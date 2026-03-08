Chấn thương của Cristiano Ronaldo đến vào thời điểm nhạy cảm khi Al Nassr đang căng mình trong cuộc đua vô địch Saudi Pro League. Không có siêu sao người Bồ Đào Nha, đội bóng của HLV trưởng buộc phải điều chỉnh nhân sự và tìm phương án thay thế trên hàng công.

Ở trận đấu này, Joao Felix – đồng đội của Ronaldo trên tuyển Bồ Đào Nha – được giao nhiệm vụ dẫn dắt hàng tấn công. Tiền đạo sinh năm 1999 thi đấu đầy nỗ lực và trở thành điểm sáng hiếm hoi trong đội hình Al Nassr.

Joao Felix kiến tạo để Simakan ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu - Ảnh: Al Nassr

Tuy nhiên, sự vắng mặt của Ronaldo vẫn để lại khoảng trống đáng kể. Trước hệ thống phòng ngự kín kẽ của Neom, đội chủ nhà gặp rất nhiều khó khăn trong việc tạo ra cơ hội rõ ràng. Suốt phần lớn thời gian trận đấu, Al Nassr kiểm soát thế trận nhưng thiếu đi sự sắc bén trong khâu dứt điểm.

Ngay cả khi trận đấu bước sang những phút bù giờ cuối cùng, Al Nassr vẫn chưa thể tìm được bàn thắng. Khi nhiều người đã nghĩ tới một kết quả hòa, bước ngoặt bất ngờ xuất hiện.

Phút 90+5, Joao Felix tung đường kiến tạo chính xác để Simakan băng lên dứt điểm quyết đoán, ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu. Pha lập công quý giá giúp Al Nassr giành trọn 3 điểm để đòi lại ngôi đầu bảng Saudi Pro League sau vòng 25.

Đội hình thi đấu

Al Nassr: Bento, Boushal, Simakan, Al Amri, Martinez, Coman, Angelo, Brozovic, Mane, Al Hamdan, Felix

Neom: Maximiano, Al Burayk, Al Saluli, Zeze, Hawsawi, Messi, Doucoure, Al Haji, Lacazette, Benrahma, Kone