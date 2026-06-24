Đội hình ra sân
Anh: Pickford, James, Konsa, Guehi, Spence, Anderson, Rice, Bellingham, Madueke, Gordon, Kane.
Ghana: Asare; Senaya, Adjetey, Opoku, Mensah; Yirenkyi, Partey; Sibo, Semenyo; Ayew, Inaki.
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Kết thúc
90'+3
Từ quả phạt góc của Rice, Guehi có cơ hội đánh đầu ngược nhưng hậu vệ Ghana phá ra ngay trên vạch vôi.
90'
Hiệp hai có 6 phút bù giờ.
86'
Sau tình huống O'Reilly bật cao đánh đầu dội xà bật ra, Harry Kane volley chân trái cận thành vọt xà, bỏ lỡ cơ hội ăn bàn mười mươi.
74'
Morgan Rogers và Eze tiếp tục được tung vào sân nhưng thế công của Tam sư chưa sáng sủa hơn là bao.
68'
Harry Kane quăng chân trái ngoài vòng cấm, thủ thành Asare đổ người ôm gọn.
65'
Lối chơi bế tắc, HLV Tuchel mới tung Bukayo Saka và O'Reilly vào sân.
60'
Declan Rice đá phạt treo bóng vào vòng cấm cho Anderson đánh đầu căng, bị hậu vệ áo vàng cản phá.
55'
Sau giờ giải lao, tuyển Anh vẫn miệt mài tấn công. Hết Madueke đến Gordon tạc đạn ngoài vòng cấm chưa thành công.
Kết thúc hiệp 1
45'+3
Đón đường chuyền của Declan Rice, Harry Kane xử lý hay trong khu cấm địa rồi quăng chân trái dứt điểm căng nhưng hậu vệ Ghana lăn xả cứu thua.
45'
Hiệp một có 6 phút bù giờ.
36'
Madueke nỗ lực tạt bóng vào từ cánh phải cho Declan Rice bật cao đánh đầu qua xà.
32'
Sự góp mặt của Thomas Partey trên hàng tiền vệ giúp Ghana đánh chặn từ xa tương đối tốt.
22'
Tuyển Anh kiểm soát bóng lên đến 80%, nhưng sau nửa thời gian đầu hiệp một, họ vẫn chưa tìm được mành lưới Ghana.
13'
Được hưởng quả đá phạt từ khoảng cách gần 30m, Declan Rice tung cú đại bác sấm sét đưa bóng bay vọt xà.
10'
Tuyển Anh duy trì thế trận hoàn toàn lấn lướt. Trước hàng thủ dày đặc mà Ghana giăng ra, HLV Tuchel đang yêu cầu học trò đá giãn biên rồi căng ngang hoặc tạt vào trong.
3'
Ngay sau tiếng còi khai cuộc, các cầu thủ Anh đã tràn lên đá nửa sân, buộc đối thủ phải co cụm phòng ngự.
3h
Trận đấu bắt đầu.