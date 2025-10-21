Các cầu thủ Atletico Madrid đã không thể tắm sau buổi tập làm quen sân Emirates, vì hệ thống nước nóng bị hỏng.

Sự cố khiến Atletico vô cùng bức xúc, nhất là khi một sân vận động đạt chuẩn 5 sao lại thiếu những dịch vụ cơ bản như vậy.

Atletico không thể tắm ở Emirates sau khi tập dưới mưa. Ảnh: AM

Theo các thành viên Atletico, đội quân của HLV Diego Simeone đã có trải nghiệm đầu tiên không mấy dễ chịu tại sân Emirates.

Trong buổi tập làm quen sân trước trận đấu với Arsenal ở lượt 3 vòng bảng Champions League (2h ngày 22/10), đội bóng của Simeone đã gặp phải một sự cố không ngờ.

Ngay khi đến sân, các cầu thủ phát hiện không có nước nóng. Đến khi buổi tập kết thúc, tình trạng này vẫn chưa được khắc phục dù các nhân viên Arsenal đã thông báo có sự cố kỹ thuật.

Kết quả là toàn đội không thể tắm tại chỗ. Sự tức giận trong đoàn Atletico càng đẩy lên cao, nhất là khi một phần buổi tập diễn ra dưới cơn mưa.

Các cầu thủ buộc phải chạy nhanh ra xe buýt trong tình trạng ướt sũng, rồi di chuyển thẳng về khách sạn – hành trình kéo dài 45 phút – trong tâm trạng khó tin rằng chuyện như vậy lại có thể xảy ra ở một sân bóng đẳng cấp hàng đầu như Emirates.

Arsenal đã chi tới 390 triệu bảng để xây dựng sân Emirates, chưa kể các khoản tiền tu sửa để duy trì chất lượng của một trong những SVĐ hiện đại nhất bóng đá châu Âu.

Atletico đã gửi đơn khiếu nại chính thức lên UEFA. Vấn đề này cũng sẽ được thảo luận trong ngày hôm nay.

Phía đội bóng Tây Ban Nha cho rằng thật khó hiểu khi một SVĐ ở tầm cỡ như Emirates lại không thể đảm bảo những điều kiện cơ bản nhất để cầu thủ tắm rửa sau buổi tập.

Nói cách khác, một số thành viên Atletico cho rằng ban quản lý sân Emirates khiến các cầu thủ của Simeone ức chế về tâm lý, nhằm giúp Arsenal có được sự chủ động khi vào trận.