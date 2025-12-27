Đội hình ra sân
Arsenal (4-3-3): Raya; Saliba, Hincapie, Lewis-Skelly; Zubimendi, Rice, Merino, Odegaard; Saka, Gyokeres, Trossard.
Brighton (4-2-3-1): Verbruggen; Dunk, Coppola, Van Hecke, Kadioglu; Ayari, Hinshelwood; Gruda, Gomez, De Cuyper; Rutter.
Bàn thắng: Odegaard 14', Rutter 52' (phản lưới) - Gomez 64'
|Kết quả
|Vòng 18
|27/12/2025 03:00:00
|Manchester United 1 - 0 Newcastle
|27/12/2025 19:30:00
|Nottingham Forest 1 - 2 Manchester City
|27/12/2025 22:00:00
|West Ham 0 - 1 Fulham
|27/12/2025 22:00:00
|Arsenal 2 - 1 Brighton
|27/12/2025 22:00:00
|Brentford 4 - 1 Bournemouth
|27/12/2025 22:00:00
|Burnley 0 - 0 Everton
|27/12/2025 22:00:00
|Liverpool 2 - 1 Wolves
Kết thúc
90'
Hiệp hai có 5 phút bù giờ.
85'
Saka căng ngang dọn cỗ cho Martinelli đệm cận thành vọt xà, bỏ lỡ cơ hội ăn bàn mười mươi.
76'
Sau cú giật gót tinh tế của đồng đội, Minteh cứa lòng chân trái điệu nghệ nhưng David Raya bay người cứu thua xuất thần.
73'
Tinh thần dâng cao, Brighton đẩy đội hình lên tấn công mạnh mẽ hòng tìm bàn gỡ 2-2.
64'
Bàn thắng (2-1, Diego Gomez): Ayari tung cú sút chéo góc, bóng dội cột bật ra. Diego Gomez xuất hiện đúng lúc đá bồi tung lưới Arsenal.
60'
Gyokeres lao xuống dũng mãnh rồi sút căng ở góc hẹp chưa khuất phục được thủ thành Verbruggen.
52'
Bàn thắng (2-0, Rutter phản lưới): Từ quả phạt góc bên cánh trái của Declan Rice, Rutter đánh đầu ngược đưa bóng về lưới nhà khiến các đồng đội Brighton sững sờ.
Kết thúc hiệp 1
44'
Ở tình huống lộn xộn trước khung thành Brighton, Zubimendi đánh gót điệu nghệ buộc Verbruggen phải bay người cứu thua.
39'
Brighton kiểm soát bóng nhiều hơn nhưng các đợt triển khai tấn công của họ lại thiếu độ sắc sảo.
35'
Arsenal tấn công theo tuyến nghiêng. Declan Rice lao lên bên cánh trái dứt điểm ngay, bóng đi vọt xà.
20'
Sau khi có bàn dẫn trước, Arsenal thi đấu tương đối thong dong, chờ đối thủ mắc thêm sai lầm để tung đòn kết liễu.
14'
Bàn thắng (1-0, Martin Odegaard): Sau tình huống gây áp lực tầm cao hiệu quả của Arsenal, Saka mồi bóng ra ngoài tuyến hai để đội trưởng Odegaard quăng chân trái hiểm hóc mở tỷ số cho Pháo thủ.
11'
Các cầu thủ Brighton đang cố gắng cầm bóng và phối hợp ở đoạn ngắn, buộc đối thủ phải chạy theo mình.
4'
Bukayo Saka đột phá ở góc hẹp rồi kết thúc chân trái không thắng được thủ môn Verbruggen.
2'
Lewis Dunk mắc sai lầm khâu chọn vị trí. Tuy nhiên, Gyokeres không thể tận dụng được cơ hội với cú sút quá "hiền".
22h
Trận đấu bắt đầu.
21h
20h30
20h
Thông tin lực lượng
Arsenal: Ben White, Max Dowman, Cristhian Mosquera, Gabriel và Kai Havertz chấn thương.
Brighton: Carlos Baleba dự AFCON. Adam Webster và Solly March chấn thương.