Arsenal và Atletico chơi chặt chẽ trong hiệp một nên không có bàn thắng nào được ghi - Ảnh: ATM
arsenal vs atletico 2.jpg
Gabriel châm ngòi cho sự bùng nổ của Arsenal trong hiệp hai - Ảnh: CLB
arsenal vs atletico 1.jpg
 Gyokeres vụt sáng với cú đúp bàn thắng trong 3 phút - Ảnh: CLB
arsenal vs atletico.jpg
Arsenal thắng thuyết phục Atletico - Ảnh: CLB

Ghi bàn: Gabriel (57'), Martinelli (64'), Gyokeres (67', 70') 

Đội hình ra sân:

Arsenal: Raya, Timber, Saliba, Gabriel, Lewis-Skelly, Eze, Zubimendi, Rice, Saka, Gyokeres, Martinelli

Atletico: Oblak, Llorente, Le Normand, Lenglet, Ruggeri, Simeone, Barrios, Gallagher, Almada, Griezmann, Alvarez

*Tiếp tục cập nhật...