểm với Doku.
6'
Các cầu thủ MU gây sức ép mạnh mẽ ở phía trên. Trung vệ trẻ Ayllene chuyền về bất cẩn, may cho anh là thủ môn Donnarrumma kịp thời lao lên phá bóng.
3'
Từ quả phạt góc đầu tiên của trận đấu, Maguire lao vào đánh đầu dội xà ngang khung thành Man City.
19h30
Trận đấu bắt đầu.
Thông tin lực lượng
MU: De Ligt là trường hợp chấn thương duy nhất. Mbeumo và Amad sẵn sàng tái xuất.
Man City: Josko Gvardiol, Ruben Dias, John Stones, Mateo Kovacic, Savinho, Oscar Bobb vắng mặt vì chấn thương.