Al Nassr tiếp tục thể hiện phong độ ổn định khi đánh bại Al Okhdood với tỷ số 2-0, qua đó củng cố vững chắc vị trí dẫn đầu Saudi Pro League 2025/26.

Trước đối thủ đang đứng áp chót bảng xếp hạng, đội bóng của HLV Luis Castro nhanh chóng áp đặt thế trận ngay từ những phút đầu. Sự chênh lệch về đẳng cấp được thể hiện rõ rệt qua khả năng kiểm soát bóng và số cơ hội tạo ra.

Ở tuổi 41, Ronaldo vẫn cho thấy sự bền bỉ, dẻo dai đáng kinh ngạc - Ảnh: Al Nassr

Phút 15, Cristiano Ronaldo lên tiếng với pha lập công đẳng cấp. Từ đường chuyền của Nawaf Boushal, siêu sao người Bồ Đào Nha bứt tốc “xé gió” trước khi tung cú dứt điểm hiểm hóc, đánh bại thủ môn Samuel Portugal. Đây cũng là bàn thắng thứ 968 trong sự nghiệp lẫy lừng của CR7.

Không dừng lại, Al Nassr tiếp tục duy trì sức ép mạnh mẽ. Tuy nhiên, phải đến đầu hiệp hai, họ mới có bàn nhân đôi cách biệt. Phút 47, Joao Felix tận dụng tốt cơ hội để nâng tỷ số lên 2-0, giúp đội khách kiểm soát hoàn toàn cục diện trận đấu.

Siêu sao người Bồ Đào Nha tiến một bước đến cột mốc 1000 bàn thắng - Ảnh: Al Nassr

Thống kê cho thấy Al Nassr cầm bóng tới 64% và tung ra 19 cú dứt điểm, vượt trội hoàn toàn so với chỉ 5 lần dứt điểm của Al Okhdood. Dù tạo ra nhiều cơ hội trong thời gian còn lại, Ronaldo và các đồng đội không thể ghi thêm bàn thắng.

Chiến thắng này giúp Al Nassr nâng tổng điểm lên 73 sau 28 trận, hơn Al Hilal 5 điểm khi mùa giải chỉ còn 6 vòng, qua đó tiến gần hơn tới chức vô địch.