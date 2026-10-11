Lionel Messi và Luis Suarez cùng lập cú đúp, giúp Inter Miami đè bẹp DC United 4-0, chấm dứt chuỗi 5 trận chỉ hòa và thua tại MLS.

Sau chuỗi 5 trận liên tiếp không biết đến chiến thắng, Inter Miami trở lại đầy mạnh mẽ khi tiếp đón DC United tại MLS. Lionel Messi và Luis Suarez trở thành những nhân vật chính trong màn trình diễn áp đảo của đội chủ nhà.

Ngay phút thứ 3, Suarez mở tỷ số cho Inter Miami bằng pha dứt điểm chính xác, giúp đội bóng áo hồng có khởi đầu thuận lợi. Chỉ 6 phút sau, tiền đạo người Uruguay tiếp tục ghi bàn, hoàn tất cú đúp và đưa Inter Miami dẫn trước 2-0.

Lionel Messi đang có được phong độ cao dù ở tuổi 39 - Ảnh: IM

Có lợi thế sớm, đội chủ nhà thi đấu tự tin, liên tục gây sức ép lên hàng phòng ngự DC United. Lionel Messi cũng nhanh chóng để lại dấu ấn sau giờ nghỉ với pha solo ghi bàn đẹp mắt.

Phút 47, siêu sao Argentina ghi bàn nâng tỷ số lên 3-0. Đến phút 60, Messi tiếp tục lập công, hoàn tất cú đúp và ấn định chiến thắng 4-0 cho Inter Miami.

Thống kê cho thấy đội chủ nhà kiểm soát bóng 61%, tung ra 15 cú sút, trong đó có 7 lần trúng đích. Inter Miami cũng vượt trội với 618 đường chuyền, đạt tỷ lệ chính xác 91%.

Đáng chú ý, Messi nâng thành tích lên 23 bàn tại MLS mùa này, tiếp tục dẫn đầu cuộc đua Vua phá lưới. Siêu sao 39 tuổi đồng thời chạm mốc 934 bàn thắng trong sự nghiệp, chỉ còn cách cột mốc 1.000 bàn 66 pha lập công.