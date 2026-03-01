HCWAV71X0AAyJov.jpg
Timber ăn mừng bàn quyết định cho Arsenal - Ảnh: Premier League

Đội hình ra sân

Arsenal: Raya; Timber, Saliba, Gabriel, Hincapie; Zubimendi, Rice; Saka, Eze, Trossard; Gyokeres.

Chelsea: Sanchez; James, Sarr, Chalobah, Hato; Caicedo, Santos; Palmer, Fernandez, Neto; Pedro.

Bàn thắng: Saliba 21', Timber 66' - Hincapie 45'+2 (phản lưới).

Thẻ đỏ: Pedro Neto 70'

Kết quả
Vòng 28
28/02/2026 03:00:00 Wolves 2 - 0 Aston Villa
28/02/2026 19:30:00 Bournemouth 1 - 1 Sunderland
28/02/2026 22:00:00 Newcastle 2 - 3 Everton
28/02/2026 22:00:00 Burnley 3 - 4 Brentford
28/02/2026 22:00:00 Liverpool 5 - 2 West Ham
01/03/2026 00:30:00 Leeds 0 - 1 Manchester City
01/03/2026 21:00:00 Manchester United 2 - 1 Crystal Palace
01/03/2026 21:00:00 Fulham 2 - 1 Tottenham
01/03/2026 21:00:00 Brighton 2 - 1 Nottingham Forest
01/03/2026 23:30:00 Arsenal 2 - 1 Chelsea
02/03/2026 | 01:38

Kết thúc

Arsenal giành 3 điểm nhọc nhằn để giữ vững ngôi đầu - Ảnh: P.L
02/03/2026 | 01:37

90'+5

Liam Delap vừa đưa được bóng vào lưới Arsenal nhưng trọng tài biên đã phất cờ báo Joao Pedro việt vị trước đó.

02/03/2026 | 01:17

86'

Caicedo có thời cơ kết thúc chân trái ngoài vòng cấm nhưng bóng bay vọt xà.

02/03/2026 | 01:15

78'

Với lợi thế hơn người, các cầu thủ Arsenal liên tục pressing tầm cao, không cho Chelsea có cơ hội và thời gian cầm bóng.

02/03/2026 | 01:04

70'

Thẻ đỏ (Pedro Neto): Tiền đạo người Bồ Đào Nha phạm lỗi nguy hiểm với Martinelli nhận thẻ vàng thứ 2, đồng nghĩa thẻ đỏ rời sân. 

Chelsea chỉ còn chơi với 10 người trong hơn 20 phút cuối trận.

resources_premierleague_pulselive_com 2264235959.jpg
Neto bị truất quyền thi đấu - Ảnh: P.L
02/03/2026 | 01:03

66'

Bàn thắng (2-1, Jurrien Timber): Vẫn từ một quả phạt góc của đội chủ nhà, bóng được rót vào khu cấm địa lộn xộn và Timber đánh đầu cận thành nâng tỷ số lên 2-1.

resources_premierleague_pulselive_com 2264235959 (2).jpg
Timber đánh đầu ghi bàn thứ 2 - Ảnh: P.L
resources_premierleague_pulselive_com 2264235959 (1).jpg
02/03/2026 | 01:03

57'

James tạt vào từ cánh phải cho Joao Pedro đánh đầu cực kỳ nguy hiểm.

02/03/2026 | 00:44

52'

Sau giờ giải lao, thủ thành David Raya liên tục hoạt động ở hai đầu khung gỗ để ngăn cản các cứ dứt điểm của đối phương.

02/03/2026 | 00:27

Kết thúc hiệp 1

HCV3GUjWQAEvk0s.jpg
45 phút đầu khép lại với tỷ số hòa 1-1 - Ảnh: AFC
02/03/2026 | 00:19

45'+2

Bàn thắng (1-1, Hincapie phản lưới): Từ quả phạt góc bên cánh trái của Reece James, Hincapie bật cao bóng khẽ chạm đầu bay xoáy vào lưới nhà, biếu cho Chelsea bàn gỡ hòa.

resources_premierleague_pulselive_com 2264229860.jpg
resources_premierleague_pulselive_com 2264229860 (1).jpg
Arsenal nhận bàn thua cuối hiệp một - Ảnh: P.L
02/03/2026 | 00:06

34'

Cole Palmer có dấu hiệu bị đau nhưng sau khi được các bác sỹ chăm sóc, tiền vệ người Anh có thể tiếp tục thi đấu.

02/03/2026 | 00:03

30'

Sau bàn thua, Arsenal đá từ tốn hơn. Zubimendi vừa có pha chuyền về bất cẩn khiến thủ thành David Raya phải phá hết đường biên ngang.

01/03/2026 | 23:56

21'

Bàn thắng (1-0, Saliba): Từ tình huống dàn xếp phạt góc sở trường, Gabriel bật rất cao đánh đầu để Saliba đánh đầu nối cận thành, bóng khẽ bật người Sarr đi vào lưới Chelsea.

resources_premierleague_pulselive_com 2264226957 (1).jpg
resources_premierleague_pulselive_com 2264226957.jpg
Saliba ăn mừng bàn mở tỷ số - Ảnh: P.L
01/03/2026 | 23:45

15'

Nhận thấy Robert Sanchez rời xa khung thành, Eze tung cú đá từ khoảng cách hơn 40m chưa thành công.

01/03/2026 | 23:40

10'

Từ quả đá phạt bên cánh trái, trung vệ Chelsea - Sarr có cơ hội đá nối cận thành nhưng lại sút không trúng tâm bóng.

01/03/2026 | 23:36

4'

Robert Sanchez khiến fan Chelsea thót tim với pha xử lý lỗi bên phần sân nhà. May cho đội khách là thủ môn người Tây Ban Nha đã tự sửa sai.

resources_premierleague_pulselive_com 2263717952.jpg
Phá xử lý lóng ngóng của Sanchez - Ảnh: Premier League
01/03/2026 | 23:22

23h30

Trận đấu bắt đầu.

01/03/2026 | 22:42

22h30

HCVaDlvWcAAN3tg.jpg
Đội hình ra sân Arsenal - Ảnh: AFC
HCVa27uXYAAq56M.jpg
Đội hình ra sân Chelsea - Ảnh: CFC
01/03/2026 | 09:57

23h30

HCQR7PWWwAAdU_5.jpg
HCQR6RmWQAARG_s.jpg
Cầu thủ Arsenal tập luyện trước trận - Ảnh: AFC
01/03/2026 | 09:56

21h

Thông tin lực lượng

Arsenal: Bukayo Saka, Ben White và Kai Havertz vắng mặt vì chấn thương.

Chelsea: Marc Cucurella, Estevao Willian, Essugo, Bynoe-Gittens, Levi Colwill và Filip Jorgensen chấn thương.

skysports arsenal chelsea now tv_6845068.jpg
Arsenal được đánh giá cao hơn - Ảnh: Sky Sports
