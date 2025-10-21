Pháo thủ thành London đang đạt phong độ rất tốt khi trải qua chuỗi 8 trận bất bại trên mọi đấu trường, với 7 chiến thắng và duy nhất 1 kết quả hòa.

Trên hành trình tìm kiếm danh hiệu Champions League đầu tiên trong lịch sử, Arsenal khởi đầu cực kỳ thuyết phục, thắng 2 trận liền và đều giữ sạch lưới.

Arsenal đang chơi tốt - Ảnh: AFC

Lượt đấu mở màn, họ đánh bại Bilbao 2-0, rồi vượt qua Olympiakos với tỷ số tương tự. Giành 6 điểm tối đa, Arsenal đang đứng thứ 5 trên BXH, chỉ kém hiệu số so với Bayern, Real Madrid, PSG và Inter Milan.

Gặp Atletico Madrid đêm nay, Pháo thủ hướng đến mục tiêu kéo dài chuỗi trận ấn tượng trước các đối thủ Tây Ban Nha. Họ đang có 6 chiến thắng liên tiếp khi gặp đội bóng ở La Liga.

Cuối tuần qua, Arsenal giữ chắc ngôi đầu Premier League nhờ màn trình diễn áp đảo Fulham. Bàn thắng của Trossard đến từ tình huống dàn xếp phạt góc quen thuộc, nhưng cái cách Arsenal gây sức ép để có bàn thắng rồi bảo toàn thành quả là rất đáng nể.

Đoàn quân HLV Arteta cho thấy, họ là tập thể chất lượng đồng đều, chiều sâu đội hình tăng lên rõ rệt và thi đấu ngày càng lì lợm.

Bên kia chiến tuyến, Atletico Madrid đã trải qua những kết quả trái ngược giai đoạn đầu mùa, ở cả giải quốc nội cũng như trên đấu trường châu Âu.

Tại Champions League, thầy trò Simeone khởi đầu không mấy suôn sẻ khi để thua Liverpool 2-3. Tuy nhiên, đội bóng thành Madrid trở lại mạnh mẽ bằng màn hủy diệt Eintracht Frankfurt 5-1 để lọt vào tốp 10.

Arsenal được đánh giá cao hơn khi chơi trên sân nhà - Ảnh: Tod

Qua 9 vòng đấu La Liga, Atletico kiếm được 16 điểm, tạm xếp thứ 4. Mới nhất, họ giành chiến thắng vất vả trước Osasuna nhờ pha lập công duy nhất của Thiago Almada.

Phải làm khách tại Emirates với hàng phòng ngự không còn vững chãi như trước, dự báo Atletico Madrid sẽ gặp vô vàn khó khăn trước Arsenal hừng hực khí thế.

Tỷ lệ châu Á: Arsenal chấp 1 hòa (0: 1) - TX: 2 1/2

Dự đoán: Arsenal thắng 2-1

Thông tin lực lượng

Arsenal: Martin Odegaard, Noni Madueke, Kai Havertz, Hincapie và Gabriel Jesus vắng mặt vì chấn thương.

Atletico Madrid: Khả năng ra sân của Nico Gonzalez còn bỏ ngỏ. Johnny Cardoso đau mắt cá.

Đội hình dự kiến

Arsenal: Arsenal: Raya; White, Saliba, Gabriel, Lewis-Skelly; Eze, Zubimendi, Rice; Saka, Martinelli, Gyokeres.

Atletico Madrid: Oblak; Llorente, Le Normand, Lenglet, Ruggeri; Simeone, Barrios, Gallagher, Almada; Griezmann, Alvarez.