Tranh cãi

Chỉ ít phút sau khi Congo giành trận hòa 1-1 trước Bồ Đào Nha ở ngày ra quân World Cup 2026, tiền vệ Ngal’ayel Mukau chia sẻ cảm nhận về việc đối đầu Cristiano Ronaldo.

“Chúng tôi biết Cristiano không còn như trước nữa nên cũng hiểu rằng anh ấy sẽ chạy ít hơn. Có lẽ tôi mong đợi nhiều hơn ở anh ấy, nhưng điều đó là bình thường vì anh ấy đã có tuổi. Dù sao, được đối đầu Ronaldo vẫn là một vinh dự”, Mukau lên tiếng.

Ronaldo bất lực trước hàng thủ Congo. Ảnh: LOSC

Nhận xét ấy như đổ thêm dầu vào cuộc tranh cãi đang bùng nổ tại Bồ Đào Nha. Suất đá chính của Ronaldo đã trở thành vấn đề từ nhiều năm nay.

Ngay cả cựu Tổng thống Marcelo Rebelo de Sousa từng lên tiếng bảo vệ CR7 sau World Cup 2022, thời điểm HLV Fernando Santos gạt anh lên ghế dự bị ở vòng knock-out để trao cơ hội cho Goncalo Ramos.

Bốn năm sau, Ronaldo giờ đã 41 tuổi, chậm hơn, bị nghi ngờ nhiều hơn, nhưng HLV Roberto Martinez vẫn không có ý định loại anh khỏi đội hình xuất phát trong trận gặp Uzbekistan. Ramos tiếp tục là phương án dự phòng.

Bất chấp những tranh cãi lan rộng, thậm chí kéo theo cả hai chị gái của Ronaldo và Georgina Rodriguez lên mạng xã hội phản ứng, Martinez vẫn kiên quyết bảo vệ đội trưởng.

“Không có lý do gì để rút cầu thủ ghi bàn nhiều nhất lịch sử bóng đá khỏi sân trong một trận đấu mà bạn cần bàn thắng”, ông nói. “Kinh nghiệm của Cristiano trong vòng cấm rất quan trọng. Cách cậu ấy thu hút hậu vệ đối phương và tạo khoảng trống cho đồng đội cũng rất quan trọng”.

Trước Congo, Ronaldo là cầu thủ Bồ Đào Nha có ít lần chạm bóng nhất trong số những người đá trên 60 phút, chỉ 25 lần. Anh không thực hiện pha rê bóng nào, chuyền chính xác 19/21 lần và dứt điểm 3 lần nhưng đều không thành công.

Hai cơ hội đáng kể nhất đến trong hiệp 2. Không phải cơ hội mười mươi, nhưng cảm giác chung là Ronaldo thời đỉnh cao có lẽ đã chuyển hóa được ít nhất một tình huống thành bàn thắng.

Hiện anh đã trải qua 10 trận liên tiếp không ghi bàn ở các giải đấu lớn (World Cup và EURO). Dù vậy, thành tích ở các sân chơi khác vẫn rất ấn tượng: 5 bàn trong 5 trận vòng loại World Cup, 8 bàn tại UEFA Nations League 2025 và 28 bàn cho Al Nassr mùa vừa qua.

Ronaldo trở thành trung tâm tranh cãi. Ảnh: A.B

Thierry Henry cho rằng vấn đề nằm ở việc Ronaldo quá tập trung vào khâu kết thúc: “Một điều rất quan trọng là đội bóng cần ghi bàn, chứ không nhất thiết phải là bạn ghi bàn”.

Việc Ronaldo thi đấu mờ nhạt, trong khi Ramos hay Rafael Leao ngồi dự bị, đã tạo nên làn sóng chỉ trích dữ dội. Nhật báo O Jogo giật tít “Trầm cảm Cristiano”, còn A Bola gọi tình cảnh hiện tại là “Đội trưởng dưới làn đạn”.

Bảo vệ Ronaldo

Sự việc càng phức tạp khi phát biểu của Joao Neves bị bóp méo trên mạng xã hội. Tiền vệ PSG chỉ đơn giản nói rằng Ronaldo cũng là một đồng đội như mọi người khác và sẽ đóng góp như tất cả thành viên trong đội.

Tuy nhiên, nhiều tài khoản đã xuyên tạc ý nghĩa câu nói, khiến Georgina Rodriguez và người thân Ronaldo phản ứng gay gắt.

Để dập tắt những ồn ào, toàn bộ phòng thay đồ Bồ Đào Nha đồng loạt đứng về phía đội trưởng. Ruben Neves gọi những tin đồn là “sự náo động không cần thiết”, đồng thời khẳng định Ronaldo luôn là tâm điểm chú ý từ nhiều năm nay.

Francisco Conceicao cũng lên tiếng: “Không ai có khả năng ghi bàn như Cristiano. Anh ấy ở đây để giúp đội bóng như mọi người khác. Chúng tôi không có nghĩa vụ phải chuyền bóng cho anh ấy. Tôi chuyền cho người nào đang ở vị trí thuận lợi nhất”.

Roberto Martinez vẫn bảo vệ Ronaldo. Ảnh: EPA

Tất cả những lời bảo vệ đó cho thấy Ronaldo vẫn giữ được sự tôn trọng tuyệt đối trong phòng thay đồ. Tuy nhiên, áp lực từ bên ngoài chưa bao giờ lớn như lúc này.

Trong khi Ronaldo vẫn tịt ngòi, các siêu sao khác của World Cup đang bùng nổ. Lionel Messi đã ghi 5 bàn và trở thành chân sút vĩ đại nhất lịch sử World Cup với 18 pha lập công. Kylian Mbappe, Erling Haaland cùng ghi 2 cú đúp. Harry Kane cũng đã có cú đúp.

Tại World Cup 2022, Fernando Santos từng quyết định loại Ronaldo khỏi đội hình chính sau vòng bảng vì cho rằng ảnh hưởng của anh đã giảm sút và khả năng hỗ trợ phòng ngự không còn đáp ứng yêu cầu chiến thuật. Khi đó, CR7 không hài lòng nhưng vẫn phải chấp nhận.

Bốn năm sau, Roberto Martinez đưa ra lựa chọn ngược lại. Sau trận hòa thất vọng trước Congo, ông tiếp tục đặt niềm tin vào CR7 trong cuộc đối đầu Uzbekistan.

“Rõ ràng, khi cần bàn thắng, bạn phải có Cristiano Ronaldo trên sân”, Martinez khẳng định.