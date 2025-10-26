G4McN_HXoAAidpR.jpg
Eze ghi bàn duy nhất của trận đấu - Ảnh: AFC Pics

Đội hình ra sân

Arsenal: Raya, Timber, Saliba, Gabriel, Calafiori, Rice, Zubimendi, Saka, Eze, Trossard, Gyokeres.

Crystal Palace: Henderson, Richards, Lacroix, Guehi, Munoz, Wharton, Kamada, Mitchell, Sarr, Pino, Mateta.

Bàn thắng: Eze 39'

Kết quả
Vòng 9
25/10/2025 02:00:00 Leeds 2 - 1 West Ham
25/10/2025 21:00:00 Newcastle 2 - 1 Fulham
25/10/2025 21:00:00 Chelsea 1 - 2 Sunderland
25/10/2025 23:30:00 Manchester United 4 - 2 Brighton
26/10/2025 02:00:00 Brentford 3 - 2 Liverpool
26/10/2025 21:00:00 Wolves 2 - 3 Burnley
26/10/2025 21:00:00 Arsenal 1 - 0 Crystal Palace
26/10/2025 21:00:00 Aston Villa 1 - 0 Manchester City
26/10/2025 21:00:00 Bournemouth 2 - 0 Nottingham Forest
26/10/2025 | 22:59

Kết thúc

G4MrthcXcAAG1Ee.jpeg
Arsenal giành 3 điểm để tiếp tục giữ ngôi đầu bảng - Ảnh: P.L
26/10/2025 | 22:48

90'

Hiệp hai có 6 phút bù giờ.

26/10/2025 | 22:44

84'

Crystal Palace đang đẩy cao đội hình tấn công tìm bàn gỡ. Dẫu vậy, Sarr và Mateta mờ nhạt, còn Nketiah thiếu tự tin.

26/10/2025 | 22:39

77'

Arsenal kìm hãm nhịp độ để bảo toàn thành quả dẫn bàn.

26/10/2025 | 22:27

68'

Từ quả phạt góc của Arsenal, Gabriel lao vào suýt nhân đôi cách biệt cho Pháo thủ. Trung vệ người Brazil va mạnh vào cột dọc khung thành.

G4MZc45XkAA66PX.jpg
Palace chưa có cơ hội phản kháng - Ảnh: CPC
26/10/2025 | 22:15

58'

Trossard phá bẫy việt vị băng xuống rồi nỗ lực vẩy bóng dứt điểm đi cắt ngang khung thành. Guehi kịp thời phá ra trước mũi giày của Saka.

26/10/2025 | 22:08

50'

Rice tạt vào thuận lợi cho Gabriel đánh đầu dội xà ngang bật ra. Declan Rice đá bồi tiếp đúng vào vị trí của thủ môn Henderson.

26/10/2025 | 21:53

Kết thúc hiệp 1

G4McAkHXsAA3ewl (1).jpeg
45 phút đầu khép lại với tỷ số 1-0 nghiêng về Arsenal - Ảnh: AFC
26/10/2025 | 21:39

39'

Bàn thắng (1-0, Eberechi Eze): Từ tình huống dàn xếp đá phạt, Gabriel đánh đầu trả ngược lại cho Eze lao vào vòng cấm volley ngẫu hứng tung lưới Palace.

resources_premierleague_pulselive_com 2243093149.jpg
resources_premierleague_pulselive_com 2243093149 (1).jpg
Eze ghi bàn đẹp mắt - Ảnh: Premier League
26/10/2025 | 21:33

33'

Trossard nhận bóng bên cánh trái rồi quăng chân sút vào góc gần không thắng được Dean Henderson.

26/10/2025 | 21:23

24'

Munoz băng xuống nhanh bên cánh phải. Pha ra chân ở góc hẹp không khuất phục được David Raya.

26/10/2025 | 21:23

22'

Zubimendi chuyền bất cẩn bên phần sân nhà để Sarr cướp được bóng. Tuy nhiên, cú đá của tiền đạo người Senegal bị trung vệ Arsenal chặn lại.

26/10/2025 | 21:16

14'

Arsenal chưa tạo được pha tấn công nào ra hồn, trong bối cảnh Palace thi đấu chặt chẽ và kỷ luật.

26/10/2025 | 21:05

5'

Những phút đầu diễn ra với thế trận cân bằng. Các cầu thủ Palace pressing rát khiến đội chủ nhà gặp khó trong việc triển khai tấn công.

26/10/2025 | 21:00

21h

Trận đấu bắt đầu.

26/10/2025 | 20:22

20h

fdsdafsdf.jpeg
Đội hình ra sân Arsenal - Ảnh: AFC
G4L_ibQWQAAmu1m.jpeg
Đội hình ra sân Arsenal - Ảnh: CPC
25/10/2025 | 23:14

19h30

G4HZC2fX0AAj2g7.jpeg
G4Ha_GpX0AEwPZU.jpeg
Cầu thủ Arsenal tập luyện trước trận - Ảnh: AFC
25/10/2025 | 23:13

19h

Thông tin lực lượng

Arsenal: Kai Havertz, Martin Odegaard, Noni Madueke, Gabriel Jesus và Hincapie vắng mặt vì chấn thương. Khả năng ra sân của Gabriel còn bỏ ngỏ.

Crystal Palace: Caleb Kporha, Cheick Doucoure và Chadi Riad chấn thương.

568724538_821087683745081_9050076786899320884_n.jpg
Arsenal được đánh giá cao khi chơi trên sân nhà - Ảnh: FB
