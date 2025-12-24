Kết quả bóng đá hôm nay NGÀY GIỜ TRẬN ĐẤU TRỰC TIẾP CÚP LIÊN ĐOÀN ANH 2025/26 – TỨ KẾT 24/12 03:00 Arsenal 1-1 Crystal Palace (pen 8-7) VĐQG BỒ ĐÀO NHA 2025/26 – VÒNG 15 24/12 03:45 Guimaraes 1-3 Sporting Lisbon CÚP QG THỔ NHĨ KỲ 2025/26 – VÒNG BẢNG 23/12 21:30 Konyaspor 1-0 Antalyaspor 24/12 00:30 Fenerbahce 1-2 Besiktas VĐQG AUSTRALIA 2025/26 – VÒNG 8 23/12 15:15 Melbourne City 1-1 Macarthur AFC CHAMPIONS LEAGUE 2025/26 – VÒNG PHÂN HẠNG 23/12 23:00 Al Sadd 4-2 Shabab Al Ahli 24/12 01:15 Al Ittihad 1-0 Nasaf Qarshi AFCON CUP 2025 – VÒNG BẢNG 23/12 19:30 CHDC Congo 1-0 Benin 23/12 22:00 Senegal 3-0 Botswana 24/12 00:30 Nigeria 2-1 Tanzania 24/12 03:00 Tunisia 3-1 Uganda

