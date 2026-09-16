Al Nassr bước vào Champions League châu Á 2026/27 với nhiều kỳ vọng khi sở hữu dàn sao chất lượng cùng tham vọng tiến sâu tại đấu trường số một châu lục. Tuy nhiên, chuyến làm khách trước Al Ain lại trở thành cơn ác mộng với Cristiano Ronaldo và các đồng đội.

HLV Ange Postecoglou tung ra sân đội hình gần như mạnh nhất với Ronaldo, Joao Felix, Sadio Mane, Samu Costa, Simakan và Iñigo Martinez. Dù vậy, Al Nassr gặp rất nhiều khó khăn trước lối chơi kỷ luật và khả năng phản công sắc bén của đội bóng UAE.

Al Nassr thua đậm trận ra quân AFC Champions League Elite 2026/27 - Ảnh: CLB

Trong hiệp một, hai đội thi đấu giằng co nhưng Al Ain cho thấy sự nguy hiểm trong những pha lên bóng. Bước ngoặt đến khi một cầu thủ Al Nassr chuyền bóng về cho đồng đội chẳng khác nào pha kiến tạo để Rahimi sút tung lưới đội khách.

Sau giờ nghỉ, thế trận nhanh chóng thay đổi khi hàng thủ Al Nassr liên tục để lộ khoảng trống. Phút 61, Rahimi ghi bàn thứ hai cho Al Ain, khiến đội khách rơi vào thế khó.

Chưa dừng lại ở đó, tiền đạo người Maroc tiếp tục tỏa sáng để hoàn tất cú hat-trick, đưa Al Ain dẫn trước 3-0. Những nỗ lực tìm kiếm bàn thắng của Ronaldo cùng các đồng đội đều không mang lại hiệu quả khi hàng phòng ngự chủ nhà thi đấu chắc chắn.

Đến những phút cuối trận, Giakoumakis ghi thêm bàn thắng sau đường kiến tạo của Rahimi, ấn định chiến thắng 4-0 đầy ấn tượng cho Al Ain.

Thất bại trong ngày ra quân là kết quả đáng thất vọng với Al Nassr, nhưng đội bóng Saudi Arabia vẫn còn nhiều cơ hội sửa sai khi Champions League châu Á có thể thức thi đấu gồm giai đoạn league, nơi các đội tiếp tục cạnh tranh suất vào vòng knock-out. Ronaldo và đồng đội sẽ cần nhanh chóng tìm lại phong độ nếu muốn hoàn thành mục tiêu tại đấu trường châu lục.

Ghi bàn

Al Ain: Rahimi (25', 63', 72'), Giakoumakis (85')

Đội hình thi đấu

Al Ain: Eisa, Lazaro, Ben Khaleq, Rabia, Skoko, Rodrigues, Kaku, Traore, Palacios, Rahimi, Rahimi

Al Nassr: Al Aqidi, Simakan, Al Amri, Martinez, Boushal, Samu Costa, Al Khaibari, Mane, Al Nasser, Joao Felix, Ronaldo