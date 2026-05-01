Al Nassr bước vào trận đấu với nhiệm vụ phải thắng để tự quyết chức vô địch Saudi Pro League. Được chơi trên sân nhà trước Damac đang đua trụ hạng, đội bóng áo vàng nhanh chóng tạo sức ép lớn.

Sau nhiều cơ hội bị bỏ lỡ của Al Khaibari, Mane và Felix, Al Nassr cuối cùng cũng khai thông bế tắc ở phút 34. Từ quả phạt góc chuẩn xác của Felix, Mane bật cao đánh đầu mở tỷ số. Cuối hiệp một, Ronaldo suýt tạo siêu phẩm với pha móc bóng nhưng không thành công.

Ronaldo đoạt danh hiệu lớn đầu tiên cùng Al Nassr - Ảnh: CLB

Sang hiệp hai, Coman cứa lòng đẹp mắt nâng tỷ số lên 2-0. Tuy nhiên, Damac rút ngắn cách biệt nhờ cú đá phạt đền của Sylla, khiến đội chủ nhà trải qua những phút hồi hộp.

Đúng lúc Al Nassr cần điểm tựa, Ronaldo lên tiếng với cú đá phạt hiểm hóc nâng tỷ số lên 3-1 ở phút 63. Đến phút 81, anh hoàn tất cú đúp sau pha dứt điểm cận thànhh làm tung nóc lưới.

Chiến thắng 4-1 giúp Al Nassr chính thức vô địch Saudi Pro League lần đầu kể từ mùa 2018/19. Đây cũng là danh hiệu lớn đầu tiên của Ronaldo cùng Al Nassr. Một phần thưởng ngọt ngào và cú hích tinh thần to lớn cho CR7 ngay trước kỳ World Cup thứ 6 trong sự nghiệp.

Ghi bàn:

Al Nassr: Mane (35'), Coman (52'), Ronaldo (63', 81')

Damac: Morlaye Sylla (58' pen)

Đội hình ra sân

Al Nassr: Bento, Nawaf Bu Washl (Nader Abdullah Al-Sharari 90'), Simakan, Al-Amri, Martinez, Coman, Al Khaibari, Yahya (Angelo Gabriel 85'), Mane (Abdulrahman Ghareeb 87'), Felix, Ronaldo (Abdullah Al-Hamddan 87').

Damac: Kerwin, Al Hawsawi, Harkass, Bedrane, Al-Obaid, Rabea, Abdullah, Okita, Sylla, Al Anazi, Arielson