Đội hình ra sân
Arsenal: Raya, Timber, Saliba, Gabriel, Calafiori, Rice, Zubimendi, Saka, Eze, Trossard, Gyokeres.
Crystal Palace: Henderson, Richards, Lacroix, Guehi, Munoz, Wharton, Kamada, Mitchell, Sarr, Pino, Mateta.
Bàn thắng: Eze 39'
|Kết quả
|Vòng 9
|25/10/2025 02:00:00
|Leeds 2 - 1 West Ham
|25/10/2025 21:00:00
|Newcastle 2 - 1 Fulham
|25/10/2025 21:00:00
|Chelsea 1 - 2 Sunderland
|25/10/2025 23:30:00
|Manchester United 4 - 2 Brighton
|26/10/2025 02:00:00
|Brentford 3 - 2 Liverpool
|26/10/2025 21:00:00
|Wolves 2 - 3 Burnley
|26/10/2025 21:00:00
|Arsenal 1 - 0 Crystal Palace
|26/10/2025 21:00:00
|Aston Villa 1 - 0 Manchester City
|26/10/2025 21:00:00
|Bournemouth 2 - 0 Nottingham Forest
Kết thúc
90'
Hiệp hai có 6 phút bù giờ.
84'
Crystal Palace đang đẩy cao đội hình tấn công tìm bàn gỡ. Dẫu vậy, Sarr và Mateta mờ nhạt, còn Nketiah thiếu tự tin.
77'
Arsenal kìm hãm nhịp độ để bảo toàn thành quả dẫn bàn.
68'
Từ quả phạt góc của Arsenal, Gabriel lao vào suýt nhân đôi cách biệt cho Pháo thủ. Trung vệ người Brazil va mạnh vào cột dọc khung thành.
58'
Trossard phá bẫy việt vị băng xuống rồi nỗ lực vẩy bóng dứt điểm đi cắt ngang khung thành. Guehi kịp thời phá ra trước mũi giày của Saka.
50'
Rice tạt vào thuận lợi cho Gabriel đánh đầu dội xà ngang bật ra. Declan Rice đá bồi tiếp đúng vào vị trí của thủ môn Henderson.
Kết thúc hiệp 1
39'
Bàn thắng (1-0, Eberechi Eze): Từ tình huống dàn xếp đá phạt, Gabriel đánh đầu trả ngược lại cho Eze lao vào vòng cấm volley ngẫu hứng tung lưới Palace.
33'
Trossard nhận bóng bên cánh trái rồi quăng chân sút vào góc gần không thắng được Dean Henderson.
24'
Munoz băng xuống nhanh bên cánh phải. Pha ra chân ở góc hẹp không khuất phục được David Raya.
22'
Zubimendi chuyền bất cẩn bên phần sân nhà để Sarr cướp được bóng. Tuy nhiên, cú đá của tiền đạo người Senegal bị trung vệ Arsenal chặn lại.
14'
Arsenal chưa tạo được pha tấn công nào ra hồn, trong bối cảnh Palace thi đấu chặt chẽ và kỷ luật.
5'
Những phút đầu diễn ra với thế trận cân bằng. Các cầu thủ Palace pressing rát khiến đội chủ nhà gặp khó trong việc triển khai tấn công.
21h
Trận đấu bắt đầu.
20h
19h30
19h
Thông tin lực lượng
Arsenal: Kai Havertz, Martin Odegaard, Noni Madueke, Gabriel Jesus và Hincapie vắng mặt vì chấn thương. Khả năng ra sân của Gabriel còn bỏ ngỏ.
Crystal Palace: Caleb Kporha, Cheick Doucoure và Chadi Riad chấn thương.