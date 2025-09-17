Đội hình ra sân
Athletic Bilbao: Simon, Gorosabel, Vivian, Paredes, Boiro, Vesga, Jauregizar, Berenguer, Sancet, Navarro, Inaki Williams.
Arsenal: Raya, Timber, Mosquera, Gabriel, Calafiori, Zubimendi, Rice, Merino, Madueke, Eze, Gyokeres.
Bàn thắng: Martinelli 72', Trossard 87'
Kết thúc
87'
Bàn thắng (0-2, Trossard): Martinelli đi bóng đầy nỗ lực bên cánh trái rồi trả ngược vào trong cho Trossard. Tiền đạo người Bỉ tung cú đá cận chân hiểm hóc tung lưới Bilbao.
80'
Bilbao đang cố gắng dồn lên tìm bàn gỡ. Tuy nhiên, trận đấu bị vỡ vụn vì những tình huống va chạm.
72'
Bàn thắng (0-1, Martinelli): Vừa vào sân được ít giây, Martinelli phá bẫy việt vị băng xuống tốc độ rồi đánh bại Simon trong pha đối mặt, mở tỷ số trận đấu.
64'
HLV Arteta quyết địnhh rút Gyokeres ra và tung Trossard vào sân.
52'
Madueke bứt lên đầy nỗ lực bên cánh phải nhưng cú đá ở góc hẹp không thắng được Unai Simon.
47'
Cơ hội lại trao cho Gyokeres với cú đánh đầu ở cột xa không trúng khung thành.
Kết thúc hiệp 1
43'
Bilbao vừa tổ chức pha phản công sắc lẹm. Berenguer xâm nhập vòng cấm rồi dứt điểm chìm sạt cột dọc.
40'
Arsenal đang kiểm soát trận đấu nhưng số cơ hội thực sự tạo ra là không nhiều.
32'
Gyokeres vừa được các bác sĩ băng đầu, do pha tranh chấp trên không với đồng đội Gabriel.
27'
Timber tạt vào từ cánh phải cho Gyokeres bay người đánh đầu đưa bóng chệch cột đáng tiếc.
23'
Gyokeres có pha bứt tốc từ giữa sân tiến vào vòng cấm. Tuy nhiên, cú đá cuối cùng ở góc hẹp chưa thành công.
14'
Đội chủ nhà đang tấn công đầy quyết tâm. Berenguer vừa lao lên dứt điểm bị Gabriel chặn lại.
7'
Declan Rice sớm nhận thẻ vàng đầu tiên của trận đấu sau pha vào bóng thô bạo với đối phương.
5'
Những phút đầu diễn ra với sự thận trọng nhất định. Bilbao với lợi thế sân nhà đang chơi đôi công sòng phẳng.
23h45
Trận đấu bắt đầu.
23h
22h45
22h
21h
Thông tin lực lượng
Athletic Bilbao: Nico Williams, Benat Prados, Unai Egiluz và Inigo Lekue chấn thương.
Arsenal: Martin Odegaard, Saliba, Norgaard, Bukayo Saka, Havertz và Gabriel Jesus vắng mặt vì chấn thương.