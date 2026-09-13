Al Nassr trải qua chuyến làm khách đầy khó khăn trước Al Khaleej trong khuôn khổ vòng 8 Saudi Pro League 2026/27. Dù sở hữu hàng loạt ngôi sao tấn công như Cristiano Ronaldo, Sadio Mane hay Joao Felix, đội bóng của HLV Jorge Jesus gặp rất nhiều trở ngại trước lối chơi phòng ngự kỷ luật của đối thủ.

Ronaldo không thể ghi bàn vào lưới Al Khaleej - Ảnh: AL

Trong suốt hiệp một, Ronaldo gần như bị cô lập và không có nhiều cơ hội tiếp cận khung thành Al Khaleej. Hàng thủ đội chủ nhà tổ chức theo sát, khiến các phương án tấn công của Al Nassr liên tục rơi vào bế tắc.

Không chỉ phòng ngự chắc chắn, Al Khaleej còn tạo ra bất ngờ ngay trước giờ nghỉ. Phút bù giờ hiệp một, từ quả đá phạt góc của Fulgini, Mascarell bật cao đánh đầu chính xác, đưa đội chủ nhà vượt lên dẫn trước 1-0.

Bước sang hiệp hai, Al Nassr đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Tuy nhiên, trong ngày Ronaldo chưa thể để lại dấu ấn, một đồng đội khác đã lên tiếng. Phút 72, Al Hamdan tung cú sút xa đầy uy lực, đánh bại thủ môn Al Khaleej để đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát.

Những phút cuối diễn ra hấp dẫn khi hai đội liên tục tạo ra các tình huống ăn miếng trả miếng. Dù nỗ lực tấn công, cả Al Nassr và Al Khaleej đều không thể ghi thêm bàn thắng.

Chung cuộc, Al Nassr hòa Al Khaleej 1-1 và đánh rơi cơ hội bám sát ngôi đầu. Kết quả này khiến Ronaldo cùng các đồng đội bị Al Hilal nới rộng khoảng cách trên bảng xếp hạng Saudi Pro League lên 2 điểm.

Ghi bàn:

Al Khaleej: Mascarell 45+1'

Al Nassr: Al Hamdan 72'

Đội hình xuất phát:

Al Khaleej: Moris, Al Hamsi, Kouyate, Al Khubrani, Rebocho, Crespo, Mascarell, Kanabah, Al Sadi, Al Amri, Fulgini

Al Nassr: Krepski, Washl, Al Amri, Martinez, Nasser, Damaceno, Costa, Khaibari, Mane, Ronaldo, Felix