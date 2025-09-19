1. Erling Haaland khẽ chạm mái tóc vàng óng vào đường chuyền tuyệt đỉnh mà Phil Foden sáng tạo ra sau khi khống chế bóng giữa Buongiorno và Juan Jesus.

Chân phải – chân trái, khống chế, chạm nhẹ, tâng bóng và dứt điểm qua tầm với của thủ môn Vanja Milinkovic-Savic. Tất cả chỉ trong một giây, ngay giữa tổ phòng ngự chằng chịt của Napoli.

Haaland mừng bàn thắng thứ 50 ở Champions League. Ảnh: MCFC

Một khoảnh khắc thăng hoa của sự chuẩn xác đưa Man City dẫn trước 1-0, đồng thời nâng thành tích của Haaland lên tầng mây: 50 bàn sau 49 trận tại Champions League.

Hiệu suất còn tốt hơn Cristiano (140 bàn/183 trận) và Messi (129 bàn/163 trận). Kỷ lục hiệu quả tuyệt đối của đấu trường châu lục – người đạt mốc 50 bàn nhanh nhất trước đó là Ruud van Nistelrooy, ở trận 62.

Một cơn lốc xoáy đưa Man City bước thêm một bậc trong quá trình hoàn thiện sau mùa giải trắng tay. Napoli là nạn nhân, nhất là sau khi phải chơi thiếu người từ phút 21.

2. “King Kevin”. Thông điệp trên tấm băng-rôn treo ở khán đài Etihad đi kèm bức họa De Bruyne đội vương miện, choàng lông chồn trắng, cầm quyền trượng – vị vua trong tim người hâm mộ.

Có lẽ là cầu thủ quan trọng nhất lịch sử Man City, tiền vệ người Bỉ trở lại đối diện khán giả sau nhiều tháng rời CLB nơi anh gắn bó suốt 10 năm.

Khán giả chờ anh bằng những tràng pháo tay khi anh bước ra từ đường hầm, khoác áo Napoli – CLB hùng mạnh nhất Serie A lúc này – với ánh mắt dè dặt, khuôn mặt bất động ngoài sắc đỏ ửng phai dần trên da.

Tình huống bước ngoặt của trận đấu. Ảnh: MCFC

Ngày khai màn Champions League trở thành cuộc tái ngộ cảm xúc. Nhưng rất ngắn ngủi. Chỉ kéo dài hơn 20 phút.

Tất cả khởi đầu khi Gigio Donnarumma phát bóng lên, trung vệ Sam Beukema cản phá trước khi Haaland có thể nhận được, bóng rơi vào chân Foden. Lập tức, tiền vệ người Anh chuyền cho tiền đạo Na Uy – người bật nhảy như lò xo lao vào khoảng trống.

Sự đồng điệu bùng nổ, như có thần giao cách cảm. Haaland cho thấy bản năng xé toang khoảng trống, buộc đội trưởng Di Lorenzo phạm lỗi ngay trước vòng cấm.

Hậu vệ trụ cột của Napoli – người thủ lĩnh mẫu mực, đồng đội tận tụy – bị truất quyền thi đấu sau khi trọng tài tham khảo VAR.

Antonio Conte lập tức phải can thiệp, rút De Bruyne và tung Mathias Olivera vào sân. Napoli lập tức co cụm với hai lớp phòng ngự kiên cố, để Rasmus Hojlund đơn độc cắm trên.

3. Nhà ĐKVĐ Serie A biến vòng cấm thành rừng rậm bất khả xâm phạm, bóng luôn bị dội ngược trở lại.

Rodri, Bernardo Silva và Tijani Reijnders – bộ 3 tiền vệ mà Pep Guardiola chọn để làm nền tảng cho phiên bản mới của Man City – phải miệt mài kiên nhẫn.

Napoli, với biểu tượng là Matteo Politano đầy lửa, không bỏ qua một tấc đất nào.

Haaland đạt phong độ cao trong thời gian gần đây. Ảnh: MCFC

Phải cần đến sự kết nối gần như siêu hình giữa Foden và Haaland thì Man City mới mở được tỷ số 1-0 – diễn ra ít giây sau khi Politano phải rời sân.

Để nhân đôi cách biệt, một cú bứt tốc phi thường là điều kiện cần. Jeremy Doku chính là tác giả.

Sau khi nhận bóng từ đồng đội, cầu thủ người Bỉ xoay người giữa vòng vây Stanislav Lobotka và Beukema, giả vờ ngoặt trái, rồi đổi hướng tức thì, kéo bóng dính sát chân, đối mặt thủ môn và tung cú xâu kim ngoạn mục. Một cú nổ chỉ nằm trong khả năng của số ít ngôi sao thế giới: 2-0.

Sau derby Manchester là Napoli, Man City đang dần tìm thấy phiên bản hay nhất như mùa 2022/23, nơi Rodri có độ chính xác cao, Foden đầy tinh tế và Haaland hiệu quả.

Cuối tuần này là Arsenal tại Emirates (22h30 ngày 21/9), Pep Guardiola chờ đợi Haaland lại “nổ súng” khi Man City phải thắng để đua tranh danh hiệu Premier League.