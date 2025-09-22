G1Yy7TrX0AAnwFF.jpg
Martinelli giải cứu Arsenal phút 93 - Ảnh: AFC

Đội hình ra sân

Arsenal: Raya; Timber, Saliba, Gabriel, Calafiori; Merino, Zubimendi, Rice; Madueke, Gyokeres, Martinelli.

Man City: Donnarumma; Khusanov, Dias, Gvardiol, O'Reilly; Rodri, Silva, Reijnders; Foden, Haaland, Doku.

Bàn thắng: Martinelli 90'+3 - Haaland 9' 

Kết quả
Vòng 5
20/09/2025 18:30:00 Liverpool 2 - 1 Everton
20/09/2025 21:00:00 Brighton 2 - 2 Tottenham
20/09/2025 21:00:00 Burnley 1 - 1 Nottingham Forest
20/09/2025 21:00:00 West Ham 1 - 2 Crystal Palace
20/09/2025 21:00:00 Wolves 1 - 3 Leeds
20/09/2025 23:30:00 Manchester United 2 - 1 Chelsea
21/09/2025 02:00:00 Fulham 3 - 1 Brentford
21/09/2025 20:00:00 Sunderland 1 - 1 Aston Villa
21/09/2025 20:00:00 Bournemouth 0 - 0 Newcastle
21/09/2025 22:30:00 Arsenal 1 - 1 Manchester City
22/09/2025 | 00:48

Kết thúc

G1YyTc8X0AAG4ez.jpeg
Arsenal có được 1 điểm quý giá - Ảnh: 433
22/09/2025 | 00:26

90'+3

Bàn thắng (1-1, Martinelli): Eze bấm đường chuyền vượt tuyến thông minh cho Martinelli bứt tốc băng xuống tâng bóng qua đầu Donnarumma, gỡ hòa 1-1 cho Pháo thủ.

G1Yy5r4XIAATvfO.jpeg
Martinelli lập công cho Pháo thủ - Ảnh: P.L
22/09/2025 | 00:25

90'

Hiệp hai có 7 phút bù giờ.

22/09/2025 | 00:16

82'

Doku vừa có pha băng xuống tốc độ bên cánh trái rồi dứt điểm, bóng đi cắt ngang khung thành.

resources_premierleague_pulselive_com 2025 09 21T165708Z_2043784565_UP1EL9L1B36QC_RTRMADP_3_SOCCER ENGLAND ARS MCI.jpg
Donnarumma chỉ huy tốt hàng thủ Man City - Ảnh: P.L
22/09/2025 | 00:09

76'

Thủ thành Donnarumma nhận thẻ vàng vì hành vi câu giờ. Ngoài đường biên, HLV Arteta phản ứng giận dữ.

22/09/2025 | 00:02

67'

Man City đang phòng ngự chủ động, rình rập chờ thời cơ phản đòn.

21/09/2025 | 23:49

57'

Man City thực hiện pha phản công nhanh, Doku tỉa khe cho Haaland băng xuống quăng chân sút ngay bị Donnarumma đẩy ra.

resources_premierleague_pulselive_com 2025 09 21T164452Z_1377712966_UP1EL9L1AIQPY_RTRMADP_3_SOCCER ENGLAND ARS MCI.jpg
Khung thành Man City liên tục chao đảo - Ảnh: P.L
21/09/2025 | 23:43

50'

Đến lượt Eze volley căng bằng chân phải đúng vào vị trí Donnarumma chọn sẵn.

21/09/2025 | 23:41

48'

Zubimendi có cơ hội dứt điểm trong vòng cấm nhưng bóng bay qua xà.

21/09/2025 | 23:35

46'

Ngay đầu hiệp hai, HLV Arteta tung Saka và Eze vào sân nhằm tăng cường hàng công.

21/09/2025 | 23:26

Kết thúc hiệp 1

G1Yg87nX0AA1q19.jpeg
45 phút đầu khép lại với tỷ số 1-0 nghiêng về Man City - Ảnh: MCFC
21/09/2025 | 23:16

45'

Arsenal tạo sức ép lớn về phía cầu môn đội khách. Madueke vừa kết thúc căng ở góc hẹp bị Donnarumma đẩy ra.

21/09/2025 | 23:11

40'

Madueke có cơ hội bắt volley trong vòng cấm nhưng bóng đi qua xà.

G1YeqXhWEAAo1ro.jpg
Rodri tranh chấp với Merino - Ảnh: MCFC
21/09/2025 | 23:00

28'

Arsenal được hưởng liên tiếp những quả phạt góc nhưng Donnarumma vẫn vững vàng trong khung gỗ Man City.

21/09/2025 | 22:51

19'

Arsenal kiểm bóng nhiều hơn nhưng không tạo được cơ hội thực sự nguy hiểm. Ở chiều đối diện, Reijnders có cơ hội sút xa nhưng thủ môn Raya ôm gọn.

21/09/2025 | 22:40

9'

Bàn thắng (0-1, Erling Haaland): Man City tổ chức phản công vỗ mặt. Reijnders thả bóng xuống để Haaland dứt điểm chân phải đánh bại David Raya trong pha đối mặt.

G1YaTg_XUAAcS i.jpeg
Haaland ghi bàn bằng chân phải - Ảnh: MCFC
G1YY_0zbcAAc0i3.jpg
21/09/2025 | 22:34

5'

Những phút đầu diễn ra với tốc độ cao khi hai đội pressing tầm cao liên tục.

21/09/2025 | 22:32

22h30

Trận đấu bắt đầu.

21/09/2025 | 21:44

21h30

G1YEH5GWoAA25CH.png
Đội hình ra sân Arsenal - Ảnh: AFC
G1YAIddXUAAjPBV.jpeg
Đội hình ra sân Man City - Ảnh: MCFC
21/09/2025 | 14:41

20h30

G1S6LV1XEAAgyQg.jpg
G1TYyINXgAANiNm.jpg
Gyokeres sẽ 'đấu súng' với Haaland - Ảnh: MCFC
21/09/2025 | 14:40

20h

Thông tin lực lượng

Arsenal: Bukayo Saka, Odegaard, Gabriel Jesus và Kai Havertz chấn thương.

Man City: Rayan Cherki, Omar Marmoush và Ait-Nouri vắng mặt vì chấn thương.

skysports arsenal man city_6811853.jpg
Cuộc thư hùng hứa hẹn hấp dẫn - Ảnh: Sky Sports
