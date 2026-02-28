Hôm thứ Sáu vừa qua đã diễn ra lễ bốc thăm vòng 1/8 Champions League với những cặp đấu đỉnh cao, đồng thời xác định nhánh đấu mà các đội phải vượt qua để tiến đến trận chung kết tại Budapest.

Những cuộc đối đầu như Real Madrid – Man City, Newcastle – Barcelona hay PSG – Chelsea là các cặp đấu đáng chú ý nhất.

Arsenal được siêu máy tính dự đoán vô địch Champions League. Ảnh: @Arsenal

Như thường lệ vào thời điểm này của mùa giải, siêu máy tính của Opta đã đưa ra dự đoán và có một ứng viên sáng giá vượt trội trong cuộc đua vô địch, với xác suất gần gấp đôi so với các đối thủ còn lại.

Đó là Arsenal của HLV Mikel Arteta, đội đang dẫn đầu Premier League, và đứng nhất giai đoạn vòng bảng Champions League.

“Pháo thủ” – đội duy nhất toàn thắng vòng bảng, sở hữu hàng công hiệu quả nhất (23 bàn), hàng thủ chắc chắn nhất (4 lần thủng lưới), có 27,40% cơ hội nâng cao chiếc cúp danh giá.

Đứng thứ hai theo dự đoán của công nghệ là Bayern Munich với 14,28% khả năng đăng quang.

Theo sát phía sau là hai đại diện nước Anh khác: Liverpool (12,83%) và Man City (10,79%).

Đại diện bóng đá Tây Ban Nha có thứ hạng cao nhất là Barca. Đội của Hansi Flick xếp thứ 5 về khả năng vô địch với 7,72%, trong khi đối thủ của họ ở vòng 1/8 là Newcastle đứng thứ 7 với 4,66%.

Trong khi đó, Real Madrid và Atletico Madrid bị đánh giá thấp hơn. Đội bóng Hoàng gia chỉ có 2,78% cơ hội, còn Atleti là 2%, cao hơn Tottenham (1,22%) và Sporting Lisbon (2,73%).

Đáng chú ý, PSG – nhà đương kim vô địch – chỉ có 4,64% khả năng bảo vệ danh hiệu. Đội bị đánh giá thấp nhất là Galatasaray với vỏn vẹn 0,17%.

Theo dự đoán này, Arsenal là đội có cơ hội lớn nhất giành chức vô địch Champions League, dù trong lịch sử họ chưa từng đăng quang tại giải đấu.

Mọi dự báo đều xem đại diện London là đối thủ đáng gờm nhất. Tuy nhiên, bóng đá luôn chứa đựng bất ngờ và không ít lần thực tế đã đi ngược lại các con số thống kê.

Tỷ lệ vô địch Champions League 2025/26 theo dự đoán của Opta: