Video bàn thắng Anh 4-2 Croati (nguồn: VTV)

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Ghi bàn:

Anh: Harry Kane (12' pen, 42'), Bellingham (47'), Rashford (85')

Croatia: Baturina (36'), Musa (45'+5)

Tuyển Anh có màn ra quân đầy cảm xúc tại bảng L World Cup 2026 khi đánh bại Croatia 4-2 trong trận đấu có tới 6 bàn thắng. Harry Kane là nhân vật nổi bật nhất với cú đúp, góp công lớn giúp “Tam sư” giành trọn 3 điểm.

Anh nhập cuộc chủ động và sớm vượt lên ở phút 12. Harry Kane thực hiện thành công quả phạt đền, mở tỷ số cho đội bóng của HLV Thomas Tuchel. Tuy nhiên, Croatia cho thấy bản lĩnh của một đội bóng giàu kinh nghiệm. Phút 36, Baturina tung cú đặt lòng đẹp mắt từ tuyến hai, đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát.

Harry Kane có trấn đấu chói sáng - Ảnh: ESPN Asia

Đến phút 42, Kane tiếp tục tỏa sáng với pha đánh đầu hiểm hóc sau quả phạt góc của Rice, nâng tỷ số lên 2-1. Nhưng ở phút bù giờ hiệp một, Musa tận dụng pha làm tường của Perisic để gỡ hòa 2-2 cho Croatia.

Ngay đầu hiệp hai, Bellingham bứt tốc và dứt điểm chéo góc, giúp Anh dẫn 3-2. Phút 85, Saka kiến tạo để Rashford cứa lòng ấn định chiến thắng 4-2.

Đội hình ra sân

Anh: Pickford; James, Stones (M. Guéhi 87'), Konsa, O'Reilly; Anderson, Rice (M. Rogers 72'); Madueke (B. Saka 72'), Bellingham (D. Spence 80'), Gordon (M. Rashford 72'); Kane

Croatia: Livakovic, Stanisic, Gvardiol, Sutalo, Modric (Kovasic 58'), Perisic, Pasalic (A. Kramarić 79'), Baturina (N. Vlašić 78'), Sucic, Vuskovic (M. Pašalić 66'), Musa (I. Matanović 66')