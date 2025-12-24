|
Kết quả bóng đá hôm nay
|
NGÀY GIỜ
|
TRẬN ĐẤU
|
TRỰC TIẾP
|
CÚP LIÊN ĐOÀN ANH 2025/26 – TỨ KẾT
|
24/12
03:00
|
Arsenal 1-1 Crystal Palace (pen 8-7)
|
VĐQG BỒ ĐÀO NHA 2025/26 – VÒNG 15
|
24/12
03:45
|
Guimaraes 1-3 Sporting Lisbon
|
CÚP QG THỔ NHĨ KỲ 2025/26 – VÒNG BẢNG
|
23/12
21:30
|
Konyaspor 1-0 Antalyaspor
|
24/12
00:30
|
Fenerbahce 1-2 Besiktas
|
VĐQG AUSTRALIA 2025/26 – VÒNG 8
|
23/12
15:15
|
Melbourne City 1-1 Macarthur
|
AFC CHAMPIONS LEAGUE 2025/26 – VÒNG PHÂN HẠNG
|
23/12
23:00
|
Al Sadd 4-2 Shabab Al Ahli
|
24/12
01:15
|
Al Ittihad 1-0 Nasaf Qarshi
|
AFCON CUP 2025 – VÒNG BẢNG
|
23/12
19:30
|
CHDC Congo 1-0 Benin
|
23/12
22:00
|
Senegal 3-0 Botswana
|
24/12
00:30
|
Nigeria 2-1 Tanzania
|
24/12
03:00
|
Tunisia 3-1 Uganda
Xem SEA Games 33, sát cánh cùng Đoàn Thể thao Việt Nam, trọn vẹn nhất trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn