Video bàn thắng Anh 4-2 Croati (nguồn: VTV)
Ghi bàn:
Anh: Harry Kane (12' pen, 42'), Bellingham (47'), Rashford (85')
Croatia: Baturina (36'), Musa (45'+5)
Tuyển Anh có màn ra quân đầy cảm xúc tại bảng L World Cup 2026 khi đánh bại Croatia 4-2 trong trận đấu có tới 6 bàn thắng. Harry Kane là nhân vật nổi bật nhất với cú đúp, góp công lớn giúp “Tam sư” giành trọn 3 điểm.
Anh nhập cuộc chủ động và sớm vượt lên ở phút 12. Harry Kane thực hiện thành công quả phạt đền, mở tỷ số cho đội bóng của HLV Thomas Tuchel. Tuy nhiên, Croatia cho thấy bản lĩnh của một đội bóng giàu kinh nghiệm. Phút 36, Baturina tung cú đặt lòng đẹp mắt từ tuyến hai, đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát.
Đến phút 42, Kane tiếp tục tỏa sáng với pha đánh đầu hiểm hóc sau quả phạt góc của Rice, nâng tỷ số lên 2-1. Nhưng ở phút bù giờ hiệp một, Musa tận dụng pha làm tường của Perisic để gỡ hòa 2-2 cho Croatia.
Ngay đầu hiệp hai, Bellingham bứt tốc và dứt điểm chéo góc, giúp Anh dẫn 3-2. Phút 85, Saka kiến tạo để Rashford cứa lòng ấn định chiến thắng 4-2.
Đội hình ra sân
Anh: Pickford; James, Stones (M. Guéhi 87'), Konsa, O'Reilly; Anderson, Rice (M. Rogers 72'); Madueke (B. Saka 72'), Bellingham (D. Spence 80'), Gordon (M. Rashford 72'); Kane
Croatia: Livakovic, Stanisic, Gvardiol, Sutalo, Modric (Kovasic 58'), Perisic, Pasalic (A. Kramarić 79'), Baturina (N. Vlašić 78'), Sucic, Vuskovic (M. Pašalić 66'), Musa (I. Matanović 66')
KÊT THÚC
Trận đấu kết thúc với chiến thắng 4-2 dành cho ĐT Anh trước Croatia.
90'+4
Harry Kane hỗ trợ phòng ngự, anh lấy thân mình ngăn chặn cú sút cận thành của Andrej Kramaric. Sau đó ĐT Anh phản công nhanh nhưng hậu vệ áo xanh kịp thời ngăn chặn.
90'
Hiệp hai có 6 phút bù giờ.
85'
Rashford nâng tỷ số lên 4-2 cho ĐT Anh
Xuất phát từ pha tấn công bên cánh phải của ĐT Anh, Saka kiến tạo để Rashford bình tĩnh loại bỏ nốt hậu vệ Croatia rồi cứa lòng chính xác về góc xa.
82'
Pha phối hợp của bộ đôi vào sân thay người Rogers chuyền bóng để Spence bứt tốc dứt điểm trong vòng cấm Croatia nhưng thủ môn Livakovic lao ra nhanh cản phá.
77'
Trong vòng 3 phút, Croatia có được hai cú dứt điểm từ ngoài vòng cấm khiến thủ môn Pickford khá vất vả cản phá.
68'
Croatia hoàn toàn lép vế trong quãng thời gian vừa qua và chỉ có may mắn mới giúp họ không phải chịu bàn thua thứ 4.
62'
Tam sư đang kiểm soát hoàn toàn trận đấu, gây sức ép liên tục lên khung thành của Croatia.
56'
Rice đá phạt góc để hậu vệ O'Reilly đánh đầu đưa bóng đúng vào vị trí của thủ môn Livakovic. Sau đó Gordon đánh đầu bồi nhưng vẫn tìm đến người gác đền của Croatia.
Sau đó Tam sư liên tiếp khiến hàng thủ của Croatia chịu sóng gió với sức ép khủng khiếp.
52'
Đến lượt Declan Rice đe doạ khung thành Croatia với cú dứt điểm ở rìa vòng cấm buộc Livakovic phải đấm bóng ra.
49'
Hàng thủ của Croatia tiếp tục thi đấu chuệch choạc khi để cho Bellingham dứt điểm buộc thủ môn Livakovic phải cản phá, rồi hậu vệ O'Reilly đánh đầu đi chệch cột dọc.
47'
Bellingham toả sáng, Anh dẫn Croatia 3-2
Harry Kane phất bóng vượt tuyến cho Bellingham băng lên bên cánh phải. Ngôi sao của Real Madrid dẫn bóng vào vòng cấm rồi dứt điểm chéo góc tung lưới Croatia lần thứ ba.
46'
Hiệp hai trận đấu bắt đầu.
Hết hiệp 1
Hiệp một khép lại với tỷ số hoà 2-2.
45'+5
Musa gỡ hoà 2-2 cho Croatia
Từ tình huống treo bóng vào vòng cấm ĐT Anh, Perisic đánh đầu làm tường để Musa thoải mái dứt điểm tung lưới thủ môn Pickford lần thứ hai.
42'
Harry Kane lập cú đúp, Anh dẫn Croatia 2-1
Rice đá phạt góc để Harry Kane chạy chỗ thông minh trước khi đánh đầu hiểm hóc về góc thấp khiến thủ môn Livakovic không kịp phản xạ. Đây là bàn thắng thứ 81 của chân sút đang đầu quân cho Bayern Munich cho Tam sư.
36'
Baturina ghi tuyệt phẩm gỡ hoà 1-1 cho Croatia
Sucic xuất hiện trong vòng cấm ĐT Anh rồi trả bóng ngược ra, Baturina từ tuyến hai băng lên đặt lòng đưa bóng đi liệng khiến thủ môn Pickford dù chạm tay vào bóng cũng không thể cản phá.
34'
Tuyển Anh tấn công khá nhiều bên cánh phải, với những pha dâng cao của James cùng những quả treo bóng nhưng hàng thủ Croatia lần lượt hoá giải.
31'
James băng lên bên cánh phải rồi tạt bóng chìm, Bellingham băng vào nỗ lực dứt điểm nhưng không thành công trước sự áp sát của trung vệ Gvardiol.
24'
Có bàn dẫn trước, tuyển Anh vẫn chơi với đội hình cao và chủ động pressing ngay bên phần sân của Croatia.
17'
Bàn thắng sớm giúp các học trò của HLV Thomas Tuchel thi đấu càng hứng khởi hơn, trong khi Croatia buộc phải dồn lên để tìm kiếm cơ hội gỡ hoà.
12'
Harry Kane sút 11m thành công, trừng phạt sai lầm của Modric
Tiền vệ Modric ham bóng đá vào đùi Madueke trong vòng cấm, khiến đội nhà chịu quả phạt đền. Trên chấm 11m, Harry Kane sút bóng bị thủ môn Livakovic cản phá, nhưng trọng tài Clément Turpin và tổ VAR xác định "người gác đền" của Croatia đã di chuyển sớm nên cho ĐT Anh thực hiện lại.
Lần này thủ quân của Tam Sư dễ dàng đánh lừa thủ môn Livakovic để đưa đội nhà vượt lên dẫn trước 1-0.
7'
Hai đội đang thăm dò nhau, cần thời gian đầu trận để làm nóng người.
Tuyển Anh có pha dứt điểm đầu tiên thuộc về Harry Kane đưa bóng chạm chân một cầu thủ Croatia đem về quả phạt góc.
4'
Croatia nhập cuộc chủ động hơn, tổ chức pressing ngay bên phần sân của ĐT Anh.
03h00
Trọng tài chính người Pháp - Clément Turpin thổi còi cho trận đấu được bắt đầu.
02h52
Tổ trọng tài dẫn cầu thủ hai đội tuyển bước ra sân làm thủ tục trước trận đấu.
02h20
02h16
02h00
Trận Anh gặp Croatia ở bảng L World Cup 2026 hứa hẹn không quá bùng nổ, bởi cả hai đội đều hiểu tầm quan trọng của việc tránh sai lầm trong ngày ra quân. Với Panama và Ghana còn ở phía trước, một điểm trước đối thủ cạnh tranh trực tiếp cũng có thể là kết quả chấp nhận được.
Tuyển Anh được đánh giá nhỉnh hơn nhờ lực lượng đồng đều và nhiều ngôi sao tấn công. Harry Kane vẫn là điểm tựa trên hàng công, trong khi Jude Bellingham được kỳ vọng tạo khác biệt ở vai trò số 10. Tuy nhiên, HLV Thomas Tuchel có thể chọn cách tiếp cận thận trọng, ưu tiên sự an toàn thay vì đẩy cao tốc độ ngay từ đầu.
Croatia bước vào giải với nhiều dấu hỏi về tuổi tác và sức trẻ, nhưng kinh nghiệm của họ là điều không thể xem thường. Modric, Kovacic và Perisic vẫn mang đến sự điềm tĩnh, còn Gvardiol là điểm tựa quan trọng ở hàng phòng ngự.
Anh có nhiều cơ hội chiến thắng hơn, nhưng Croatia luôn nguy hiểm trong những trận đấu lớn. Đây có thể là màn so tài kín kẽ, ít bàn thắng.