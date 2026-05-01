Al Nassr bước vào trận đấu với nhiệm vụ phải thắng để tự quyết chức vô địch Saudi Pro League. Được chơi trên sân nhà trước Damac đang đua trụ hạng, đội bóng áo vàng nhanh chóng tạo sức ép lớn.
Sau nhiều cơ hội bị bỏ lỡ của Al Khaibari, Mane và Felix, Al Nassr cuối cùng cũng khai thông bế tắc ở phút 34. Từ quả phạt góc chuẩn xác của Felix, Mane bật cao đánh đầu mở tỷ số. Cuối hiệp một, Ronaldo suýt tạo siêu phẩm với pha móc bóng nhưng không thành công.
Sang hiệp hai, Coman cứa lòng đẹp mắt nâng tỷ số lên 2-0. Tuy nhiên, Damac rút ngắn cách biệt nhờ cú đá phạt đền của Sylla, khiến đội chủ nhà trải qua những phút hồi hộp.
Đúng lúc Al Nassr cần điểm tựa, Ronaldo lên tiếng với cú đá phạt hiểm hóc nâng tỷ số lên 3-1 ở phút 63. Đến phút 81, anh hoàn tất cú đúp sau pha dứt điểm cận thànhh làm tung nóc lưới.
Chiến thắng 4-1 giúp Al Nassr chính thức vô địch Saudi Pro League lần đầu kể từ mùa 2018/19. Đây cũng là danh hiệu lớn đầu tiên của Ronaldo cùng Al Nassr. Một phần thưởng ngọt ngào và cú hích tinh thần to lớn cho CR7 ngay trước kỳ World Cup thứ 6 trong sự nghiệp.
Ghi bàn:
Al Nassr: Mane (35'), Coman (52'), Ronaldo (63', 81')
Damac: Morlaye Sylla (58' pen)
Đội hình ra sân
Al Nassr: Bento, Nawaf Bu Washl (Nader Abdullah Al-Sharari 90'), Simakan, Al-Amri, Martinez, Coman, Al Khaibari, Yahya (Angelo Gabriel 85'), Mane (Abdulrahman Ghareeb 87'), Felix, Ronaldo (Abdullah Al-Hamddan 87').
Damac: Kerwin, Al Hawsawi, Harkass, Bedrane, Al-Obaid, Rabea, Abdullah, Okita, Sylla, Al Anazi, Arielson
Hiệp hai có 4 phút bù giờ. Al Nassr giờ không còn quan tâm đến kết quả trận đấu cùng giờ giữa Al Feiha và Al Hilal, dù Benzema và các đồng đội đang dẫn trước 1-0.
HLV Jorge Jesus quyết định rút Ronaldo ra nghỉ để nhường chỗ cho Abdullah Al-Hamddan.
Ronaldo lập cú đúp, Al Nassr dẫn 4-1
Nawaf Bu Washl dẫn bóng xuống đáy biên rồi trả bóng ra để Ronaldo sút căng làm tung nóc lưới Damac. CR7 ăn mừng điệu 'Siu......." quen thuộc, các khán đài sân Al-Awwal Park cũng đồng thanh hô theo. Thậm chí siêu sao người Bồ Đào Nha còn không cầm được những giọt nước mắt vì sung sướng.
Suýt chút nữa cựu cầu thủ Bayern Munich - Coman hoàn tất cú đúp cho riêng mình khi cú sút rất căng từ ngoài vòng cấm đưa bóng đi đúng vào vị trí của thủ môn Kerwin.
Ronaldo sút phạt thành bàn, Al Nassr dẫn 3-1
Felix đem về quả phạt bên ngoài vòng cấm và bên cánh trái của đội chủ nhà. Đội trưởng Ronaldo thực hiện cú sút đưa bóng đi khó chịu làm tung lưới Damac, tái lập khoảng cách hai bàn cho Al Nassr. SVĐ Al-Awwal Park như nổ tung, các đồng đội phát cuồng, trong đó đàn em ở ĐT Bồ Đào Nha là Felix ăn mừng nhiệt hơn cả người lập công.
Đây là bàn thắng thứ 972 trong sự nghiệp của chân sút 41 tuổi người Bồ Đào Nha, anh còn cách cột mốc 1.000 chỉ 28 pha lập công nữa.
Damac rút ngắn cách biệt xuống 1-2
Sau khi tham khảo VAR, trọng tài Khalid Saleh Al Turais cho Damac được hưởng quả phạt đền khi trung vệ Mohamed Simakan để tay chạm bóng trong vòng cấm từ cú đánh đầu của Abdelkader Bedrane. Trên chấm 11m, tiền vệ Morlaye Sylla không bỏ lỡ cơ hội ghi bàn rút ngắn cách biệt cho Damac.
Coman ghi tuyệt phẩm, Al Nassr dẫn 2-0
Coman ban bật với Abdullah Al Khaibari trước khi tung cú cứa lòng đẹp mắt từ ngoài vòng cấm, trái bóng găm đúng góc thấp khiến thủ môn của Damac không thể cứu thua.
Hiệp hai trận đấu bắt đầu.
Hiệp một khép lại với tỷ số 1-0 tạm nghiêng về phía chủ nhà Al Nassr. Ở trận đấu cùng giờ, Al Hilal cũng đang dẫn trước đội chủ nhà với tỷ số tương tự.
Đón quả treo bóng của đồng đội từ cánh phải vào, Ronaldo ngả người bắt vô-lê trong thế quay lưng về phía khung thành Damac. Tiếc rằng không có siêu phẩm cho chân sút 41 tuổi người Bồ Đào Nha khi cú chạm bóng không tốt.
Ngay sau đó đến lượt Felix sút bóng rất căng ở rìa vòng cấm buộc thủ môn Damac phải cản phá chịu phạt góc.
Mane mở tỷ số cho Al Nassr
Đón bóng từ quả phạt góc của Felix, Mane bật cao đánh đầu đưa bóng đi tầm thấp khiến thủ môn của Damac không thể cản phá.
Ronaldo chịu khó chạy chỗ, anh thi đấu xông xáo nhưng chưa có nhiều cơ hội để dứt điểm.
Coman tạt bóng chìm từ cánh phải vào để Mane dứt điểm một chạm, thủ môn Kerwin xuất sắc cản phá. Ronaldo lập tức đánh đầu bồi nhưng pha chạm bóng không tốt đưa bóng đi ra ngoài khung thành.
Các cầu thủ chủ nhà Al Nassr đang tổ chức ép sân liên tục, Nawaf Bu Washl vừa có cú sút chéo góc từ ngoài vòng cấm, Ronaldo nỗ lực chạm chân đưa bóng đi chệch cột dọc khung thành Damac chỉ gang tấc.
Mane chuyền bóng để Ronaldo xâm nhập vòng cấm, anh bị ngã nhưng trọng tài cho rằng không có lỗi của cầu thủ Damac.
Lợi thế sân nhà giúp Al Nassr nhập cuộc chủ động, tuy nhiên Damac trong thế buộc phải thắng để trụ hạng cũng cho thấy quyết tâm của đội khách. Ở trận đấu cùng giờ, Al Hilal sớm có bàn mở tỷ số, họ tạm vươn lên chiếm ngôi đầu Saudi Pro League.
Trọng tài chính nổi hồi còi cho trận đấu được bắt đầu. Cùng thời điểm này, màn so tài giữa Al Feiha vs Al Hilal cũng được khởi tranh.
Tổ trọng tài dẫn cầu thủ hai đội bước ra sân là thủ tục trước trận đấu.
Cầu thủ hai đội đã ra sân khởi động, có thể thấy quyết tâm của Ronaldo và các đồng đội trước trận đấu cuối cùng, quyết định này.
Nhận định trước trận:
Cuộc đối đầu giữa Al Nassr và Damac ở vòng cuối Saudi Pro League 2025/26 mang ý nghĩa sống còn với cả hai đội. Trong khi Al Nassr hướng đến chức vô địch, Damac vẫn phải chiến đấu cho mục tiêu trụ hạng.
Đây được xem là trận đấu quan trọng bậc nhất với Cristiano Ronaldo kể từ khi gia nhập Al Nassr năm 2022. Sau hơn 3 năm, siêu sao người Bồ Đào Nha vẫn chưa giành danh hiệu lớn nào cùng đội bóng Saudi Arabia. Vì vậy, Saudi Pro League trở thành mục tiêu tối thượng với Ronaldo và các đồng đội.
Al Nassr bước vào vòng cuối với lợi thế hơn Al Hilal 2 điểm, đồng nghĩa họ nắm toàn quyền tự quyết. Chỉ cần đánh bại Damac, thầy trò HLV Jorge Jesus sẽ chính thức đăng quang.
Tuy nhiên, Damac chắc chắn không dễ buông xuôi. Đội bóng của HLV Fabio Carille chỉ hơn nhóm xuống hạng 2 điểm và vẫn cần thêm kết quả tích cực để tự cứu mình.
Trong trận đấu mà một đội buộc phải vô địch còn đội kia buộc phải sống sót, áp lực sẽ cực lớn với cả hai bên, đặc biệt là Ronaldo và Al Nassr.
Thông tin lực lượng:
Al Nassr: Có thể không có sự phục vụ của Marcelo Brozovic, Raghed Al-Najjar và Sam Al-Najei vì chấn thương. Khả năng ra sân của Abdullah Al-Khaibari còn bỏ ngỏ.
Damac: Sẽ không có sự vắng mặt đáng tiếc nào.