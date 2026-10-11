MU thi đấu hơn người nhưng để Tottenham gỡ hòa trong thời gian bù giờ trong trận đấu vòng 6 Premier League, kéo dài cuộc khủng hoảng trong mùa giải mới.

Nỗi thất vọng Carrick

Hai ông lớn sa sút gặp nhau tại Old Trafford trong khuôn khổ vòng 6 Premier League. Tottenham tiếp tục bộc lộ những vấn đề đeo bám họ từ đầu mùa, nhưng MU mới là đội kết thúc trận đấu với nỗi thất vọng lớn hơn.

Dù đội bóng London chiếm ưu thế ban đầu, chủ nhà lại vượt lên nhờ bàn thắng của Bryan Mbeumo ở phút 73. Rodrigo Bentancur bị đuổi 5 phút sau đó, tưởng như mở đường cho chiến thắng thứ hai của “Quỷ đỏ” tại giải Ngoại hạng Anh mùa này.

MU rơi điểm trên sân nhà khi có lợi thế nhân sự. Ảnh: PL

Thế nhưng, Lisandro Martinez thua trong pha tranh chấp ở phút bù giờ thứ 2, để Solanke đón đường tạt bóng đẳng cấp của Sandro Tonali và dứt điểm gỡ hòa.

“Tôi chắc chắn vô cùng thất vọng với kết quả. Màn trình diễn có cả mặt tốt lẫn chưa tốt. Tôi không hài lòng với số điểm chúng tôi giành được đến lúc này. Không thể né tránh điều đó”, Michael Carrick lên tiếng.

MU chỉ giành 6 điểm sau 6 vòng đấu, chưa kể bị loại sớm tại League Cup. Đây là khởi đầu tệ nhất của đội chủ sân Old Trafford kể từ năm 1986.

Một vấn đề đáng nói hơn: trong 3 trận gần nhất mà đối thủ còn 10 người, MU đều không thể giành chiến thắng. Trước đó là trận thua Man City, xa hơn là thất bại 1-2 trước Leeds United ở Premier League mùa 2025/26 cũng trên sân nhà Old Trafford.

“Tôi nghĩ mọi chuyện có thể đã khác nếu một vài chi tiết nhỏ diễn ra theo hướng khác, nhưng thực tế vẫn là thực tế, chúng tôi phải chấp nhận”, Carrick thừa nhận. “Chúng tôi cần nhanh chóng đưa mọi thứ chuyển biến theo hướng tích cực. Điều đó quá rõ ràng”.

Carrick tiếp tục gây thất vọng. Ảnh: PL

MU lại rơi điểm

Tottenham nhập cuộc tốt hơn, điều khiển thế trận suốt hiệp 1 nhưng không thể khiến Lammens thực sự gặp khó. Sai lầm biếu cơ hội cho đối thủ của thủ môn người Bỉ là tình huống đáng chú ý nhất trong 45 phút đầu, dù chính anh kịp sửa sai để ngăn Solanke mở tỷ số ngay đầu trận.

Spurs để MU tiếp tục nuôi hy vọng, kể cả sau giờ nghỉ. Các học trò của Roberto De Zerbi liên tục bỏ lỡ cơ hội và suýt phải trả giá đắt.

Khi MU không tìm thấy điểm nhấn nào, ngoại trừ những nét tích cực khi Carlos Baleba vào sân, thì bước ngoặt diễn ra ở phút 73. Cunha đối mặt đồng hương Savio trong vòng cấm, ở vị trí lệch về bên trái.

Cầu thủ người Brazil tìm đến Mbeumo, người chỉ cần một nhịp chạm bóng để thoát khỏi Van Hecke trước khi sút chìm đánh bại Kinsky.

Tottenham gỡ hòa trong bối cảnh chỉ còn 10 người. Ảnh: TH

Chiến thắng của chủ nhà tưởng như được bảo đảm khi Luke Shaw và Bentancur va chạm 5 phút sau đó. Tiền vệ Uruguay, mới vào sân được 12 phút, mất bình tĩnh khi bị đẩy ngã và húc đầu vào hậu vệ người Anh. Thẻ đỏ trực tiếp.

Nỗi thất vọng đổi bên trong thời gian bù giờ. MU tưởng mình đã thắng, người hâm mộ chủ nhà ăn mừng chiến thắng trong khi những vị khách đến từ London thể hiện rõ sự cam chịu, nhưng lại đánh rơi 2 điểm một cách khó hiểu.

Solanke và Lisandro Martinez tranh chấp trong vòng cấm. Tiền đạo Tottenham tìm cách đón đường tạt bóng của Tonali, còn hậu vệ đối phương lại khiến nhiệm vụ ấy trở nên dễ dàng hơn.

Cầu thủ Argentina mải chú ý đến đối thủ hơn là trái bóng, và Solanke chỉ cần làm vừa đủ để dứt điểm gỡ hòa ở phút bù giờ thứ 2. Trận đấu còn kéo dài thêm 8 phút, nhưng đội quân của Carrick không thể xoay chuyển tình thế.

Trước chuyến làm khách của Atletico Madrid, MU vẫn chìm trong vòng xoáy khủng hoảng. Chỉ 1 chiến thắng cùng 3 trận hòa sau 6 vòng đấu khiến MU trải qua khởi đầu mùa giải tệ nhất trong 40 năm. Khủng hoảng chưa có dấu hiệu rời Old Trafford.