G0_Rh0qXIAAklu8.jpg
Martinelli và Trossard ghi bàn trong hiệp hai - Ảnh: BR Football

Đội hình ra sân

Athletic Bilbao: Simon, Gorosabel, Vivian, Paredes, Boiro, Vesga, Jauregizar, Berenguer, Sancet, Navarro, Inaki Williams.

Arsenal: Raya, Timber, Mosquera, Gabriel, Calafiori, Zubimendi, Rice, Merino, Madueke, Eze, Gyokeres.

Bàn thắng: Martinelli 72', Trossard 87'

17/09/2025 | 01:51

Kết thúc

G0_RGgkXcAE AME.jpeg
Arsenal giành chiến thắng thuyết phục - Ảnh: OneFootball
Thu gọn
17/09/2025 | 01:35

87'

Bàn thắng (0-2, Trossard): Martinelli đi bóng đầy nỗ lực bên cánh trái rồi trả ngược vào trong cho Trossard. Tiền đạo người Bỉ tung cú đá cận chân hiểm hóc tung lưới Bilbao.

G0_Rh1ZW4AAW7Ms.jpg
Điệu ăn mừng quen thuộc của Trossard - Ảnh: BR Football
Thu gọn
17/09/2025 | 01:28

80'

Bilbao đang cố gắng dồn lên tìm bàn gỡ. Tuy nhiên, trận đấu bị vỡ vụn vì những tình huống va chạm.

Thu gọn
17/09/2025 | 01:19

72'

Bàn thắng (0-1, Martinelli): Vừa vào sân được ít giây, Martinelli phá bẫy việt vị băng xuống tốc độ rồi đánh bại Simon trong pha đối mặt, mở tỷ số trận đấu.

editorial_uefa_com athletic_club_v_arsenal_fc_ _uefa_champions_league_2025_26_league_phase_md1 (1).jpg
Tiền đạo Brazil cứa lòng ghi bàn - Ảnh: Uefa
G0_NsnPWQAAoG1v.jpg
Đồng đội chúc mừng Martinelli - Ảnh: AFC
Thu gọn
17/09/2025 | 01:10

64'

HLV Arteta quyết địnhh rút Gyokeres ra và tung Trossard vào sân.

Thu gọn
17/09/2025 | 00:58

52'

Madueke bứt lên đầy nỗ lực bên cánh phải nhưng cú đá ở góc hẹp không thắng được Unai Simon.

Thu gọn
17/09/2025 | 00:54

47'

Cơ hội lại trao cho Gyokeres với cú đánh đầu ở cột xa không trúng khung thành.

Thu gọn
17/09/2025 | 00:36

Kết thúc hiệp 1

G0_CXQtXEAAzNG1.jpeg
45 phút đầu khép lại với tỷ số hòa 0-0 - Ảnh: AFC
Thu gọn
17/09/2025 | 00:29

43'

Bilbao vừa tổ chức pha phản công sắc lẹm. Berenguer xâm nhập vòng cấm rồi dứt điểm chìm sạt cột dọc.

Thu gọn
17/09/2025 | 00:27

40'

Arsenal đang kiểm soát trận đấu nhưng số cơ hội thực sự tạo ra là không nhiều.

editorial_uefa_com athletic_club_v_arsenal_fc_ _uefa_champions_league_2025_26_league_phase_md1.jpg
Eze tả xung hữu đột - Ảnh: Uefa
Thu gọn
17/09/2025 | 00:25

32'

Gyokeres vừa được các bác sĩ băng đầu, do pha tranh chấp trên không với đồng đội Gabriel.

Thu gọn
17/09/2025 | 00:14

27'

Timber tạt vào từ cánh phải cho Gyokeres bay người đánh đầu đưa bóng chệch cột đáng tiếc.

Thu gọn
17/09/2025 | 00:10

23'

Gyokeres có pha bứt tốc từ giữa sân tiến vào vòng cấm. Tuy nhiên, cú đá cuối cùng ở góc hẹp chưa thành công.

Thu gọn
16/09/2025 | 23:59

14'

Đội chủ nhà đang tấn công đầy quyết tâm. Berenguer vừa lao lên dứt điểm bị Gabriel chặn lại.

editorial_uefa_com fbl eur c1 athletic_bilbao arsenal.jpg
Bilbao nhập cuộc ấn tượng - Ảnh: Uefa
Thu gọn
16/09/2025 | 23:55

7'

Declan Rice sớm nhận thẻ vàng đầu tiên của trận đấu sau pha vào bóng thô bạo với đối phương.

Thu gọn
16/09/2025 | 23:53

5'

Những phút đầu diễn ra với sự thận trọng nhất định. Bilbao với lợi thế sân nhà đang chơi đôi công sòng phẳng.

Thu gọn
16/09/2025 | 23:39

23h45

Trận đấu bắt đầu.

G0 8h1nXsAAEH0 .jpg
Đội hình ra sân Arsenal - Ảnh: AFC
Thu gọn
16/09/2025 | 23:39

23h

G0 zTWfWQAA8uuw.jpg
G0 zSn9WQAIQFWd.jpg
Cầu thủ Arsenal khởi động trước trận - Ảnh: AFC
Thu gọn
16/09/2025 | 23:38

22h45

G0 llIGXAAAnHE7.jpeg
Đội hình ra sân Bilbao - Ảnh: AC
G0 knEXWEAAH7LM.jpg
Đội hình ra sân Arsenal - Ảnh: AFC
Thu gọn
16/09/2025 | 15:51

22h

G05X9D5WsAAxnUb.jpg
G05Wnn_XkAAF_YO.jpg
Cầu thủ Arsenal hành quân đến Tây Ban Nha - Ảnh: AFC
Thu gọn
16/09/2025 | 15:50

21h

Thông tin lực lượng

Athletic Bilbao: Nico Williams, Benat Prados, Unai Egiluz và Inigo Lekue chấn thương.

Arsenal: Martin Odegaard, Saliba, Norgaard, Bukayo Saka, Havertz và Gabriel Jesus vắng mặt vì chấn thương.

www_arsenal_com GettyImages 2229244323 (1) (1)_lw3l5tm6.jpg
Arsenal được đánh giá cao hơn đội chủ nhà - Ảnh: AFC
Thu gọn