Semenyo ăn mừng bàn duy nhất của trận đấu - Ảnh: MCFC

Đội hình ra sân

Leeds: Darlow; Justin, Rodon, Struijk; Bogle, Ampadu, Gruev, Gudmundsson; Stach, Aaronson; Calvert-Lewin.

Man City: Donnarumma, Nunes, Dias, Guéhi, Ait-Nouri, Rodri, Bernardo, O’Reilly, Semenyo, Cherki, Marmoush.

Bàn thắng: Semenyo 45'+2

Kết quả
Vòng 28
28/02/2026 03:00:00 Wolves 2 - 0 Aston Villa
28/02/2026 19:30:00 Bournemouth 1 - 1 Sunderland
28/02/2026 22:00:00 Burnley 3 - 4 Brentford
28/02/2026 22:00:00 Liverpool 5 - 2 West Ham
28/02/2026 22:00:00 Newcastle 2 - 3 Everton
01/03/2026 00:30:00 Leeds 0 - 1 Manchester City
01/03/2026 | 02:42

Kết thúc

Man City thắng nhọc nhằn - Ảnh: P.L
01/03/2026 | 02:17

88'

Từ quả phạt góc bên cánh phải, trung vệ Bijol bật cao đánh đầu đưa bóng bay sạt cột.

01/03/2026 | 02:15

83'

Thời gian càng trôi về cuối, Leeds cố gắng dồn đội hình lên tấn công tìm bàn gỡ.

01/03/2026 | 02:02

72'

Sau tình huống phạt góc, Guehi bật cao đánh đầu nối nhưng thủ môn Darlow đã có pha bay người cứu thua xuất thần.

01/03/2026 | 01:57

67'

Marmoush kém hiệu quả bị rút ra sân, nhường chỗ cho Savinho.

01/03/2026 | 01:51

61'

Sau cú dứt điểm của Ruben Dias, Marmoush lao vào đá bồi nhưng bóng không đi vào khung thành.

Calvert-Lewin chưa có duyên ghi bàn - Ảnh: P.L
01/03/2026 | 01:45

47'

Calvert-Lewin đón lõng phía sau rồi quăng chân trái dứt điểm ở góc hẹp nhưng bị hậu vệ đội khách truy cản.

01/03/2026 | 01:36

Kết thúc hiệp 1

45 phút đầu khép lại với tỷ số 1-0 nghiêng về Man City - Ảnh: MCFC
01/03/2026 | 01:19

45'+2

Bàn thắng (0-1, Semenyo): Ait-Nouri thoát xuống biên trái rồi căng ngang dọn cỗ cho Semenyo đệm cận thành mở tỷ số cho Man City.

Semenyo khai thông bế tắc trận đấu - Ảnh: P.L
01/03/2026 | 01:10

40'

Nunes tạt đẹp vào từ cánh phải cho O'Reilly bật cao đánh đầu đúng vào vị trí thủ môn Darlow.

01/03/2026 | 01:08

37'

Quãng thời gian cuối hiệp một, Man City tràn lên đá nửa sân nhưng số cơ hội rõ ràng tạo ra hiếm hoi.

Man City cố gắng tìm bàn thắng - Ảnh: P.L
01/03/2026 | 01:01

30'

Vắng Haaland, hàng công Man City thiếu hẳn độ sắc sảo thường thấy. Marmoush di chuyển rộng nhưng chưa có pha bóng nào nổi bật.

01/03/2026 | 00:50

21'

Bogle cướp được bóng bên cánh phải rồi căng ngang cho Aaronson đệm cận thành đưa bóng bay sạt cột gang tấc.

01/03/2026 | 00:47

17'

Calvert-Lewin phá bẫy việt vị băng xuống xử lý xoay lưng nhưng cú đá cuối cùng lại đưa bóng bay sạt cột dọc.

Calvert-Lewin chưa có duyên ghi bàn - Ảnh: P.L
01/03/2026 | 00:40

9'

Sau ít phút vùng lên lúc đầu, Leeds dần nhường sân cho Man City để lui về dàn thế trận phòng ngự phản công.

Những phút đầu diễn ra hấp dẫn - Ảnh: Premier League
01/03/2026 | 00:33

3'

Aaronson thoát đi bên cánh phải rồi tạt vào trong cho Calvert-Lewin đá nối ngay sạt cột cực kỳ đáng tiếc.

01/03/2026 | 00:32

0h30

Trận đấu bắt đầu.

28/02/2026 | 23:53

23h30

Đội hình ra sân Leeds
28/02/2026 | 11:15

22h30

Dàn sao Man City chuẩn bị cho trận đấu - Ảnh: MCFC
28/02/2026 | 11:14

22h

Thông tin lực lượng

Leeds: Noah Okafor là trường hợp chấn thương duy nhất.

Man City: Josko Gvardiol , Kovacic, Jeremy Doku vắng mặt vì chấn thương.

Man City muốn duy trì mạch trận thắng ấn tượng 
