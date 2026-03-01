23h30 ngày 1/3, sân Emirates:

Đương đầu Tottenham đang sa sút không phanh, Eze cùng Gyokeres thay nhau nã 4 "trái bom" khiến kình địch thành London thảm bại ngay trên sân nhà.

Một số CĐV đã lo ngại khi Declan Rice mắc sai lầm ở hiệp một dẫn đến bàn thua, nhưng thay vì co cụm phòng ngự như cuộc đấu Wolves, Arsenal dốc toàn lực để xé tan hàng thủ Spurs.

Derby London hứa hẹn hấp dẫn - Ảnh: Sky Sports

Việc đó giúp The Gunners khôi phục lại khoảng cách 5 điểm trên BXH trước vòng 28. Dù con số vừa bị rút lại còn 2 điểm do Man City đánh bại Leeds, nhưng đoàn quân HLV Mikel Arteta vẫn chiếm thế thượng phong trong cuộc đua đến ngôi vương.

Thực tế, kể từ sau thất bại bất ngờ trước MU hồi đầu năm, Arsenal dần xây dựng lại pháo đài Emirates - thắng 4 trận liên tiếp ở sào huyệt của mình và giữ sạch lưới 3 lần gần nhất.

Xét về phong độ hiện tại ở Premier League, Chelsea mới là đội nhỉnh hơn nhưng một vài vấn đề bắt đầu xuất hiện trong dự án của nhà cầm quân trẻ Rosenior.

Sau khi bị Leeds níu chân 2-2, đoàn quân áo xanh lại phải trải qua cảm giác tồi tệ cuối tuần trước, khi họ đánh rơi chiến thắng trước đối thủ đang vật lộn ở cuộc chiến trụ hạng Burnley.

Bàn gỡ phút chót của Zian Flemming giúp Burnley kiếm được 1 điểm quý giá tại Stamford Bridge, đẩy Chelsea xuống vị trí thứ 6, trong bối cảnh hai đối thủ cạnh tranh vé Champions League là MU và Liverpool bứt phá mạnh mẽ.

Kết quả hòa tức tưởi tuần trước đồng đồng nghĩa Chelsea vẫn bất bại ở Ngoại hạng Anh kể từ ngày Rosenior lên nắm quyền. Thế nhưng, sự bất ổn, đặc biệt khâu phòng ngự và phong độ của Cole Palmer đáng báo động.

Phải hành quân đến Emirates đối đầu Arsenal hừng hực khí thế, số phận Chelsea lành ít dữ nhiều.

Tỷ lệ châu Á: Arsenal chấp 1 hòa (0: 1) - TX: 2 3/4

Dự đoán: Arsenal thắng 2-1

Thông tin lực lượng

Arsenal: Bukayo Saka, Ben White và Kai Havertz vắng mặt vì chấn thương.

Chelsea: Marc Cucurella, Estevao Willian, Essugo, Bynoe-Gittens, Levi Colwill và Filip Jorgensen chấn thương.

Đội hình dự kiến

Arsenal: Raya; Timber, Saliba, Gabriel, Hincapie; Zubimendi, Rice; Saka, Eze, Trossard; Gyokeres.

Chelsea: Sanchez; James, Adarabioyo, Chalobah, Gusto; Caicedo, Santos; Palmer, Fernandez, Neto; Pedro.