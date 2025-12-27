G9L3H6tXMAAaWp3.jpg
Odegaard ăn mừng bàn mở tỷ số - Ảnh: BR Football

Đội hình ra sân

Arsenal (4-3-3): Raya; Saliba, Hincapie, Lewis-Skelly; Zubimendi, Rice, Merino, Odegaard; Saka, Gyokeres, Trossard.

Brighton (4-2-3-1): Verbruggen; Dunk, Coppola, Van Hecke, Kadioglu; Ayari, Hinshelwood; Gruda, Gomez, De Cuyper; Rutter.

Bàn thắng: Odegaard 14', Rutter 52' (phản lưới) - Gomez 64'

Kết quả
Vòng 18
27/12/2025 03:00:00 Manchester United 1 - 0 Newcastle
27/12/2025 19:30:00 Nottingham Forest 1 - 2 Manchester City
27/12/2025 22:00:00 West Ham 0 - 1 Fulham
27/12/2025 22:00:00 Arsenal 2 - 1 Brighton
27/12/2025 22:00:00 Brentford 4 - 1 Bournemouth
27/12/2025 22:00:00 Burnley 0 - 0 Everton
27/12/2025 22:00:00 Liverpool 2 - 1 Wolves
28/12/2025 | 00:05

Kết thúc

G9MKzrZW4AA__yt.jpg
Chiến thắng xứng đáng của Arsenal - Ảnh: P.L
27/12/2025 | 23:49

90'

Hiệp hai có 5 phút bù giờ.

27/12/2025 | 23:43

85'

Saka căng ngang dọn cỗ cho Martinelli đệm cận thành vọt xà, bỏ lỡ cơ hội ăn bàn mười mươi.

27/12/2025 | 23:35

76'

Sau cú giật gót tinh tế của đồng đội, Minteh cứa lòng chân trái điệu nghệ nhưng David Raya bay người cứu thua xuất thần.

G9MH3AAXoAEh7kI.jpg
David Raya cứu cho Arsenal bàn thua trông thấy - Ảnh chụp màn hình
27/12/2025 | 23:34

73'

Tinh thần dâng cao, Brighton đẩy đội hình lên tấn công mạnh mẽ hòng tìm bàn gỡ 2-2.

27/12/2025 | 23:26

64'

Bàn thắng (2-1, Diego Gomez): Ayari tung cú sút chéo góc, bóng dội cột bật ra. Diego Gomez xuất hiện đúng lúc đá bồi tung lưới Arsenal.

resources_premierleague_pulselive_com 2253710675.jpg
Gomez thắp lên hy vọng cho đội khách - Ảnh: P.L
27/12/2025 | 23:19

60'

Gyokeres lao xuống dũng mãnh rồi sút căng ở góc hẹp chưa khuất phục được thủ thành Verbruggen.

27/12/2025 | 23:11

52'

Bàn thắng (2-0, Rutter phản lưới): Từ quả phạt góc bên cánh trái của Declan Rice, Rutter đánh đầu ngược đưa bóng về lưới nhà khiến các đồng đội Brighton sững sờ. 

resources_premierleague_pulselive_com 2253708847 (1).jpg
Rutter đánh đầu đốt lưới nhà - Ảnh: P.L
27/12/2025 | 22:48

Kết thúc hiệp 1

G9L73ssWcAE loY.jpg
45 phút đầu khép lại với tỷ số 1-0 nghiêng về Arsenal - Ảnh: AFC
27/12/2025 | 22:47

44'

Ở tình huống lộn xộn trước khung thành Brighton, Zubimendi đánh gót điệu nghệ buộc Verbruggen phải bay người cứu thua.

27/12/2025 | 22:39

39'

Brighton kiểm soát bóng nhiều hơn nhưng các đợt triển khai tấn công của họ lại thiếu độ sắc sảo.

27/12/2025 | 22:35

35'

Arsenal tấn công theo tuyến nghiêng. Declan Rice lao lên bên cánh trái dứt điểm ngay, bóng đi vọt xà.

27/12/2025 | 22:25

20'

Sau khi có bàn dẫn trước, Arsenal thi đấu tương đối thong dong, chờ đối thủ mắc thêm sai lầm để tung đòn kết liễu.

27/12/2025 | 22:16

14'

Bàn thắng (1-0, Martin Odegaard): Sau tình huống gây áp lực tầm cao hiệu quả của Arsenal, Saka mồi bóng ra ngoài tuyến hai để đội trưởng Odegaard quăng chân trái hiểm hóc mở tỷ số cho Pháo thủ.

G9L2KrCXgAArRor.jpg
G9L2Jr2XYAA2Fwk1.jpg
Odegaard ghi bàn đẹp mắt - Ảnh: AFC
27/12/2025 | 22:10

11'

Các cầu thủ Brighton đang cố gắng cầm bóng và phối hợp ở đoạn ngắn, buộc đối thủ phải chạy theo mình.

27/12/2025 | 22:09

4'

Bukayo Saka đột phá ở góc hẹp rồi kết thúc chân trái không thắng được thủ môn Verbruggen.

27/12/2025 | 22:02

2'

Lewis Dunk mắc sai lầm khâu chọn vị trí. Tuy nhiên, Gyokeres không thể tận dụng được cơ hội với cú sút quá "hiền".

27/12/2025 | 22:02

22h

Trận đấu bắt đầu.

27/12/2025 | 21:31

21h

G9Lf9X8WsAAsjJd.jpg
Đội hình ra sân Arsenal - Ảnh: AFC
G9LgQdZWoAArOpY.jpg
Đội hình ra sân Brighton - Ảnh: BHA
27/12/2025 | 12:20

20h30

G9G0bA2XoAMxCBs.jpg
G9G0ZzlWMAAqnTQ.jpg
Cầu thủ Arsenal trên sân tập - Ảnh: AFC
27/12/2025 | 12:20

20h

Thông tin lực lượng

Arsenal: Ben White, Max Dowman, Cristhian Mosquera, Gabriel và Kai Havertz chấn thương.

Brighton: Carlos Baleba dự AFCON. Adam Webster và Solly March chấn thương.

04556300 b190 4b34 b30d 76f1d8b97b1d_hero block 34 en.jpg
Trận đấu hứa hẹn nhiều bàn thắng - Ảnh: Tod
