Đội hình ra sân

Anh: Pickford, James, Konsa, Guehi, Spence, Anderson, Rice, Bellingham, Madueke, Gordon, Kane.

Ghana: Asare; Senaya, Adjetey, Opoku, Mensah; Yirenkyi, Partey; Sibo, Semenyo; Ayew, Inaki.

* Trực tiếp bóng đá - liên tục cập nhật và chỉnh sửa

24/06/2026 | 05:06

Kết thúc

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Tam sư ngậm ngùi chia điểm 0-0 - Ảnh: DAZN
Thu gọn
24/06/2026 | 04:56

90'+3

Từ quả phạt góc của Rice, Guehi có cơ hội đánh đầu ngược nhưng hậu vệ Ghana phá ra ngay trên vạch vôi.

Thu gọn
24/06/2026 | 04:54

90'

Hiệp hai có 6 phút bù giờ.

Thu gọn
24/06/2026 | 04:52

86'

Sau tình huống O'Reilly bật cao đánh đầu dội xà bật ra, Harry Kane volley chân trái cận thành vọt xà, bỏ lỡ cơ hội ăn bàn mười mươi.

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Harry Kane bỏ lỡ cơ hội ngon ăn - Ảnh: M.L
Thu gọn
24/06/2026 | 04:42

74'

Morgan Rogers và Eze tiếp tục được tung vào sân nhưng thế công của Tam sư chưa sáng sủa hơn là bao.

Thu gọn
24/06/2026 | 04:33

68'

Harry Kane quăng chân trái ngoài vòng cấm, thủ thành Asare đổ người ôm gọn.

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Harry Kane chưa có duyên ghi bàn - Ảnh: SunSport
Thu gọn
24/06/2026 | 04:28

65'

Lối chơi bế tắc, HLV Tuchel mới tung Bukayo Saka và O'Reilly vào sân.

Thu gọn
24/06/2026 | 04:24

60'

Declan Rice đá phạt treo bóng vào vòng cấm cho Anderson đánh đầu căng, bị hậu vệ áo vàng cản phá.

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Ghana phòng ngự kiên cường - Ảnh: Black Stars
Thu gọn
24/06/2026 | 04:23

55'

Sau giờ giải lao, tuyển Anh vẫn miệt mài tấn công. Hết Madueke đến Gordon tạc đạn ngoài vòng cấm chưa thành công.

Thu gọn
24/06/2026 | 03:52

Kết thúc hiệp 1

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45 phút đầu khép lại với tỷ số hòa 0-0 - Ảnh: FA
Thu gọn
24/06/2026 | 03:50

45'+3

Đón đường chuyền của Declan Rice, Harry Kane xử lý hay trong khu cấm địa rồi quăng chân trái dứt điểm căng nhưng hậu vệ Ghana lăn xả cứu thua.

Thu gọn
24/06/2026 | 03:45

45'

Hiệp một có 6 phút bù giờ.

Thu gọn
24/06/2026 | 03:36

36'

Madueke nỗ lực tạt bóng vào từ cánh phải cho Declan Rice bật cao đánh đầu qua xà.

Thu gọn
24/06/2026 | 03:33

32'

Sự góp mặt của Thomas Partey trên hàng tiền vệ giúp Ghana đánh chặn từ xa tương đối tốt.

Thu gọn
24/06/2026 | 03:25

22'

Tuyển Anh kiểm soát bóng lên đến 80%, nhưng sau nửa thời gian đầu hiệp một, họ vẫn chưa tìm được mành lưới Ghana.

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David Beckham theo dõi tuyển Anh trên khán đài - Ảnh: FIFA
Thu gọn
24/06/2026 | 03:13

13'

Được hưởng quả đá phạt từ khoảng cách gần 30m, Declan Rice tung cú đại bác sấm sét đưa bóng bay vọt xà.

Thu gọn
24/06/2026 | 03:12

10'

Tuyển Anh duy trì thế trận hoàn toàn lấn lướt. Trước hàng thủ dày đặc mà Ghana giăng ra, HLV Tuchel đang yêu cầu học trò đá giãn biên rồi căng ngang hoặc tạt vào trong.

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Tuyển Anh áp đảo từ đầu trận - Ảnh: SunSport
Thu gọn
24/06/2026 | 03:02

3'

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, các cầu thủ Anh đã tràn lên đá nửa sân, buộc đối thủ phải co cụm phòng ngự.

Thu gọn
24/06/2026 | 02:57

3h

Trận đấu bắt đầu.

Thu gọn
24/06/2026 | 01:44

1h45

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Đội hình ra sân tuyển Anh - Ảnh: FA
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Đội hình ra sân Ghana - Ảnh: A.F.A
Thu gọn
23/06/2026 | 16:23

1h30

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Dàn sao Tam sư tập luyện trước trận - Ảnh: FA
Thu gọn
23/06/2026 | 16:21

1h

Harry Kane vs Jonas Adjei Adjetey FIFA World Cup logo.jpg
Các cầu thủ Anh được đánh giá cao hơn - Ảnh: Khelnow
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