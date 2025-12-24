Kết quả bóng đá hôm nay 

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

TRỰC TIẾP

CÚP LIÊN ĐOÀN ANH 2025/26 – TỨ KẾT

24/12

03:00

Arsenal 1-1 Crystal Palace (pen 8-7)

VĐQG BỒ ĐÀO NHA 2025/26 – VÒNG 15

24/12

03:45

Guimaraes 1-3 Sporting Lisbon

CÚP QG THỔ NHĨ KỲ 2025/26 – VÒNG BẢNG

23/12

21:30

Konyaspor 1-0 Antalyaspor

24/12

00:30

Fenerbahce 1-2 Besiktas

VĐQG AUSTRALIA 2025/26 – VÒNG 8

23/12

15:15

Melbourne City 1-1 Macarthur

AFC CHAMPIONS LEAGUE 2025/26 – VÒNG PHÂN HẠNG

23/12

23:00

Al Sadd 4-2 Shabab Al Ahli

24/12

01:15

Al Ittihad 1-0 Nasaf Qarshi

AFCON CUP 2025 – VÒNG BẢNG

23/12

19:30

CHDC Congo 1-0 Benin

23/12

22:00

Senegal 3-0 Botswana

24/12

00:30

Nigeria 2-1 Tanzania

24/12

03:00

Tunisia 3-1 Uganda

