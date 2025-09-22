Đội hình ra sân
Arsenal: Raya; Timber, Saliba, Gabriel, Calafiori; Merino, Zubimendi, Rice; Madueke, Gyokeres, Martinelli.
Man City: Donnarumma; Khusanov, Dias, Gvardiol, O'Reilly; Rodri, Silva, Reijnders; Foden, Haaland, Doku.
Bàn thắng: Martinelli 90'+3 - Haaland 9'
|Kết quả
|Vòng 5
|20/09/2025 18:30:00
|Liverpool 2 - 1 Everton
|20/09/2025 21:00:00
|Brighton 2 - 2 Tottenham
|20/09/2025 21:00:00
|Burnley 1 - 1 Nottingham Forest
|20/09/2025 21:00:00
|West Ham 1 - 2 Crystal Palace
|20/09/2025 21:00:00
|Wolves 1 - 3 Leeds
|20/09/2025 23:30:00
|Manchester United 2 - 1 Chelsea
|21/09/2025 02:00:00
|Fulham 3 - 1 Brentford
|21/09/2025 20:00:00
|Sunderland 1 - 1 Aston Villa
|21/09/2025 20:00:00
|Bournemouth 0 - 0 Newcastle
|21/09/2025 22:30:00
|Arsenal 1 - 1 Manchester City
Kết thúc
90'+3
Bàn thắng (1-1, Martinelli): Eze bấm đường chuyền vượt tuyến thông minh cho Martinelli bứt tốc băng xuống tâng bóng qua đầu Donnarumma, gỡ hòa 1-1 cho Pháo thủ.
90'
Hiệp hai có 7 phút bù giờ.
82'
Doku vừa có pha băng xuống tốc độ bên cánh trái rồi dứt điểm, bóng đi cắt ngang khung thành.
76'
Thủ thành Donnarumma nhận thẻ vàng vì hành vi câu giờ. Ngoài đường biên, HLV Arteta phản ứng giận dữ.
67'
Man City đang phòng ngự chủ động, rình rập chờ thời cơ phản đòn.
57'
Man City thực hiện pha phản công nhanh, Doku tỉa khe cho Haaland băng xuống quăng chân sút ngay bị Donnarumma đẩy ra.
50'
Đến lượt Eze volley căng bằng chân phải đúng vào vị trí Donnarumma chọn sẵn.
48'
Zubimendi có cơ hội dứt điểm trong vòng cấm nhưng bóng bay qua xà.
46'
Ngay đầu hiệp hai, HLV Arteta tung Saka và Eze vào sân nhằm tăng cường hàng công.
Kết thúc hiệp 1
45'
Arsenal tạo sức ép lớn về phía cầu môn đội khách. Madueke vừa kết thúc căng ở góc hẹp bị Donnarumma đẩy ra.
40'
Madueke có cơ hội bắt volley trong vòng cấm nhưng bóng đi qua xà.
28'
Arsenal được hưởng liên tiếp những quả phạt góc nhưng Donnarumma vẫn vững vàng trong khung gỗ Man City.
19'
Arsenal kiểm bóng nhiều hơn nhưng không tạo được cơ hội thực sự nguy hiểm. Ở chiều đối diện, Reijnders có cơ hội sút xa nhưng thủ môn Raya ôm gọn.
9'
Bàn thắng (0-1, Erling Haaland): Man City tổ chức phản công vỗ mặt. Reijnders thả bóng xuống để Haaland dứt điểm chân phải đánh bại David Raya trong pha đối mặt.
5'
Những phút đầu diễn ra với tốc độ cao khi hai đội pressing tầm cao liên tục.
22h30
Trận đấu bắt đầu.
21h30
20h30
20h
Thông tin lực lượng
Arsenal: Bukayo Saka, Odegaard, Gabriel Jesus và Kai Havertz chấn thương.
Man City: Rayan Cherki, Omar Marmoush và Ait-Nouri vắng mặt vì chấn thương.