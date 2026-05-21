Nhận định trước trận:

Cuộc đối đầu giữa Al Nassr và Damac ở vòng cuối Saudi Pro League 2025/26 mang ý nghĩa sống còn với cả hai đội. Trong khi Al Nassr hướng đến chức vô địch, Damac vẫn phải chiến đấu cho mục tiêu trụ hạng.

Đây được xem là trận đấu quan trọng bậc nhất với Cristiano Ronaldo kể từ khi gia nhập Al Nassr năm 2022. Sau hơn 3 năm, siêu sao người Bồ Đào Nha vẫn chưa giành danh hiệu lớn nào cùng đội bóng Saudi Arabia. Vì vậy, Saudi Pro League trở thành mục tiêu tối thượng với Ronaldo và các đồng đội.

Al Nassr bước vào vòng cuối với lợi thế hơn Al Hilal 2 điểm, đồng nghĩa họ nắm toàn quyền tự quyết. Chỉ cần đánh bại Damac, thầy trò HLV Jorge Jesus sẽ chính thức đăng quang.

Tuy nhiên, Damac chắc chắn không dễ buông xuôi. Đội bóng của HLV Fabio Carille chỉ hơn nhóm xuống hạng 2 điểm và vẫn cần thêm kết quả tích cực để tự cứu mình.

Trong trận đấu mà một đội buộc phải vô địch còn đội kia buộc phải sống sót, áp lực sẽ cực lớn với cả hai bên, đặc biệt là Ronaldo và Al Nassr.