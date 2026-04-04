Sau một tháng dưỡng thương, Cristiano Ronaldo đã có màn tái xuất đầy ấn tượng trong màu áo Al Nassr ở vòng 27 Saudi Pro League. Trước đối thủ yếu hơn là Al Najma, siêu sao người Bồ Đào Nha nhanh chóng chứng minh đẳng cấp bằng cú đúp quan trọng.

Ronaldo tái xuất đầy ấn tượng - Ảnh: Al Nassr

Hiệp một chứng kiến không ít khó khăn cho Al Nassr khi đội khách bất ngờ chơi khởi sắc và thậm chí có bàn mở tỷ số ở phút 43. Tuy nhiên, bản lĩnh của đội chủ nhà giúp họ lật ngược tình thế ngay trước giờ nghỉ với hai bàn thắng liên tiếp của Al Hamdan và Sadio Mane.

Bước sang hiệp hai, trận đấu tiếp tục diễn ra hấp dẫn khi Al Najma gỡ hòa. Trong bối cảnh đó, Ronaldo lên tiếng đúng lúc. Phút 56, CR7 kiếm về quả phạt đền và tự mình thực hiện thành công, đưa Al Nassr vượt lên. Bàn thắng này giúp anh giải tỏa áp lực sau hiệp một kém duyên.

Đến phút 73, Ronaldo hoàn tất cú đúp bằng pha dứt điểm lạnh lùng trong vòng cấm, nâng tỷ số lên 4-2. Đây cũng là bàn thắng thứ 967 trong sự nghiệp lẫy lừng của anh.

Mane cũng có trận đấu chói sáng - Ảnh: Al Nassr

Không dừng lại, Sadio Mane ấn định chiến thắng 5-2 cho Al Nassr ở những phút cuối. Với cú đúp này, Ronaldo tiếp tục cuộc đua “Vua phá lưới” khi đã có 25 bàn, sánh ngang Ivan Toney.

Dù đã bước sang tuổi 41, Ronaldo vẫn cho thấy khát khao và bản năng săn bàn đáng nể, tiếp tục là điểm tựa lớn của Al Nassr.

Ghi bàn:

Al Nassr: Al Hamdan (45+8’); Mane (45+9’, 90+5'); Ronaldo (56' phạt đền, 73')

Al Najma: Dawran (43’), Cardoso (47')

Đội hình xuất phát

Al Nassr: Bento, Al Nasser, Al Amri, Simakan, Sultan, Mane, Brozovic, Angelo, Ghareeb, Ronaldo, Al Hamdan

Al Najma: Braga, Al Hawsawi, Al Haleel, Samir, Vitao, Dawran, Al Tulayhi, Dunga, Tijanic, Al Aquel, Cardoso