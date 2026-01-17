resources_premierleague_pulselive_com 2256744998.jpg
MU thắng trận tưng bừng - Ảnh: Premier League

Đội hình ra sân

MU: Lammens; Dalot, Maguire, Martinez, Shaw; Casemiro, Mainoo, Dorgu, Mbeumo, Fernandes, Amad.

Man City: Donnarumma, Lewis, Khusanov, Alleyne, Ake, Rodri, Bernardo, Semenyo, Foden, Doku, Haaland.

Bàn thắng: Mbeumo 65', Dorgu 76'

17/01/2026 | 21:38

Kết thúc

G 3yXKJWkAAQaQE.jpg
MU thắng trận thuyết phục, tạm leo lên vị trí thứ 4 trên BXH - Ảnh: P.L
G 30JR5WoAAzUN .jpg
17/01/2026 | 21:23

90'+2

Cunha dọn cỗ cho Mason Mount đưa bóng vào lưới Man City. Tuy nhiên, VAR sau đó xác nhận, tiền đạo Brazil rơi vào thế việt vị.

resources_premierleague_pulselive_com 2256744998 (1).jpg
Bàn thắng không được công nhận của Mason Mount - Ảnh: P.L
17/01/2026 | 21:18

90'

Amad Diallo băng xuống loại bỏ Nathan Ake nhưng cú đá cuối cùng bằng chân phải lại tìm đến trúng cột dọc.

17/01/2026 | 21:17

86'

Các cầu thủ Man City xuống tinh thần nên tấn công rời rạc. 

17/01/2026 | 21:09

80'

Lão tướng Casemiro rời sân nhường chỗ cho Ugarte.

17/01/2026 | 21:07

76'

Bàn thắng (2-0, Patrick Dorgu): Cunha đi bóng đầy nỗ lực bên cánh phải rồi căng ngang vào trong để Dorgu lao lên đá bồi cận thành tung lưới Man City.

resources_premierleague_pulselive_com 2256743440.jpg
Dorgu nhân đôi cách biệt - Ảnh: P.L
17/01/2026 | 20:59

70'

Người hùng Mbeumo rời sân nhường chỗ cho Matheus Cunha.

17/01/2026 | 20:53

65'

Bàn thắng (1-0, Bryan Mbeumo): MU phản công thần tốc. Bruno đẩy trái bóng vừa đà băng xuống của Mbeumo. Tiền đạo người Cameroon kết thúc chân trái nhằm góc xa mở tỷ số cho Quỷ đỏ.

G 3saE5WwAAR9gaaa.jpg
Mbeumo xé lưới Donnarumma - Ảnh: P.L
17/01/2026 | 20:51

63'

Thêm một lần Donnarumma làm nản lòng chân sút MU, sau pha bắt volley của Mbeumo.

1fgvrewfgvefv.jpg
Donnarumma đang thi đấu xuất sắc - Ảnh: MCFC
17/01/2026 | 20:47

57'

Amad rẽ vào từ cánh phải rồi cứa lòng chân trái sở trường buộc Donnarumma phải bay người cứu thua. Casemiro lao vào dứt điểm bồi cũng bị thủ môn người Italia cản phá.

17/01/2026 | 20:42

53'

Haaland có cơ hội mở tỷ số nhưng cú đá bằng chân phải bị Lisandro chặn lại.

17/01/2026 | 20:40

46'

Ngay đầu hiệp 2, O'Reilly và Cherki được tung vào sân.

17/01/2026 | 20:24

Kết thúc hiệp 1

G 3im_nW8AANlKr.jpg
45 phút đầu khép lại với tỷ số hòa 0-0 - Ảnh: MCFC
17/01/2026 | 20:11

40'

Bruno Fernandes lẻn xuống loại bỏ Donnarumma rồi đưa bóng vào lưới. Tiếc rằng, tiền vệ người Bồ Đào Nha lại rơi vào thế việt vị.

17/01/2026 | 20:06

36'

Sau tình huống dàn xếp phạt góc của Man City. Ayllene lắc đầu vào góc xa nhưng thủ môn Lammens xuất sắc bay người cứu thua.

resources_premierleague_pulselive_com 2256118983.jpg
Lammens cứu thua cho đội chủ nhà - Ảnh: P.L
17/01/2026 | 20:04

32'

Amad Diallo vừa lẻn xuống vượt qua thủ môn Donnarumma rồi đưa bóng vào lưới trống. Tuy nhiên, trọng tài biên đã phất cờ báo việt vị.

resources_premierleague_pulselive_com 2256118976.jpg
Amad đưa bóng vào khung thành trống - Ảnh: P.L
17/01/2026 | 20:02

31'

Mbeumo đang gặp khó khăn trong vai trò tiền đạo cắm. Rodri vừa mắc sai lầm bên phần sân nhà nhưng Bruno Fernandes không thể tận dụng cơ hội.

17/01/2026 | 19:52

21'

Bruno Fernandes phất đường chuyền dài từ cánh phải vào trong cho Dorgu hãm một nhịp rồi dứt điểm ngay, buộc thủ thành Donnarumma phải trổ tài.

17/01/2026 | 19:50

17'

Trận đấu đang rất "nóng". Luke Shaw nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi với Rodri.

G 3b26HWYAAoly1.jpg
Derby Manchester đang rất căng thẳng - Ảnh: MCFC
17/01/2026 | 19:45

14'

Semenyo tạt vào từ cánh phải cho Bernardo Silva lao vào đánh đầu đưa bóng qua xà.

17/01/2026 | 19:41

11'

Diogo Dalot nhận thẻ vàng đầu tiên của trận đấu, do phạm lỗi nguy hiểm với Doku.

resources_premierleague_pulselive_com 2256728309 (1).jpg
Dalot bị trọng tài cảnh cáo - Ảnh: P.L
17/01/2026 | 19:40

6'

Các cầu thủ MU gây sức ép mạnh mẽ ở phía trên. Trung vệ trẻ Ayllene chuyền về bất cẩn, may cho anh là thủ môn Donnarrumma kịp thời lao lên phá bóng.

17/01/2026 | 19:39

3'

Từ quả phạt góc đầu tiên của trận đấu, Maguire lao vào đánh đầu dội xà ngang khung thành Man City.

resources_premierleague_pulselive_com 2256725797.jpg
Cú đánh đầu suýt thành bàn của Maguire - Ảnh: Premier League
17/01/2026 | 19:35

19h30

Trận đấu bắt đầu.

17/01/2026 | 18:36

18h35

615525969_905280215179094_7098061758502016904_n.jpg
Sơ đồ chiến thuật dự kiến của MU trong trận đầu Carrick cầm quân mùa này - Ảnh: MUTV
17/01/2026 | 18:31

18h30

G 3GaCyXYAAKmCd.jpg
Đội hình ra sân MU - Ảnh: MUFC
G 3Ec3nWoAACTZf.jpg
Đội hình ra sân Man City - Ảnh: MCFC
17/01/2026 | 18:29

18h

G 3IeVVWIAAp Ar.jpg
G 3H_sfWAAAxDkj.jpg
Thầy trò Carrick đến sân - Ảnh: MUFC
17/01/2026 | 13:35

17h30

G slj_yXMAAmHEN1.jpg
G slkAebQAUqKBx.jpg
Dào sao MU tập luyện trước trận - Ảnh: MUFC
17/01/2026 | 13:35

17h

Thông tin lực lượng

MU: De Ligt là trường hợp chấn thương duy nhất. Mbeumo và Amad sẵn sàng tái xuất. 

Man City: Josko Gvardiol, Ruben Dias, John Stones, Mateo Kovacic, Savinho, Oscar Bobb vắng mặt vì chấn thương.

skysports man utd man city_6876673.jpg
Trận derby Manchester hứa hẹn hấp dẫn - Ảnh: Sky Sports
