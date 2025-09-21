22h30 ngày 21/9, sân Emirates:

Nhìn lại các mùa giải đã qua, Arsenal thường hụt hơi ở giai đoạn cuối, hoặc có quá nhiều cầu thủ chấn thương khiến phong độ suy giảm. Nhưng tình hình đã thay đổi khá tích cực mùa này.

Bất chấp việc Saka, Saliba, Havertz hay Odegaard không thể ra sân, Pháo thủ vẫn có được những quân bài thay thế chất lượng để hướng đến chiến thắng.

Arsenal vừa thắng Bilbao ở Champions League - Ảnh: Uefa

Tiêu biểu nhất là chuyến làm khách Bilbao tại Champions League giữa tuần, lúc hàng công bế tắc, hai siêu dự bị Martinelli và Trossard vừa vào sân lập tức tỏa sáng với những bàn thắng đẳng cấp.

Có dàn binh lực hùng hậu nhờ chiến dịch chuyển nhượng hè lớn chưa từng có, Arsenal giờ tự tin hơn nhiều trong cuộc đua marathon đường trường, cụ thể là Premier League.

Qua 4 vòng đấu, Pháo thủ thắng 3 trận và chỉ chịu khuất phục duy nhất trước ĐKVĐ Liverpool. Sự tiến bộ thấy rõ khi đoàn quân Mikel Arteta áp đảo Leeds (5-0) hay Nottingham Forest (3-0) trên sân nhà.

Tiếp Man City hôm nay, các cầu thủ Arsenal cực kỳ tự tin bởi họ không thua đối thủ trong 5 cuộc đối đầu gần nhất trên mọi đấu trường.

Dù khởi đầu chậm chạp, nhưng cỗ máy Man "xanh" dần đi đúng quỹ đạo, với hai chiến thắng quan trọng xốc lại tinh thần trước MU và Napoli.

Ghi 6 bàn trong 5 trận chính thức kể từ đầu mùa, Erling Haaland dường như đang trở lại phong độ đỉnh cao, không thể ngăn cản.

Mikel Arteta sẽ đấu trí với Pep Guardiola - Ảnh: Opta

Pep Guardiola đang cố gắng giúp Man City chơi đơn giản và hiệu quả hơn. Donnarumma chắc chắn trong khung thành, còn Haaland tìm cách khai thác khoảng trống để xé lưới đối phương.

Đến Emirates, thầy trò Pep Guardiola muốn có 3 điểm. Tuy nhiên, chạm trán Arsenal đang chơi ấn tượng, sẽ không dễ để đội khách có điểm.

Tỷ lệ châu Á: Arsenal chấp hòa (0: 1/2) - TX: 2 3/4

Dự đoán: Arsenal thắng 2-1

Thông tin lực lượng

Arsenal: Bukayo Saka, Odegaard, Gabriel Jesus và Kai Havertz chấn thương.

Man City: Rayan Cherki, Omar Marmoush và Ait-Nouri vắng mặt vì chấn thương

Đội hình dự kiến

Arsenal: Raya; Timber, Saliba, Gabriel, Calafiori; Merino, Zubimendi, Rice; Madueke, Gyokeres, Martinelli.

Man City: Donnarumma; Khusanov, Dias, Gvardiol, O'Reilly; Rodri, Silva, Reijnders; Foden, Haaland, Doku.