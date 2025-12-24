Kết quả bóng đá hôm nay 24/12/2025 - Cập nhật kết quả các trận đấu bóng đá trong nước và quốc tế diễn ra đêm qua và rạng sáng nay.
Sau khi FIFA phạt nặng, Malaysia đứng trước nguy cơ bị AFC xử thua tuyển Việt Nam 0-3, cũng như loại khỏi dự án Nations League.
MU sẽ không có sự phục vụ của Bruno Fernandes trong 6 trận sắp tới, bao gồm cả derby Manchester diễn ra vào ngày 17/1.
Các cầu thủ U23 Việt Nam trở lại tập luyện, sẵn sàng cho VCK U23 châu Á 2026 với quyết tâm đi sâu tại giải.
Khuất Văn Khang thừa nhận U23 Việt Nam rơi vào bảng đấu rất khó, song khẳng định toàn đội sẽ nỗ lực tối đa để hướng tới mục tiêu tiến sâu tại VCK U23 châu Á 2026.