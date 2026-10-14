Harry Kane tỏa sáng với cú đúp bàn thắng, giúp Bayern Munich thoát thua trước Viking trong trận cầu có 6 bàn thắng tại Champions League, đồng thời vượt qua thành tích của Lionel Messi.
Nguồn ảnh: Uefa, Mundo Deportivo
|Kết quả
|League Stage - 2
|13/10/2026 23:45:00
|Lens 0 - 2 Sporting CP
|13/10/2026 23:45:00
|Sabah FA 2 - 0 Slavia Praha
|14/10/2026 02:00:00
|Viking 3 - 3 Bayern Munich
|14/10/2026 02:00:00
|Villarreal 3 - 1 Napoli
|14/10/2026 02:00:00
|Galatasaray 1 - 4 Barcelona
|14/10/2026 02:00:00
|Inter 3 - 4 Club Brugge KV
|14/10/2026 02:00:00
|RB Leipzig 1 - 0 PSV Eindhoven
|14/10/2026 02:00:00
|Arsenal 3 - 0 Lille
|14/10/2026 02:00:00
|Atletico Madrid 2 - 0 Manchester United
Phong độ chạm đáy, MU tiếp tục gây thất vọng lớn khi phơi áo 0-2 trước Atletico Madrid, trong khuôn khổ vòng phân hạng Champions League.
Với những khoảnh khắc bùng nổ sau giờ giải lao của Timber, Eze và Saka, Arsenal dễ dàng đánh bại Lille 3-0.
Kết quả bóng đá hôm nay 14/10/2026 - Cập nhật kết quả các trận đấu bóng đá trong nước và quốc tế diễn ra đêm qua và rạng sáng nay.
Kết quả bóng đá Champions League 2026/27: Cập nhật liên tục kết quả Champions League mùa giải 2026/27 nhanh, đầy đủ và chính xác nhất.