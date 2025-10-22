Lịch thi đấu UEFA Champions League 2025/26: Cập nhật lịch thi đấu Cup C1 mùa giải 2025/26 mới nhất hôm nay tại đây.
Ghi bàn: Gabriel (57'), Martinelli (64'), Gyokeres (67', 70')
Đội hình ra sân:
Arsenal: Raya, Timber, Saliba, Gabriel, Lewis-Skelly, Eze, Zubimendi, Rice, Saka, Gyokeres, Martinelli
Atletico: Oblak, Llorente, Le Normand, Lenglet, Ruggeri, Simeone, Barrios, Gallagher, Almada, Griezmann, Alvarez
Arsenal tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng tại Champions League khi giành chiến thắng 2-0 trước Olympiacos, trong trận đấu mà Gabriel Martinelli và Bukayo Saka thay nhau tỏa sáng.
