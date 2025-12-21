MU muốn có Kenan Yildiz

“Nhà hát của những giấc mơ” đang chuẩn bị cho một trong những thương vụ chuyển nhượng tham vọng nhất thập kỷ, với mục tiêu hàng đầu Kenan Yildiz.

MU sẵn sàng chi đậm cho Yildiz. Ảnh: JFC

Các quan chức MU theo dõi Yildiz từ lâu và đây là thời điểm thích hợp để kéo ngôi sao người Thổ Nhĩ Kỳ sang Premier League.

Yildiz bày tỏ ý định chuyển đến bóng đá Anh, trong bối cảnh Juventus nhiều năm lận đận với chính sách thể thao không mấy rõ ràng.

Theo các nguồn tin từ Italia, ban lãnh đạo MU không ngại chi đậm cho Yildiz. Cụ thể, Quỷ đỏ đàm phán với Juventus về mức phí chuyển nhượng 100 triệu euro (khoảng 87,5 triệu bảng).

Arsenal “trói” Saka

Sau mùa hè chuyển nhượng lịch sử để xây dựng đội ngũ chất lượng, Arsenal chuẩn bị kế hoạch giữ chân ngôi sao số 1 của mình là Bukayo Saka.

Saka được đề nghị hợp đồng “khủng”. Ảnh: @Arsenal

Hợp đồng hiện tại của Saka còn thời hạn đến 2027. Rất nhiều ông lớn châu Âu tìm cách “ve vãn” ngôi sao 23 tuổi người Anh.

Vì thế, Arsenal nhanh chóng tiến hành các cuộc đàm phán gia hạn hợp đồng, với mong muốn giữ chân Saka ít nhất đến năm 2031.

Điểm nhấn trong kế hoạch của Arsenal là tăng lương cho Saka lên 300.000 bảng/tuần. Nếu hợp đồng mới được ký, đây sẽ là mức lương cao nhất lịch sử CLB – vượt qua 280.000 bảng/tuần mà Kai Havertz đang nhận.

Milan liên hệ Kim Min Jae

AC Milan bước vào kỳ nghỉ đông với vị trí nhì bảng và thua ít nhất Serie A 2025/26 (1), nên HLV Max Allegri không che giấu tham vọng đua Scudetto.

Milan nhắm mục tiêu Kim Min Jae. Ảnh: FCBayern

Dự án bóng đá mới đang được Milan triển khai nhằm tăng cường sức mạnh trong tháng Giêng 2026, với mục tiêu Kim Min Jae.

HLV Allegri cần chiều sâu đội hình, cũng như tăng thêm sự chắc chắn cho lối chơi phòng ngự 3 trung vệ. Kim Min Jae trở thành ưu tiên của Milan.

Kim Min Jae không có vị trí chính thức ở Bayern Munich. Vì vậy, trung vệ người Hàn Quốc không loại trừ khả năng trở lại Serie A để tìm phong độ tốt nhất trước World Cup 2026.